Podcast Driftingowy Backstage: Japoński sen, czy niemiecki pragmatyzm?

Można powiedzieć, że w świecie driftingu od zawsze toczy się swego rodzaju „batalia” o to, jakie jest najlepsze nadwozie, które umożliwia jazdę bokiem. Głównymi przeciwnikami w tym starciu są z jednej strony japońskie konstrukcje, a z drugiej – samochody pochodzące z Niemiec. Dlaczego takie zjawisko w ogóle ma miejsce? Odpowiedź na to pytanie jest zasadniczo prosta – nadwozia producentów z obu krajów mają nad Wisłą swoich zagorzałych fanów i to właśnie oni bronią najczęściej swojego wyboru.