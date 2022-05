Deane, Więcek, Przygoński i... lider WRC Rovanpera. Rusza Drift Masters!

. „Rozpęd jest długi, a niewidoczny pierwszy zakręt to chyba jedyny trudny element tego toru. Jak źle zgarniemy wewnętrznego clipa, to ciężko będzie zachować właściwą linię i utrzymać prędkość. Reszta to już formalność. Fajny tor do bliskich par i agresywnych ataków” – mówi doświadczony polski drifter.

. I zawsze swoje do powiedzenia miał deszcz. Na szczęście tym razem synoptycy przewidują słoneczną pogodę. Wygląda na to, że agresywne ataki i bliskie pary staną się faktem. Szykuje się wielkie widowisko!

na liście startowej to informacja, która rozgrzała fanów motorsportu. Chociaż Fin na ogół jeździ rajdówką ze znaczkiem Toyoty, nie od dziś próbuje swoich sił również w drifcie. W Irlandii Rovanperä zamieni rajdowego GR Yarisa Rally1 na driftingową Toyotę GR Suprę. Występ jednego z najbardziej utalentowanych kierowców rajdowych młodego pokolenia w najlepszych zawodach driftingowych na kontynencie to coś, co warto zobaczyć!

"Mondello to fajny tor do bliskich par i agresywnych ataków"

Wróćmy jednak do Jamesa Deane’a i Piotra Więcka . Przejazdom obu tych panów będziemy przyglądać się bardzo uważnie. Piotr Więcek to aktualny obrońca tytułu. W ubiegłym sezonie nie dał szans rywalom. Ani razu nie zszedł z podium, wygrał aż trzy na cztery rozegrane rundy i zgarnął mistrzowski puchar z astronomiczną przewagą nad drugim rywalem. Ale w pierwszej połowie sezonu w rywalizacji nie uczestniczył James Deane, poprzedni mistrz DMEC i dla wielu najlepszy drifter na świecie.

