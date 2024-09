Wiemy, kto pojedzie w finale Drift Masters w Warszawie. Sprawdź!

Dymu nie było, ale i tak było znakomicie

W ubiegłym roku Drift Masters zapisało się w historii, organizując w Warszawie największe zawody driftingowe na świecie . W ten weekend organizatorzy serii mają okazję pobić rekord w nowej kategorii: największych zawodów driftingowych odbywających się pod zadaszeniem. Wszystkiemu jest winna pogoda. Zapowiadana na sobotę ulewa skłoniła włodarzy Drift Masters do działań prewencyjnych, czyli zamknięcia dachu PGE Narodowego. A żeby uniknąć niebezpieczeństwa, że dym z opon uruchomi systemu przeciwpożarowe w obiekcie i utrudni 50 tysiącom fanów czerpanie frajdy z widowiska, zdecydowali o zraszaniu nawierzchni toru . Asfaltowego toru, który – co warto przypomnieć – został zbudowany tylko na to wydarzenie i zaraz po nim zniknie niczym bieżnik w tylnej oponie driftowozu.

Chociaż w piątek pogoda była łaskawa i kwalifikacje mogły odbyć się pod chmurką (oraz w kłębach dymu), dach również został zamknięty, a na torze regularnie pojawiał się beczkowóz. Po to żeby zawodnicy mieli stabilne warunki przez oba dni i zdążyli się przystosować do jazdy po mokrej nawierzchni przed właściwymi pojedynkami w parach. Ale jeszcze ważniejsza była inna kwestia – gdyby na pokryty gumą z opon tor spadł deszcz, to zamiast przejazdów bok w bok, zobaczylibyśmy pokazy ładowania rozbitych samochodów na lawety. Bo nagumowany tor jest niezwykle przyczepny. Ale kiedy spadnie na niego deszcz, sytuacja zmienia się o 180 stopni i robi się potwornie ślisko.

Mad Mike Whiddett podczas kwalifikacji Drift Masters © Red Bull Content Pool Adam Zalewski i Jakub Przygoński w paddocku Drift Masters na PGE Narodowym © Red Bull Content Pool

Mokry tor? Też będzie super!

Choć ani dla organizatorów, ani kibiców, ani kierowców decyzja o polewaniu toru nie jest powodem do radości, znalazła poparcie zawodników. “Warunki nie są pomyślne przez ulewę nadchodzącą jutro, ale to najlepsze, co organizatorzy mogli zrobić. I to najbezpieczniejsze wyjście, gdy sytuacja na torze jest taka sama przez oba dni zawodów" - mówi James Dean’e , wicelider generalki Drift Masters 2024. "Bo gdybyśmy dzisiaj jeździli po suchym, a jutro byłoby mokro, to byłoby bardzo niebezpiecznie, ponieważ na trasie zebrałoby się mnóstwo gumy. Moim zdaniem to dobra decyzja. W pełni się z nią zgadzam. Sprawi, że jutrzejsze wydarzenie będzie lepsze. I jeśli chodzi o pojedynki, to nadal będzie niesamowicie, będą pary drzwi w drzwi. To będzie gruby weekend!” – obiecuje Dean’e.

W podobnym tonie wypowiadał się po kwalifikacjach Paweł Korpuliński . “Warunki były trudne, ale równe, bo pod wodą nie było gumy. I przede wszystkim równe dla wszystkich, na tyle, na ile się dało. Także uważam, że decyzja o polewaniu toru wodą była słuszna” – stwierdził. “Tory stadionowe podczas deszczowych rund są bardzo wymagające, szczególnie przez obecność betonowych ścian, których trzeba być blisko. Teoretycznie wszystko dzieje się wolniej, ale to kusi i umożliwia bycie bliżej band. To z kolei sprawia, że zmniejszamy margines bezpieczeństwa i czasami przesadzamy, co kończy się zderzeniem ze ścianą” – tłumaczy najwyżej sklasyfikowany Polak w tym sezonie.

Duane McKeever i James Dean w finale kwalifikacji © Red Bull Content Pool

Irlandczycy odrabiają straty

Kwalifikacje do finału Drift Masters 2024 wygrał Duane McKeever . Tuż za nim znalazł się Tor Arne Kvia , który ewidentnie jest w dobrej formie. W końcu poprzednią rundę (na Węgrzech) skończył na drugim stopniu podium. Trzeci w przejazdach solo był kolejny Irlandczyk – James Deane . Najlepszą czwórkę uzupełnił Kevin Pesur . I to właśnie ci kierowcy w ramach Qualifying Showdown zawalczyli w parach o dodatkowe punkty w generalce. A fani, którzy nie oparli się sile przyciągania największych zawodów driftingowych na świecie, mogli zobaczyć próbkę tego, jak będą wyglądały sobotnie zawody. Nie ma powodów do niepokoju – mimo mokrej nawierzchni zobaczyliśmy emocjonujące, bardzo bliskie pojedynki. W nich znowu najlepszy okazał się McKeever, który w finale pokonał Deane’a i zgarnął pełną pulę punktów, jakie dało się zdobyć tego dnia, czyli 12 oczek .

Wobec tylko dwóch punktów zdobytych przez lidera generalki Lauriego Heinonena , McKeeverowi udało się nieco nadrobić stratę. Ale 79 oczek przewagi po stronie Fina nadal zostawia Irlandczyka z jedynie matematycznymi szansami na mistrzostwo. W nieco lepszej sytuacji jest James Deane, który zmniejszył zaliczkę Heinonena do 68 punktów . "The Machine" ma jednak świadomość, że odrobić taką stratę w ciągu jednej rundy będzie piekielnie trudno. “Nadal mam szanse na zwycięstwo i biorąc pod uwagę to, że nie byłem na jednej rundzie, to dla mnie coś nie do wiary. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że jestem na tej pozycji. Jutro czeka nas dużo pracy, jest o co walczyć, bo różnica punktowa względem pierwszego miejsca jest dość spora. Ale dam z siebie wszystko. I zobaczymy” – mówi Deane. “To wielkie szczęście móc być tu w tym roku. To jest coś specjalnego, jeszcze nigdy nie doświadczyłem wydarzenia driftingowego na takim poziomie. Jestem bardzo podekscytowany!” – podkreśla James Deane, który w ubiegłym sezonie nie przyjechał do Warszawy.

Duane McKeever na PGE Narodowym © Red Bull Content Pool

Polska kadra na PGE Narodowym

Jak przystało na zawody w Polsce, w rywalizacji zobaczymy wielu Polaków. Do Top 32 załapało się sześciu kierowców znad Wisły . Najlepiej spisał się Piotr Więcek , który precyzyjną jazdą wywalczył piątą lokatę w kwalifikacjach. Obok niego w zawodach zobaczymy też Łukasza Tasiemskiego , Jakuba Króla , Dawida Sposoba , Adama Zalewskiego i Pawła Korpulińskiego . I już Top 32 zapowiada się dla Polaków ultraciekawie. Adam Zalewski stanie do pojedynku z liderem Laurim Heinonenem, Dawid Sposób pojedzie ze świetnie dysponowanym Torem Arne Kvią, a Piotr Więcek i Łukasz Tasiemski stworzą pierwszą (i bardzo prawdopodobne, że nie ostatnią) polsko-polską parę w trakcie tej rundy.

“Myślę, że widowisko będzie fajne. Jeździmy trochę wolniej, to fakt, ale mamy więcej czasu na reakcję i to ułatwia bliskie przejazdy w parach. Oczywiście nie będzie dymu i takich prędkości, jakich mogliśmy doświadczyć w zeszłym roku, ale myślę, że show nie ucierpi” – uspokaja 50 tysięcy fanów, którzy przyjdą na PGE Narodowy w sobotę, Paweł Korpuliński.

Nie wszyscy mieli szczęście do mokrej nawierzchni - do finału nie udało się zakwalifikować m.in. Nowozelandczykowi Mad Mike'owi Whiddettowi , jednej z legend dyscypliny (choć w wersji bardziej pokazowej niż sportowej), a także startującemu z dziką kartą popularnemu vlogerowi "Kicksterowi" czy Kubie Przygońskiemu , który przegrał nie tyle z mokrym torem, co z awarią auta.

Kuba Przygoński na PGE Narodowym © Red Bull Content Pool

WYNIKI KWALIFIKACJI FINAŁOWEJ RUNDY DRIFT MASTERS NA PGE NARODOWYM (32 zawodników zakwalifikowało się do finału):

MIEJSCE NUMER BOCZNY NAZWISKO IMIĘ KRAJ SAMOCHÓD MODEL PUNKTY 1 25 MCKEEVER Duane IRL Nissan 180SX 94.50 2 498 KVIA Tor Arne NOR Nissan 180SX S13 93.50 3 130 DEANE James IRL Nissan S14.9 93.00 4 11 PESUR Kevin EST BMW M2 92.50 5 215 WIECEK Piotr POL Toyota Supra GR 92.00 6 96 VAN OORT Clint NED Nissan S14A 92.00 7 18 HEINONEN Lauri FIN Nissan 180SX 92.00 8 55 ZAKOURIL Marco CZE BMW M2 92.00 9 300 PISKOLTY Kevin HUN BMW E92 HGK 91.50 10 93 CIRBA Benediktas LTU BMW E92 EUR 91.50 11 12 NILSEN Orjan NOR Toyota Soarer 91.00 12 225 KROL Jakub POL Nissan S14.9 91.00 13 79 SHANAHAN Conor IRL Toyota GT86 90.50 14 84 HEIDRICH Max GER Nissan 200SX s13 90.50 15 5 LZ Adam USA BMW E36 90.00 16 69 AKIBA Ryusei JPN Nissan S15 90.00 17 200 RINTANEN Juha FIN Toyota GR86 89.50 18 41 ANDERSSON Joakim SWE Nissan S14A 89.50 19 74 KORPULINSKI Pawel POL Nissan 200SX S14A 89.50 20 46 KESKI-KORPI Mika FIN BMW F22 Eurofighter 88.50 21 59 SHANAHAN Jack IRL Toyota GT86 88.50 22 94 ALHARBALI Nasser ESA Nissan S13 88.00 23 412 FALVEY Conor IRL Nissan S15 87.50 24 13 FALLAISE Josiah CAN Corvette C6 87.50 25 320 PELTOLA Teemu FIN Mercedes-Benz S203 87.00 26 29 ZALEWSKI Adam POL Toyota GT86 86.50 27 36 RANDALU Oliver EST BMW E46 86.50 28 932 TASIEMSKI Lukasz POL Nissan S14 86.00 29 89 PÖYTÄLAAKSO Juha FIN BMW E92 M3 85.50 30 95 SADEH Itay ISR BMW E46 85.50 31 56 SPOSOB Dawid POL Nissan S15 84.00 32 313 BIAGIONI Steve GBR Toyota GT86 83.50 33 77 HARTMAN Pontus SWE BMW E46 83.00 34 111 CORREIA Diogo POR BMW E92 83.00 35 738 HOLOVNIA Alex UKR BMW M2 82.50 36 91 MEYER Yves SUI Toyota GR Supra 82.00 37 113 KROGERIS Edgars LAT BMW F22 Eurofighter 81.00 38 937 STOLARSKI Bartosz POL Nissan S15 81.00 39 936 HOUNTONDJI Elias GER BMW F22 80.50 40 19 VACCA Manuel ITA BMW E92 79.50 41 902 BOLANOS Ruben ESP BMW E46 79.00 42 88 ROCHE Fionn IRL Toyota GT86 77.00 43 933 OSTALOWSKI Bartosz POL BMW E92 76.00 44 934 SUSKI Mateusz POL Toyota Supra 75.00 45 123 WHIDDETT Mad Mike NZL Mazda RX7 74.50 46 33 REYNOLDS Joshua SUI Toyota GR Supra 73.50 47 78 KOZLOWSKI Piotr POL Nissan S15 69.00 48 850 REICHERT Michal CZE BMW E92 M3 68.50 49 86 PRZYGONSKI Jakub POL Toyota GR86 65.00 50 935 KRASZEWSKI Sebastian POL BMW E46 58.00 51 927 LERTTAWEEVIT Thanupat THA Nissan S15 54.00