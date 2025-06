Rusza MSI! Na te drużyny warto mieć oko

Historycznie rzecz biorąc, Mid-Season Invitational to wydarzenie, które odbywa się w połowie sezonu League of Legends, tak jak sugeruje jego nazwa. Jednak ze względu na to, że ligi krajowe na całym świecie składają się obecnie z trzech splitów, nie znajduje się ono całkiem pośrodku. Przede wszystkim jednak MSI nadal jest ostatnim ważnym przystankiem przed Mistrzostwami Świata.

W związku z licznymi zmianami na scenie, przede wszystkim w ligach krajowych na całym świecie, takimi jak utworzenie LTA (League of Legends Championship of The Americas), tegoroczne MSI również ewoluowało. Tym razem w zawodach weźmie udział 10 drużyn z całego świata, po dwie z każdego regionu:

Esportowa rywalizacja w League of Legends trwa już 15 lat. W ciągu półtorej dekady istnienia League of Legends rozgorzała międzynarodowa rywalizacja, nowicjusze dążyli na szczyt, a drużyny z każdego regionu pokazały, do czego zdolne są ich ligi. Ponieważ MSI jest tuż za rogiem, przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych drużyn na świecie, które mogą sięgnąć po końcowy triumf.

