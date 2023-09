Kwalifikacje Drift Masters na PGE Narodowym wygrał… mistrz WRC!

“Ten obiekt jest zdumiewający. To niesamowite móc widzieć drifting na takim poziomie. I to z 50 tysiącami kibiców na trybunach” – mówi Juha Rintanen . “Jest ekstra. Już dzisiaj atmosfera jest fajna i myślę, że jutro będzie jeszcze lepsza” – zapowiada Kalle Rovanperä . “Jak wczoraj przyjechaliśmy tutaj rozstawiać się i pierwszy raz wszedłem na stadion, wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, jaki on jest ogromny. To będzie niesamowite show. I na to czekam”– wtóruje mu Adam Zalewski .

: "Mam wrażenie, że ta trasa jest fajniejsza. Czuję tutaj lepszy rytm jazdy. Może to kwestia tego, że wcześniej, kiedy tory powstawały na stadionach do żużla, zakręty były pochylone pod kątem, a tutaj mamy płaski asflat i przez to auto prowadzi się inaczej. Uważam, że to naprawdę fajny tor" - stwierdził Kuba. Ale fajny nie oznacza "wybaczający błędy". Podkreśla to

Mimo niewielu treningów w kwalifikacjach kierowcy zaprezentowali poziom godny największych zawodów driftingowych w historii. Do walki o miejsce w Top 32 stanęło aż 58 kierowców z całego świata, w tym Japonii, Izreala czy Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie najniższy wynik, który dawał kwalifikację do sobotnich pojedynków w parach, wyniósł 83 punkty. A aż 20 kierowców skończyło punktowane przejazdy solo z dziewiątką z przodu! Najlepszy okazał się Kalle Rovanperä . W drugim biegu zdobył aż 99 oczek na 100 możliwych. Tak sędziowie nagrodzili jego jazdę po bandzie. Dosłownie. GR Supra mistrza WRC przez całą trasę – poza przekładkami – opierała się tyłem auta o betonowe bloki! A trzeba przypomnieć, że to dopiero czwarty start Rovanpery w Drift Masters i pierwszy na tak nietypowym torze. Wydaje się jednak, że emocje w aucie nie były tak wysokie, jak na trybunach… “Czuję się tutaj całkiem dobrze. To techniczny tor, niezbyt szybki. Lepiej pasuje do mojego auta – Supra jest nieco łatwiejsza w prowadzeniu przy mniejszych prędkościach” – ocenia chłodno Kalle.

Widowiskowe przejazdy Rovanpery przyciągnęły uwagę wszystkich. Mówimy w końcu o rajdowym mistrzu świata. Ale nie mniej bacznie przyglądaliśmy się próbom pięciu zawodników, którzy pozostali w walce o tytuł. Zwłaszcza popisom Conora Shanahana, który stoi na czele tabeli. A Shanahan jest zdeterminowany, żeby po latach bycia w czołówce wreszcie zgarnąć pierwszy tytuł najlepszego kierowcy driftingowego na Starym Kontynencie. “Będę cisnął na maksa. Chcę tego [tytułu] bardziej niż czegokolwiek innego. Zobaczymy, jak pójdzie, ale myślę, że jednocześnie ważna jest radość z udziału w tej imprezie. Nie chcę się skupiać zbyt mocno na ostatecznym wyniku" - stwierdził Conor. "W tym sporcie jest mnóstwo rzeczy, których nie możesz kontrolować. Będę szczęśliwy, wiedząc, że dałem z siebie 100%. Jeśli ktoś będzie na tyle dobry, by mnie pokonać, kiedy ja dałem z siebie wszystko, to on zasługuje na mistrzostwo, nie ja. Chcę zmierzyć się z najlepszymi i mam nadzieję, że zabiorę puchar do domu” - dodał. W kwalifikacjach Conor Shanahan zrobił istotny krok w tym kierunku. Aż 95 punktów i piąte miejsce nie tylko dało mu niezbędny awans do zawodów. Powiększyło jego dorobek punktowy w tym sezonie o cztery oczka, które koniec końców mogą zadecydować o wszystkim.

W kontekście walki o mistrzostwo uwagę Polaków zwracały przede wszystkim przejazdy Piotra Więcka. Dwukrotny mistrz Drift Masters European Championship jest jedynym kierowcą znad Wisły, który ma jeszcze szanse wyrwać Conorowi Shanahanowi tytuł z rąk. Więcek bez trudności załapał się do zawodów, ale jego 15. lokata nie jest tym, na co liczył. "Jest lekki niedosyt, nie ma co ukrywać. Szczerze mówiąc, o wyniku zadecydowało lekkie niedopatrzenie z mojej strony. Nie byłem świadomy jednego miejsca na trasie, w którym musiałem być bliżej. A sędziowie mówili, żeby brać jako punkt referencyjny pewien moment, gdzie są rampy dla freestyle motocrossu – być tam około dwóch metrów o krawędzi. Zapomniałem o tym. Podczas treningów koncentrowałem się na innych aspektach, z którymi miałem problem. No i tak naprawdę na koniec się dowiedziałem, skąd wynikała moja strata punktów. Ale jesteśmy w zawodach i to jest najważniejsze".

W kontekście walki o mistrzostwo uwagę Polaków zwracały przede wszystkim przejazdy Piotra Więcka . Dwukrotny mistrz Drift Masters European Championship jest jedynym kierowcą znad Wisły, który ma jeszcze szanse wyrwać Conorowi Shanahanowi tytuł z rąk. Więcek bez trudności załapał się do zawodów, ale jego 15. lokata nie jest tym, na co liczył. “Jest lekki niedosyt, nie ma co ukrywać. Szczerze mówiąc, o wyniku zadecydowało lekkie niedopatrzenie z mojej strony. Nie byłem świadomy jednego miejsca na trasie, w którym musiałem być bliżej. A sędziowie mówili, żeby brać jako punkt referencyjny pewien moment, gdzie są rampy dla freestyle motocrossu – być tam około dwóch metrów o krawędzi. Zapomniałem o tym. Podczas treningów koncentrowałem się na innych aspektach, z którymi miałem problem. No i tak naprawdę na koniec się dowiedziałem, skąd wynikała moja strata punktów. Ale jesteśmy w zawodach i to jest najważniejsze”.

