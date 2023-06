Drift według Kuby. Nowa wizja Przygońskiego

Kuba Przygoński Jakub Przygoński niezwykle utalentowany zawodnik ORLEN Teamu, który po wielu sukcesach na motocyklu, przesiadł się do samochodu i przedarł sie do panteonu najlepszych kierowców.

Pytam, bo do wszystkich swoich aktywności: sportowych i wokół sportowych (a jest ich naprawdę sporo), dołożyłeś sobie nową działkę, za którą bierzesz odpowiedzialność. Skąd pomysł, by zostać promotorem Driftingowych Mistrzostw Polski?

Bo świat się zmienia i mamy być może ostatni moment, by to zauważyć i się dostosować. My, zawodnicy, doskonale wiemy, jak wielką ewolucję przeszedł drifting w Polsce – od szalonej, nieco narwanej zabawy grupki zapaleńców po profesjonalną dyscyplinę motorsportu, ze swoimi strukturami, regulaminami i infrastrukturą. Zawodnicy, którzy kiedyś po omacku próbowali wykonać jakiś manewr samochodem za kilka tysięcy złotych, stali się zawodowcami dysponującymi bardzo konkretnym sprzętem. Wszystko przeszło więc ogromną przemianę, rozwój jest oczywisty. I tu dochodzimy do odpowiedzi na pytanie. Skoro mamy świadomość, jak wiele się zmieniło przez tych kilkanaście lat, głupotą byłoby sądzić, że nie zmienił się kibic…

Oczywiście, że tak! I tu nie chodzi o kibica driftingu, ale o fana motorsportu, czy nawet szerzej – o ludzi w ogóle. Zmienia się pokolenie, a wraz z nim możliwości i oczekiwania. Nowa generacja jest fantastyczna. Młodzi ludzie mają niesamowite umiejętności, są otwarci, kumaci i łapią ten świat w sposób nieprawdopodobnie inspirujący. Ale mają też swoje wymagania. I to jest naturalne. To już nie są siermiężne, pionierskie czasy. Muzyka z boom boxa i kiełbasa z grilla już nie przejdą. Ludzie potrzebują innej oferty.

Na pewno nie mam zamiaru zmieniać czegokolwiek w samej dyscyplinie. Drifting pozostaje driftingiem. Kibice dostaną wszystko, co uwielbiają w tym sporcie. Będzie niesamowita rywalizacja, jazda w uślizgu i bliskim kontakcie, ryk ultramocnych silników i zapach palonych gum. I, choć wydawać by się mogło, że to samo w sobie jest już wystarczająco widowiskowe, chcę pomóc tej dyscyplinie wejść na wyższy poziom.

Rywalizacji sportowej (która też będzie ładniej opakowana) towarzyszyć będzie mnóstwo dodatkowych atrakcji. Chcę, by każda runda Driftingowych Mistrzostw Polski była świętem motorsportu, okazją do spotkania ludzi, których łączy wspólna pasja. Będzie co oglądać i o czym rozmawiać. Będzie Car Show, czyli pokazy wyjątkowych aut – od supersamochodów w stylu Ferrari i Lamborghini, przez klasyki po pojazdy zabytkowe. Będą food trucki z różną ofertą gastronomiczną na wysokim poziomie. Będą strefy dla dzieci, bo chodzi o to, by wszystkie pokolenia czuły się na naszych eventach komfortowo. Będą pokazy i jazdy prezentacyjne. Będzie można spotkać