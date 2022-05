Polak wygrywa otwarcie sezonu Drift Masters w Irlandii!

UWAGA KONKURS 💥 ➡️ Rozwiąż quiz o Kubie Przygońskim i wygraj wycieczkę dla dwóch osób na Drift Masters do Rygi

O punkt od doskonałości

Jeszcze przed rozpoczęciem sobotnich kwalifikacji było wiadomo, że tabelę z ich wynikami zdominują Irlandczycy. Ale wyniki gospodarzy chyba przekroczyły oczekiwania lokalnych kibiców. Największy popis dał Jack Shanahan , którego przejazd sędziowie ocenili na niemal doskonałe 99 punktów. Tuż za nim znalazł się James Deane , któremu do perfekcji zabrakło z kolei dwóch oczek - zebrał ich 98. Na trzecim miejscu z dorobkiem 95 punktów uplasował się młodszy (ale w żadnym wypadku nie mniej utalentowany) brat zwycięzcy – Conor Shanahan . Kolejne miejsce na liście zajął… oczywiście kolejny Irlandczyk. Tym razem mowa o dobrze znanym ze świata wirtualnego driftu Alanie Hynesie . Jego ocena wynosząca również 95 była jednak w pełni realna. Uwagę wszystkich zwrócił również rezultat Kallego Rovanpery . Aktualny lider generalki WRC – w swoim pierwszym starcie w zawodach driftingowych takiej rangi – zdobył aż 93 punkty i w kwalifikacjach zajął siódmą lokatę.

Pięciu Polaków w Top 32

Polacy również nie mogli mieć sobie niczego do zarzucenia. Wszyscy kierowcy, którzy przybyli do Irlandii z kraju Chopina i Małysza, załapali się do najlepszej trzydziestkidwójki. Najwięcej punktów - 94 – zgromadził nie kto inny, tylko Piotr Więcek , który w kwalifikacjach uplasował się na szóstej pozycji. Niewiele mniej w ostatecznym rozrachunku zdobył dziesiąty Kuba Przygoński . W pierwszym przejeździe – jakby z premedytacją – pojechał na 86 punktów. Nie było by w tym nic ciekawego, gdyby nie fakt, że Kuba startuje z numerem 86 w Toyocie GT…86! Druga próba pozwoliła mu podnieść ostateczny wynik do 90 oczek. A łatwo nie było.

Podium w Irlandii: Oliver Randalu, Piotr Więcek i James Deane © Red Bull Content Pool

„Te zawody były dla mnie sporym wyzwaniem. To obiekt, na którym jeszcze nie jeździłem, a ponieważ w Drift Masters jest zawsze mało treningów, więc czasu było niewiele i musiałem bardzo szybko poznać tajniki tego toru. W rezultacie w każdym przejeździe coś zmienialiśmy w aucie. Ale ostatecznie doszliśmy do takich ustawień, że z kwalifikacji wróciłem bardzo zadowolony” – mówi pięciokrotny mistrz Polski w drifcie. Naszą pięcioosobową reprezentację w Mondello uzupełnili Adam Rubik Zalewski , Maciej Jarkiewicz i Jakub Król . Łącznie o załapanie się do właściwych zawodów walczyło 43 zawodników.

Zalewski w formie, ale jego samochód już nie

W niedzielę przyszedł czas na właściwą rywalizację. Już w trzecim pojedynku Top 32 mogliśmy oglądać w akcji Polaka. Maciej Jarkiewicz, najstarszy zawodnik w stawce, jechał z Duanem McKeeverem. Choć Jarkiewicz – nazywany przez polskich drifterów Żółwikiem – robił co mógł i bynajmniej nie jechał żółwim tempem, nie był w stanie nadążyć za McKeeverem. Przegrana z Irlandczykiem nie jest jednak powodem do wstydu. W końcu to zawodnik, który sezon 2019 Drift Masters European Championship skończył na trzecim miejscu, wygrywając po drodze dwie rundy. Z drugiej strony Duane też nie miał zbyt łatwo, bo w Mondello Park startował pożyczonym autem. Furę specjalnie dla niego wyciągnął ze swojego garażu Darren McNamara. McKeever dysponował samochodem z najbardziej rozbudowanym tylnym spojlerem.

Swojego rywala nie pokonał też Jakub Król. Losu kolegów znad Wisły nie podzielił natomiast Adam Rubik Zalewski. W pierwszym, bardzo pewnym i szybkim przejeździe, praktycznie znokautował Olivera Evansa. I choć w drugim Rubik pojechał raczej zachowawczo, wypracowana wcześniej przewaga nad Brytyjczykiem była tak wielka, że pewnie awansował dalej. Niestety, jego przygoda z pierwszą rundą Drift Masters European Championship nie miała potrwać długo. Z rywalizacji w Top 16 wyłączyła go awaria silnika.

Pa tera, jedzie Rovanperä!

Popis umiejętności dał również Kuba Przygoński, pokonując Tomasa Falveya. Choć jego mechanicy raczej nie byli zachwyceni tym, że świetnego lead runa przypieczętował bardzo widowiskowym zdefasonowaniem tylnego zderzaka na betonowej ścianie. Polskich fanów nie zawiódł również Piotr Więcek. W swoim pierwszym przejeździe w Top 32 pokazał to, do czego przyzwyczaił nas w poprzednim sezonie – zawrotną szybkość. Ale jeszcze zanim mogliśmy obejrzeć pojedynki Przygońskiego i Więcka z ich rywalami, zobaczyliśmy przejazd, na który czekali nie tylko fani driftu, ale i rajdów.

Kalle Rovanperä zamienił na chwilę WRC na drift © Red Bull Content Pool

W zawodach Drift Masters oficjalnie zadebiutował Kalle Rovanperä. I był to debiut w wielkim stylu. Najpierw wyraźnie odskoczył Stavrosowi Grillsowi, a w drugim przejeździe trzymał się go bardzo blisko. Dodatkową ozdobą pojedynku były uczestniczące w nim auta, pochodzące z różnych epok. Rovanperä wystąpił w nowiutkiej Toyocie GR Suprze, a Grills w legendarnym modelu AE86, naturalnie tego samego producenta.

Ciągnie Fina na szuter

W Top 16 Rovanperä trafił na Kubę Przygońskiego. To oznaczało pojedynek dwóch kierowców rajdowych, dwóch właścicieli Toyot i dwóch sportowców związanych z marką Red Bull. Dwa przejazdy nie wystarczyły. Przygoński lepiej uciekał, ale Rovanperä świetnie go gonił. Nie mogąc wytypować pewnego zwycięzcy, sędziowie zadecydowali o dogrywce. W niej też nie zabrakło emocji. Kalle nie kalkulował – dosłownie leciał po trasie, co przypieczętował widowiskowym przeoraniem żwiru otaczającego jedną z zon. Wychowany na fińskich szutrach kierowca dał jednak radę utrzymać auto nie tylko w trasie, ale i w drifcie. W drugim przejeździe świetnie wkleił się autem w samochód Kuby, jednak znowu przeszarżował. Uderzył w driftowóz Polaka i wytrącił go z linii przejazdu. Takiego błędu sędziowie nie mogli wybaczyć, więc zwycięstwo Przygońskiego było jasne. Tak czy siak, debiut w Drift Masters European Championship poszedł Rovanperze lepiej niż dobrze.

Kalle Rovanperä na zawodach Drift Masters w Irlandii © Red Bull Content Pool

Kuba Przygoński z apetytem na tytuł

„Pary z Kallem Rovanperą były bardzo zacięte. Wygrałem po dość mocnym uderzeniu Rovanpery w bok mojego samochodu. Ale o to w drifcie chodzi, by jechać blisko i agresywnie. To był fajny pojedynek. Rovanperä to młody kierowca, ale jednocześnie aktualny lider WRC, więc zawodnik z bardzo dużym doświadczeniem za kierownicą. Jego obecność w Irlandii pokazuje, że wielu mocnych kierowców mówi i słyszy o drifcie. Bardzo się cieszę, że wróciliśmy do Drift Masters po trzech latach przerwy i walczymy o mistrzostwo Europy. Na pewno trzeba się jeszcze wjeździć w inny sposób sędziowania i styl jazdy zawodników. Ale już nie mogę się doczekać kolejnej rundy, tym razem w Austrii” –podsumowuje Kuba Przygoński. Ostatecznie Przygoński skończył rywalizację w najlepszej ósemce. Tam spotkał Jamesa Deane’a. Piekielnie szybkiego Jamesa Deane’a, który w tych zawodach popisywał się nie tylko prędkością i precyzją, ale też ogromnymi kątami. Pokonać mógł go tylko jeden zawodnik… Piotr Więcek.

Przedwczesny finał

Do bezpośredniego – i wyczekiwanego przez fanów driftu na całym kontynencie – pojedynku Deane’a z Więckiem doszło w Top 4. Więcek dostał się tam pewnie pokonując wcześniej Conora Shanahana. Opanowania nie stracił również w pojedynku z prawdopodobnie najlepszym drifterem na świecie. Już po pierwszym przejeździe dwóch Nissanów przewaga Polaka była miażdżąca. A wszystko za sprawą dużego błędu Deane’a. Irlandczyk przestrzelił na przedostatniej zonie i wyjechał dwoma kołami poza trasę, a za takie wybryki jest zero punktów. W drugim pojedynku Piotrek pojechał niemal perfekcyjnie i na jego drodze do zwycięstwa stał już tylko Oliver Randalu, w raczej nietypowym aucie jak na ten poziom rywalizacji – BMW E36.

Więcek przechodzi do historii

Ale zanim doszło do wielkiego finału, czekał nas kolejny w tych zawodach irlandzko-irlandzki pojedynek. Jack Shanahan i James Deane walczyli o trzecie miejsce. Zapowiadało się wielkie widowisko. Zapowiadały się wielkie emocje. A skończyło się na wielkiej wycieczce poza tor. Shanahan zamierzał wejść w trasę na pełnej bombie, ale maglownica w jego aucie miała inne plany. Wielkiej kraksy na szczęście nie było, ale rozstrzygnięcie znaliśmy po kilku sekundach od startu. James Deane wiedział, że stanie na najniższym stopniu podium. W finałowym przejeździe niestety znowu zobaczyliśmy więcej trawy niż driftu.

Piotr Więcek - zwycięzca pierwszej rundy DMEC 2022 © Red Bull Content Pool

Oliver Randalu padł ofiarą owianej złą sławą górki na wejściu w trasę i na pierwszym zakręcie jak wystrzelony z katapulty wyleciał poza tor. Z podsterownością w tym miejscu mierzyło się w ten weekend wielu zawodników. W swoich przejazdach doświadczyli jej też Juha Rintanen czy Duane McKeever. Randalu przypadło drugie miejsce. A Piotr Więcek okazał się pierwszym drifterem w historii, który zwyciężył z Irlandczykami na ich własnej ziemi.

Kolejny przystanek: Austria

W ramach drugiej rundy sezonu Drift Masters European Championship wybiera się do Austrii. Zawody na torze PS Racing Center odbędą się 18 i 19 czerwca. Bądź tam z nami!