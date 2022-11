DRX mistrzami świata League of Legends!

"Jedyne w czym byłem najlepszy, to League of Legends. Czułem, że jeżeli nie uda mi się osiągnąć szczytu w LoL-u, to poniosę porażkę we wszystkim innym w swoim życiu. Nie mogłem się poddać, nawet gdybym chciał" - mówił zapłakany i wzruszony.