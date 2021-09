Poznaj esportowy zespół Red Bull Racing!

Już wkrótce rozpocznie się kolejny sezon F1 Esports Pro Championship - oficjalnych esportowych zawodów Formuły 1. Do startu szykuje się odświeżony skład Red Bull Racing, który będzie bronić tytułu mistrzowskiego po zwycięstwach w 2019 i 2020 roku.

Tegoroczny skład będzie równie silny, jak do tej pory! Ponownie możemy spodziewać się po kierowcach nie tylko walki o mistrzostwo w kategorii konstruktorów, ale także o tytuł najlepszego kierowcy zawodów.

W drużynie ponownie zobaczymy srebrnego medalistę sezonu 2020, Frederika "Frede" Rasmussena oraz brązowego medalistę Marcela Kiefera. W ubiegłym roku zdeklasowali swoich rywali zdobywając łącznie 331 punktów, czyli aż 36 oczek więcej, niż drugi najlepszy zespół w stawce.

F1 2021 © Brian Campbell (@bcampbell_photo)

W sezonie 2020 Frede zaliczył trzy zwycięstwa i trzy kolejne finisze na podium, natomiast Marcel Kiefer stawał na podium siedem razy, w tym raz na najwyższym stopniu. Duńczyk uplasował się o 22 punkty za zwycięzcą sezonu, Jarno Opmeer z Alfa Romeo F1 Esports. Co ciekawe, Frede sezon 2017 zakończył na trzeciej lokacie, a w kolejnych dwóch latach sięgał po srebro klasyfikacji generalnej. Teraz szykuje się na zdobycie upragnionego tytułu najszybszego esportowego kierowcy na świecie.

W 2021 roku do doświadczonego duetu dołącza nowy zawodnik, zaledwie dziewiętnastoletni Liam Parnell. Choć będzie to jego debiut w wirtualnych mistrzostwach F1 Esports Pro Championship, to mieszkający w Szwajcarii zawodnik ma już na swoim koncie sukcesy m.in. w F1 Pro Exhibition, w którym wygrał kategorię DHL Fastest Lap. Powell to powiew świeżości w zespole, zwłaszcza dzięki swoim doskonałym umiejętnościom przygotowawczym. Nie bez powodu nadano mu przydomek "Naukowiec"!

Kalendarz wyścigów:

Data Wydarzenie Lokacja 13 października Runda 1 Sakhir, Bahrajn 13 października Runda 2 Shanghai, Chiny 14 października Runda 3 Spielberg, Niemcy 27 października Runda 4 Silverstone, Wielka Brytania 27 października Runda 5 Monza, Włochy 28 października Runda 6 Spa-Francorchamps, Belgia 24 listopada Runda 7 Portimão, Portugalia 24 listopada Runda 8 Zandvoort, Niderlandy 25 listopada Runda 9 Austin, USA 15 grudnia Runda 10 Imola, Włochy 15 grudnia Runda 11 Hermanos Rodríguez, Meksyk 16 grudnia Runda 12 Interlagos, Brazylia

Frederik Rasmussen

Frederik Rasmussen © Kasper Laursen Uwielbiam pracować na co dzień z tym zespołem, by osiągać coraz to lepsze czasy na torze. Wspaniale byłoby wygrać po raz trzeci z rzędu i wierzę, że zrealizujemy ten cel. Frede Rasmussen

Frede jest jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w sezonie 2021, ale Duńczyk nie spoczywa na laurach. Jak sam stwierdził: "Ciężko pracujemy, by zdobyć trzecie z rzędu mistrzostwo konstruktorów i głęboko wierzę, że uda nam się tego dokonać. Wspaniale było przyjąć do zespołu Liama, którego pomoc przy setupach była nieoceniona. Zanim do nas dołączył, nie zdawałem sobie sprawy, jak ważnym jest ten element przygotowań. Bardzo się cieszę, że mogę też ponownie ścigać się wraz Marcelem. Świetnie się z nim pracuje."

Marcel Kiefer

Marcel Kiefer © Patrick Scheiber Chcemy wygrywać wszystkie wyścigi i wspólnie z Frede i Liamem zrobimy co w naszej mocy, by to osiągniąć. Marcel Kiefer

Marcel powracając do drużyny jest zdeterminowany, by utrzymać ubiegłoroczne tempo. "Jestem podekscytowany tegorocznym sezonem F1 Esports Pro Championship. Rok temu obroniliśmy tytuł i chcę powtórzyć ten sukces i wygrać trzeci raz z rzędu. Nasz nowy kolega, Liam, wprowadzi do zespołu zupełnie nową dynamikę. A dla mnie to drugi rok w barwach Red Bull Racing, więc cieszę się z pokładanego we mnie zaufania!"

F1 2021 © @Zakon_BY

Liam Powell

Debiutant w wirtualnych wyścigach F1, Liam Powell, jest najnowszym nabytkiem Red Bull Racing Esports. "To wspaniale reprezentować ten zespół. Nigdy nawet nie śniłem, że kiedyś stanę przed taką szansą. Wspólnie z Marcelem i Frederikiem poświęciliśmy wiele czasu na przygotowania i zrobimy wszystko co w naszej mocy, by znów wygrać w klasyfikacji zespołowej. To nasz główny cel, więc zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wesprzeć swoich kolegów. Mamy niesamowicie utalentowaną drużynę i pokażemy, że jesteśmy najlepsi!"