Polak na podium inauguracji sezonu Drift Masters!

Włącz powtórkę Drift Masters 2026 we Włoszech i zobacz 👇

🚗 Nowe auta

🏁 Tor, który pożera opony

🇵🇱 Świetną jazdę Pawła Korpulińskiego i Piotra Więcka

🔥 Walkę drzwi w drzwi

💥 Potężne kraksy

😲 Aferę po ogłoszeniu wyniku

🍾 Polaka na podium

🏆 Pojedynki legend driftu

Nowy sezon – nowe projekty

Inauguracja sezonu dała kierowcom Drift Masters okazję do pochwalenia się nowymi furami. Show bez wątpienia skradł Yves Meyer , który w tajemnicy przygotował projekt oparty na Toyocie GR Yaris . Fabrycznie to hatchback z silnikiem R3 i napędem na cztery koła kojarzony przede wszystkim z rajdami. Ale w tym wydaniu samochód ma pod maską słynnego 2JZ-a i oczywiście napęd na tył. O wyjątkowości projektu Meyera świadczy fakt, że to pierwszy profesjonalny GR Yaris do driftu w Europie! Nowy model do Drift Masters ściągnął również Nasser Alharbali . Reprezentant Salwadoru pokazał się w Nissanie 400Z, długowyczekiwanym następcy kultowych modeli 350Z i 370Z. Na zmianę zdecydował się też Kevin Piskolty . Węgier przesiadł się z BMW E92 do Toyoty GR86. Tym samym dołączył do Kuby Przygońskiego i Juhy Rintanena, którzy również jeżdżą tym modelem. A skoro o Kubie mowa – auto Przygońskiego jest w tym sezonie mocniejsze o 100 KM i ma nowe malowanie. W przerwie zimowej nie próżnował też Paweł Korpuliński . Do Włoch również przyjechał z nowym autem. Obyło się jednak bez rewolucji – Polak postawił na kolejnego Nissana S14A z silnikiem 2JZ. Jak miało się później okazać, ta strategia ma sens.

Wymagająca nowość

Drift Masters po raz pierwszy odwiedziło włoską ziemię. Tor Vallelunga , choć doskonale znany z treningów na symulatorze, a przez niektórych zawodników doświadczony również w realnym świecie, był przed tą rundą niespodzianką. Nigdy dotąd nie gościł zawodów takiego formatu, więc żaden kierowca nie miał doświadczenia w jeździe bok w bok z tak wymagającymi rywalami i w tak przyczepnych samochodach na tej nitce. A wyjątkowo długa, wyjątkowo kręta i szybka trasa dawała mnóstwo okazji do wykazania się niezwykłymi umiejętnościami albo popełnienia opłakanych w skutkach błędów. Szczególnie wymagający był ostry nawrót w jej środkowej części. Wymagał najpierw redukcji prędkości i zbicia biegu, a następnie stanięcia na gazie. A wszystko to trzeba było zrobić w poślizgu i przy tym zachować odpowiednią linię przejazdu! Na dodatek napięty harmonogram nie dawał kierowcom wiele czasu na treningi.

Drift Masters 2026 na torze Vallelunga © Red Bull Content Pool Drift Masters Włochy 2026 © Red Bull Content Pool

Potrójne 95,5 i pełen skład z Polski

Szybko przekonaliśmy się jednak, że topowi kierowcy Drift Masters potrafią zaadaptować się do każdych warunków. W trakcie piątkowych kwalifikacji najlepiej udowodnili to Duane McKeever , Conor Shanahan i Piotr Więcek . Właśnie w takiej kolejności zameldowali się na szczycie tabeli, a każdy zdobył dokładnie 95,5 punktu za lepszy ze swoich dwóch przejazdów. Tylko o pół oczka mniej zebrał Kuba Przygoński, który uplasował się tuż za Więckiem. Miejsce w Top 32 zapewnili sobie również pozostali reprezentanci Polski. Na dodatek ich wyniki były niewiele niższe. Paweł Korpuliński był 12. (91,5 pkt.), Dawid Sposób zajął 14. lokatę (90,8), tuż za nim znalazł się Łukasz Tasiemski (90,5), a Kuba Król zakończył przejazdy w pojedynkę na 21. miejscu (88). Trzeba dodać, że miejsce zajęte w kwalifikacjach miało w trakcie tych zawodów szczególne znaczenie.

Jeszcze przed startem zawodów wiedzieliśmy, że Polacy nie przebrną przez Top 32 w komplecie. Bezlitosne prawa rządzące rywalizacją typu play-off doprowadziły do pojedynku dwóch kierowców znad Wisły – Jakuba Króla i Pawła Korpulińskiego. Rywalizację mistrzów Polski wygrał ten drugi. Los Króla, a nie Korpulińskiego, podzielił niestety Łukasz Tasiemski. Trafił mu się wymagający kierowca w bardzo szybkim aucie – Benediktas Cirba. Sam Tasiem miał niestety do dyspozycji jedno z najsłabszych aut w stawce. I choć robił co mógł, niemal 300-konnej różnicy w mocy nie dało się nadrobić umiejętnościami. Podobnie sprawy potoczyły się u Dawida Sposoba, który nie znalazł sposobu na Jasona Baneta.

Kuba Przygoński na Drift Masters we Włoszech 2026 © Red Bull Content Pool

Trzech Polaków w Top 16

Na szczęście Paweł Korpuliński nie miał powodów, by czuć się samotnie w Top 16. Dołączyli do niego Kuba Przygoński i Piotr Więcek. Przygon odesłał do parku maszyn Clinta Van Oorta, a Więcek Davida Egana. Trzeba jednak przyznać, że w tej ostatniej parze jazdy było jak na lekarstwo. Egan chciał wkleić swoją GR Suprę w GR Suprę Więcka już od pierwszego zakrętu. Ale zamiast tego władował się w pułapkę żwirową otaczającą łuk.

(Za) bliskie pary

Wycieczka Egana poza trasę była niczym na tle wyczynów innych kierowców. Lauri Heionenen również zbyt agresywnie pojechał za rywalem w pierwszej zonie. Koło jego Nissana S13 spotkało się z kołem Toyoty GR86 Juhy Rintanena i samochód Heinonena aż wystrzelił w powietrze! Oświadczenie sprawcy kolizji powinien wypełnić też Marco Zakouril . Wyspinował, kiedy jechał przed Duane’em McKeeverem. A gdy Irlandczyk próbował go ominąć, nadział się bocznym drzwiami na przód BMW Czecha. McKeever wprawdzie przeszedł dalej, ale więcej nie ugrał. Pierwszy przejazd z Jamesem Deane’em dosłownie skończył na drzwiach rywala. Uderzenie wprawdzie nie było mocne, ale tak niefortunne, że zmasakrowało zawieszenie lewego tylnego koła w jego – pożyczonym zresztą – Nissanie S13. Tym samym McKeever pozostaje jednym z największych pechowców w historii Drift Masters. Niemal letalną dawkę stresu w ten weekend przyjął też Piotr Więcek. Awaria silnika po pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym odebrała mu szansę na poprawę wyniku. Ponadto zmusiła jego zespół do przeszczepienia motoru z zapasowego auta w warunkach polowych. Jakby tego było mało, podczas rywalizacji w parach nowy motor przegrzewał się i wydawał dziwne dźwięki.

Emocje zaczynają się tam, gdzie kończą się opony

Rywalizacja w parach potwierdziła obawy, które pojawiały się w głowach zawodników i ich zespołów jeszcze przed tą rundą. Wymagający układ trasy nie był jedynym problemem. Nie mniejszym była jej długość. W Drift Masters kierowcy nie mogą zmienić opon między przejazdami tego samego pojedynku. To oznacza, że ogumienie musi wystarczyć na dwa przejazdy. Na tak długiej trasie, przy tak miękkich oponach, tak dużej przyczepności i ogromnych mocach to ogromne wyzwanie. “Nigdy dotąd w Drift Masters nie jeździłem na torze tak wymagającym dla opon. Kiedy przekraczam metę, opon już nie ma” – mówił po jednym z pojedynków James Deane, wskazując na tylne koła swojego Mustanga. Dodatkowym problemem było przegrzewanie się gum, które wyraźnie zmniejszało ich przyczepność.

Dean, Shanahan, Więcek - podium Drift Masters 2026 we Włoszech © Red Bull Content Pool

Driftingowe szachy w duchu F1

Takie warunki wymagały od zawodników strategicznego myślenia rodem z paddocku Formuły 1. Mogli tak ustawić auto, żeby zmniejszyć zużycie opon. Ale kosztem przyczepność oraz szybkości, więc taka taktyka działała na korzyść rywala. Zawodnicy ograniczali też do minimum czas grzania opon, by zachować jak najwięcej gumy na później. Dodatkową przewagę mieli kierowcy, którzy przystępowali do danego pojedynku z wyższą pozycją w kwalifikacjach. Mogli wybrać, czy w pierwszym biegu tradycyjnie jadą z przodu, czy raczej wolą zacząć od pogoni za przeciwnikiem. Wielu wybierało tę drugą opcję. Dzięki temu w chase’ie mieli pod dostatkiem przyczepności i łatwiej było im utrzymać się za rywalem. I to prawdopodobnie przesądziło o wyniku wielu potyczek.

Uwaga, jedzie Keski-Korp(ul)i(ński)

Jak mawia jednak stare i nieistniejące driftingowe przysłowie: “opony się kończą, Polacy jadą dalej”. Mimo wymagających warunków i rozbijających się aut, Paweł Korpuliński i Piotr Więcek pięli się w górę po swoich stronach drabinki i wykorzystali szanse, by pomścić rodaków. W Top 16 Korpuliński pokonał Mikę Keski-Korpi, a miejsce w Top 4 wywalczył z Nikolasem Bertansem , który wcześniej po dogrywce wyeliminował Kubę Przygońskiego. Z kolei Więcek najpierw pokonał Jasona Baneta, a następnie Kevina Pesura . Pesur nie trafiłby na Więcka, gdyby nie jego wygrana z Jackiem Shanahanem, zeszłorocznym drugim wicemistrzem Drift Masters. Wynik tego pojedynku wywołał ogromne emocje w parku maszyn.

Drift Masters Włochy 2026 © Red Bull Content Pool

Same znane twarze

Z końcem Top 8 stało się jasne, że pod względem wyników pierwsza w historii runda Drift Masters we Włoszech wcale nie będzie taka historyczna. Najlepszą czwórkę skompletowały doskonale znane twarze. W tym – co najważniejsze – dwie z Polski. Paweł Korpuliński mierzył się z Jamesem Deane’em. A na drodze Piotra Więcka stanął obrońca tytułu Conor Shanahan . Polsko-polski finał wisiał w powietrzu. Ale najpierw trzeba było odesłać do padoku tytanów driftingu. Korpuliński jak równy z równym walczył z Deane’em. Niestety, według sędziów to Irlandczyk był minimalnie lepszy. Być może tym, co zadecydowało, były opony – Deane, wyżej sklasyfikowany w kwalifikacjach, na własną prośbę zaczął od chase’a.

Więcek vs Shanahan po raz kolejny

Miniony sezon Drift Masters przebiegł pod znakiem rywalizacji o mistrzostwo Piotra Więcka z Conorem Shanahanem . W inauguracji nowego sezonu znowu zobaczyliśmy potyczkę obu panów. A w zasadzie to dwa pojedynki. Regulaminowe przejazdy Więcka z Shanahanem nie wyłoniły zwycięzcy. Irlandczyk jechał czyściej, ale nieco bardziej zachowawczo. Więcek nie unikał błędów, ale z kolei jego styl jazdy był bardziej agresywny i widowiskowy. W dogrywce sytuacja wyglądała niemal identycznie. Ale sędziowie ocenili, że Shanahan był minimalnie lepszy. Znowu kluczową rolę mogło mieć ogumienie. Irlandczyk również skorzystał z przywileju przysługującego kierowcy z wyższą pozycją w kwalifikacjach i w obu pojedynkach zaczął od jazdy z tyłu. Polscy kibice nie doczekali się batalii rodaków o zwycięstwo. Ale na osłodę został im tzw. mały finał. A ten absolutnie nie zawiódł oczekiwań.

Szczęśliwi Polacy

W parze Więcek-Korpuliński znowu zobaczyliśmy jazdę bok w bok. Ostatecznie pojedynek wygrał Więcek i zgarnął puchar za trzecie miejsce. “Jestem przeszczęśliwy. Ten wynik smakuje niesamowicie i wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej, że to pierwsza runda i każdy walczy o jak najlepszy start sezonu. Na dodatek tor był bardzo wymagający. Nie miałem tutaj dwóch nawet trochę podobnych przejazdów. Każdy kolejny przynosił nowe wyzwania. Gdyby w trakcie treningów ktoś powiedział, że stanę dzisiaj na trzecim miejscu, to bym mu nie uwierzył” – podsumowuje Piotr Więcek. Z wyniku zadowolony jest również Paweł Korpuliński. “Czwarte miejsce przed tą rundą brałbym w ciemno. Miałem wiele niesamowitych pojedynków. A sam tor był bardzo obciążający dla opon, miałem problemy z przegrzewaniem się i brakiem bieżnika w drugich przejazdach, a to powodowało problemy. Koniec końców jestem bardzo zadowolony z wyniku i mojej pozycji. To świetny początek sezonu. A nowe auto jest fenomenalne. Widzę w nim ogromny potencjał. Wciąż musimy je dopracować, ale wygląda bardzo obiecująco”.

Drift Masters Włochy 2026 © Red Bull Content Pool

Bliskie pary zgodnie z obietnicą

Rywalizację w ramach pierwszej rundy Drift Masters 2026 zwieńczył pojedynek dwóch Irlandczyków. Shanahan i Deane również pokazali jazdę godną najlepszych zawodów driftingowych na świecie. Ale na tym poziomie nie ma remisów. Zwycięzca musiał być jeden i został nim Conor Shanahan , który w drugim przejeździe trzymał starszego kolegę na dystans. I tym razem Shanahan skorzystał z regulaminu i zaczął od jazdy za rywalem. Czyżby znowu o wszystkim zadecydowały opony? To zostanie tajemnicą. Wiemy natomiast, że obietnice organizatorów się spełniły. Zawody na Autodromo di Vallelunga obfitowały w niesamowite pojedynki!

Podium Drift Masters Włochy 2026

🥇 Conor Shanahan

🥈 James Deane

🥉 Piotr Więcek

Conor Shanahan i James Dean - Drift Masters Włochy 2026 © Red Bull Conent Pool

Trzech Polaków w Top 10 generalki

Świetne przejazdy Piotra Więcka, Pawła Korpulińskiego i Kuby Przygońskiego sprawiają, że sezon Drift Masters 2026 zaczynamy z trzema Polakami w najlepszej dziesiątce klasyfikacji generalnej. Czołówka jest naturalnie taka sama, jak podium zawodów – na czele tabeli znajdują się Conor Shanahan i James Deane, a trzeci jest Więcek.

Klasyfikacja generalna Drift Masters 2026 (po 1 z 7 rund)

1. Conor Shanahan (107 pkt.)

2. James Deane (89)

3. Piotr Więcek (82) 🇵🇱

4. Paweł Korpuliński (64) 🇵🇱

5. Duane McKeever (56)

6. Juha Rintanen (48)

7. Kevin Pesur (48)

8. Nikolass Bertans (48)

9. Jakub Przygoński (37) 🇵🇱

10. Mika Keski-Korpi (36)

Kolejna runda tuż tuż

Drift Masters wbije kolejny bieg już za niespełna dwa tygodnie. Choć pozostanie w klimacie śródziemnomorskim. W sobotę i niedzielę 16 i 17 maja rywalizacja przeniesie się na Circuito del Jarama pod Madrytem . To oznacza, że kierowcy zmierzą się z kolejną szybką i trudną technicznie trasą. Poprzednie zawody na tym torze przyniosły nieoczekiwane wyniki. A cały weekend naznaczył dzwon Piotra Więcka, jeden z najpoważniejszych w historii całego cyklu. Z pewnością znowu będzie się działo! Zawody jak zawsze obejrzysz na żywo i z polskim komentarzem w Red Bull TV .