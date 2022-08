Maciej Poschwald: drony są praktycznym narzędziem w scyzoryku twórcy

Maciej „Mac FPV” Poschwald jest jednym z najlepszych operatorów dronów w Polsce – jeśli za kryteria oceny weźmiemy widowiskowość nagrywanych przez niego ujęć, rzeszę bijących się o jego usługi producentów filmowych, albo wyniki sportowe w wyścigach. Tak się złożyło, że będzie filmował zawody Red Bull Car Park Drift w Katowicach, gdzie najlepsi drifterzy powalczą w niecodzienny sposób - solo, manewrując pomiędzy przeszkodami. Dokładnie tak, jak lata Mac.

Jak obecnie rozwija się filmografia dronowa? FPV jest już mocno rozpowszechnione?

Ogólna filmografia dronowa jest już bardzo mocno ugruntowanym elementem rynku filmowego. Od dobrej dekady drony dostarczają nam świetnych ujęć z powietrza . Są praktycznym niezbędnikiem w scyzoryku każdego twórcy - od dokumentów, przez teledyski i seriale, aż po Hollywoodzkie produkcje. Ujęcia z powietrza świetnie otwierają historie, wprowadzają widza w klimat danego miejsca lub prezentują akcję z unikalnej perspektywy. Natomiast samo FPV, czyli drony sterowane z perspektywy pierwszej osoby (stąd First Person View), to taki filmowy beniaminek. Nazywane popularnie dronami sportowymi albo speed dronami, dostarczają ujęć bardziej dynamicznych, bliższych akcji i bohaterów. Świetnie sprawdzają się też przy dłuższych sekwencjach (tzw. long shoty), gdyż można nimi latać zarówno w przestrzeniach zamkniętych jak i na zewnątrz. To bardzo dobre narzędzie dla twórców, gdyż pozwala na opowiedzenie dłuższej historii poprzez jedno ujęcie. Na świecie FPV na razie pojawiło się tylko w kilku wysokobudżetowych produkcjach, takich jak: „Ambulance”, „Red Notice”, czy „Gray Man”. Ale mam wrażenie, że twórcy dopiero uczą się wykorzystywać pełen potencjał możliwości dronów sportowych. Myślę, że najlepsze dopiero przed nami.

Zobacz nagranie z Krystianem Kowalewskim, na planie którego pracował Maciek:

3 min Wild Freerun: Krystian Kowalewski w akcji, w górskim klimacie Krystian Kowalewski wybrał się w góry. Dla jednego z najlepszych freerunnerów na świecie nowe miejscówki okazały się naturalnym placem zabaw.

Z jakiego drona FPV najchętniej korzystasz przy filmowaniu ? Jaki jest ich wybór na rynku?

Do różnych zastosowań używam różnych sprzętów - na reklamach i filmach najczęściej latam większymi konstrukcjami z kamerą RED na pokładzie. Przy mniejszych produkcjach wystarczą standardowe racery z GoPro, a przy koncertach i eventach przerzucam się na mikro drony FPV - tu najważniejsze jest bezpieczeństwo, gdyż zdarza się latać blisko ludzi, więc zarówno waga jak i śmigła oraz silniki musza być jak najmniejsze - w całości obudowane - aby nie było możliwości wyrządzenia nikomu krzywdy. Wybór jest przeogromny. Trzeba tylko wiedzieć czego się szuka i do jakiego zastosowania. Z ciekawostek warto wspomnieć o nowości, jaką jest dron FPV od DJI. Został on zaprojektowany dla ludzi, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z pilotowaniem przez gogle, a chcieliby spróbować w najbardziej przystępny sposób. Dzięki niemu omijamy najżmudniejszy etap nauki - składanie, lutowanie oraz konfigurowania sprzętu. Możemy zacząć od tego, co najlepsze - doświadczenia lotu z perspektywy drona. Nie jest to może droga do hardkorowej nauki latania, ale z całą pewnością najszybszy sposób, aby doświadczyć czym jest FPV i przekonać się czy to jest coś dla ciebie. Dron ma kilka trybów dla nowicjuszy oraz szereg czujników, których celem jest zapobieganie kraksom. Są to technologie, których nie mamy w „składakach”. Z pewnością zmniejszają próg wejścia w FPV nowicjuszom.

Czy trzeba mieć duże doświadczenie w lataniu dronem, żeby filmować dronem FPV? Czy może właśnie odwrotnie - najpierw lepiej sprawić sobie urządzenie FPV i na nim nauczyć się latać?

Zacznijmy od tego, że filmowanie to bardzo mała część całego FPV. Największe gałęzie to dalej racing i freestyle. Dobrze zjeść zęby na jednej z tych dyscyplin, aby naprawdę zacząć czuć sprzęt, a przede wszystkim… jak najwięcej się crashować, naprawiać i próbować dalej. To nieodłączna część nauki latania FPV - ważne też, żeby umieć szybko zdiagnozować, co jest nie tak z dronem. Musimy wiedzieć, dlaczego nie działa lub dziwnie się zachowuje, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. W przeciwieństwie do latania dronami sklepowymi, gdzie kluczowe jest uważanie na sprzęt, w hardkorowej nauce FPV trzeba cały czas wystawiać swoje umiejętności do testu, co wiadomo czym się kończy. (śmiech) Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy wcześniejsze doświadczenie w lataniu zwykłymi dronami pomaga w nauce FPV, ponieważ ja od razu wskoczyłem w FPV. Pewnie i tak i nie - pewne nawyki na pewno się przydają, a innych trzeba się wyzbyć.

Być może w Katowicach ktoś, kto latał już zwykłym dronem, będzie miał możliwość spróbowania, jak to jest z FPV – są przecież specjalne symulatory. A w co powinien być wyposażony taki dron FPV, który chcielibyśmy sobie kupić na pierwszy raz? Na przykład wspomniany dron DJI ma szereg funkcji zabezpieczających, jak procedura zatrzymania drona w powietrzu jednym przyciskiem w sytuacji awaryjnej, czy procedura RTH (powrotu do „domu”) w przypadku kiedy poziom baterii spadnie krytycznie nisko lub dron straci nagle komunikację z pilotem.

Mimo, że na co dzień nie latam „gotowcami” - stare przyzwyczajenie z czasów wyścigów - to trudno nie docenić wysiłku, jaki DJI włożyło w tego drona. Przede wszystkim wykorzystuje on dokładnie tę samą technologię przesyłu obrazu, do której już jestem przyzwyczajony. Do transmisji cyfrowej w „składakach” używa się głównie komponentów DJI . Dodatkowo, pomimo swojej wagi dron ma świetne osiągi oraz zapewnia bardzo dobry czas lotu - około 9 minut w moim wypadku, co daje bardzo dużo czasu na złapanie super ujęć. W racerze mam przeważnie około 3-4 minut lotu. Dla mnie jedynym minusem jest brak możliwości stabilizowania materiału w postprodukcji - oprogramowanie razem z 1-osiowym gimballem robi to za ciebie w czasie rzeczywistym. Jednocześnie jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla tych, którzy nie mają czasu, czy ochoty na późniejsze zabawy z materiałem. Akurat to zależy od naszych indywidualnych potrzeb.

A czym różni się filmowanie dronem od wyścigów dronów? Co jest trudniejsze?

Prawie wszystkim! (śmiech) Przede wszystkim obie dziedziny wymagają zupełnie innych przygotowań - drony zbudowane pod racing muszą być jak najszybsze i najzwrotniejsze. Za to drony FPV do filmowania muszą przede wszystkim super płynnie latać oraz z powodzeniem dźwigać kamery sportowe typu GoPro czy DJI Action. Nieodłącznym elementem wyścigów są kraksy, także wytrzymałość racerów jest kluczowa. W dronach filmowych można skupić się bardziej nad innymi aspektami ramy - układ ramion, dodatkowe moduły, itp. W racingu używa się głównie analogowego przesyłu obrazu do gogli (mniejsza latencja) - za to w dronach filmowych korzystamy z cyfrowego sygnału video zapewniającego lepszą jakość i penetrację. Wszystko powyższe skutkuje zupełnie innym stylem lotu - w racingu liczy się strategia i to żeby być pierwszym na mecie. Za to w filmie liczy się „oko” - pomysł na ujęcie oraz jego bezbłędne wykonanie.

Maciej Poschwald i Brett Collis podczas wyścigów dronów Red Bull DR.ONE © Armin Walcher / Red Bull Content Pool

Dla obu dyscyplin dwie rzeczy są jednak wspólne - szczególnie jeśli chcemy się w nich rozwijać. Są to odporność na stres oraz znajomość swojego sprzętu. Obie te rzeczy rozwijają się z czasem i coraz większym doświadczeniem. Im więcej godzin wylatamy ścigając się lub przygotowując do projektów, tym większa szansa, że nie zjedzą nas nerwy i nie zawiedzie sprzęt.

Mac Poschwald © Armin Walcher / Red Bull Content Pool Zawsze trzeba kierować się rozsądkiem, a nie emocjami Mac Poschwald

Zwłaszcza w filmie obowiązuje ważna zasada - trzeba znać limit swoich możliwości i zawsze priorytetowo traktować bezpieczeństwo. Na planach, czy na eventach będą sytuacje , kiedy organizatorzy będą oczekiwali bardzo ryzykownych ujęć nie zdając sobie sprawy z potencjalnego ryzyka. To na operatorze ciąży odpowiedzialność za podjęcie właściwej decyzji - warto mieć to na uwadze i zawsze kierować się rozsądkiem a nie emocjami. Nawet jeśli ma to oznaczać odmowę i rezygnacje z wykonania zlecenia. Dobry producent zawsze to zrozumie i doceni profesjonalizm takiego operatora.

Jaki był twój najtrudniejszy projekt filmowy?

To zależy, co masz na myśli pod słowem najtrudniejszy. Jeśli chodzi o najbardziej stresujący i wymagający, to z całą pewnością był to teledysk Męskiego Grania w 2021 nagrany w całości na RED Komodo. Wtedy w Polsce było ich dosłownie kilka sztuk. Poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko - był to pierwszy taki projekt na świecie i nie było miejsca na żadne wtopy. Razem z Ponad i Opus Film w dwa dni udało nam się zrealizować całość i dowieźć dzieło unikalne w skali światowej. Do dziś jest to najlepiej oglądany film dronowy w historii You Tube’a – ma ponad 50 mln odtworzeń.

A jaka jest specyfika filmowania eventów sportowych, gdzie mamy do czynienia z szybko przemieszczającymi się pojazdami, tak jak to będzie miało miejsce podczas Red Bull Car Park Drift?

Na pewno jest bardzo intensywnie. (smiech) Trzeba być gotowym na wszystko! W przeciwieństwie do pieczołowicie zaplanowanych ujęć na planie filmu czy reklamy, tu musimy całkowicie polegać na zmysłach i intuicji. Trzeba bacznie obserwować sportowców, czy kierowców, aby z czasem móc przewidywać ich ruchy i coraz lepiej opakowywać to w obrazek dla widza. Tu kluczowy jest refleks i umiejętność przewidywania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. No i oczywiście spokój i zimna krew - sportowcy przy których latamy muszą czuć do nas absolutne zaufanie. Chyba nikt nie chciałby mieć obok siebie drona pilotowanego przez osobę, która sama nie ufa swoim umiejętnościom.

1 min Red Bull Car Park Drift 2022 w Katowicach - zobacz zwiastun zawodów! Po raz pierwszy w Polsce - w dniach 13 i 14 sierpnia w Katowicach odbędą się kultowe zawody Red Bull Car Park Drift. To będzie jazda bokiem, jakiej jeszcze nie widzieliście!

Jakie środki ostrożności trzeba zachować, żeby nie wlecieć w rozpędzony pojazd, w tłum, czy w sportowca wykonującego ewolucje?

Środków ostrożności wynikających z przepisów prawa, czy użytkowania konkretnego modelu drona można dowiedzieć się robiąc stosowne uprawnienia – dziś niezbędne do wykonywania lotów jeśli dron posiada jakiekolwiek rejestratory – albo z instrukcji użytkownika. Dlatego zwróciłbym uwagę na coś innego, nie tak oczywistego. Doświadczenie pozwalające przewidywać potencjalne problemy, dobrze przygotowany sprzęt i zdrowy rozsadek pomagający nam podejmować odpowiedzialne decyzje – to są trzy rzeczy, które mogą nas zawieść. I to właśnie praca nad nimi jest najważniejsza, żeby móc powiedzieć, że lata się ostrożnie.

RED BULL CAR PARK DRIFT

13 sierpnia, godz. 15:00: kwalifikacje

14 sierpnia, godz. 15:00: finał

W trakcie niedzielnego finału kibice mogą spodziewać się dodatkowych motorsportowych atrakcji (pokaz stuntu motocyklowego Arūnasa Gibieža oraz Pojedynek Gwiazd Speed Games - Poczciwy Krzychu, Fusialka, Michała Gała, Hubert Gromadzki, Buczo HI_5 i Dawid Frank). Finał będzie transmitowany w Red Bull TV, a w relacji zobaczycie także ujęcia z drona FPV DJI w wykonaniu Maca Poschwalda.