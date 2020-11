1. Klimat panujący na imprezie jest nie do podrobienia

Tegoroczna impreza - Dual Jam MMXX, która odbyła się na dirtowym “secret spocie” zlokalizowanym na obrzeżach Krakowa przerosła oczekiwania zarówno organizatorów jak i uczestników. Na imprezie pojawiło się kilkaset osób z całej Polski: zawodnicy, kibice, rowerowi znajomi - wszyscy. W trakcie trwającego dwa dni Jamu przeprowadzono kilka różnych konkurencji, takich jak whip contest, czy best trick i zorganizowano nocne jazdy przy sztucznym oświetleniu. Po zakończeniu jazdy w środku lasu odbył się klimatyczny koncert, a gruba impreza potrwała do samego rana. Drugi dzień upłynął na luźnych skokach z ziomkami i odpoczywaniu po nocnych wojażach. Tak powinno się robić imprezy na trailsach!

2. Impreza odbyła się na legendarnym secret spocie

: Niewątpliwie Dual nie jest ogólnodostępnym miejscem i tylko nieliczni wiedzą gdzie odbywa się nasza impreza. Dzięki temu na Jamie panował niepowtarzalny klimat. Spośród około 300 osób, które dotarły na Dual, 99% to ludzie ściśle związani z rowerową zajawką, którym zależy na rozwoju dirtowej sceny.

To był ciężki sezon, przez wiele miesięcy nie mogliśmy się spotkać z najlepszymi ziomkami. Na szczęście wstrzeliliśmy się z organizacją Jamu w idealny moment. Dzięki temu wiele osób jeszcze mocniej doceniło naszą imprezę.

Oczywiście jak co roku staraliśmy się aby nasze trasy były jeszcze bardziej dopracowane niż w poprzednich latach. Dobudowaliśmy też trochę nowych przeszkód. Pierwsze prace ziemne zaczęliśmy już w kwietniu, w czasie lock downu, a ostatnie szejpy kończyliśmy kilka dni przed jamem. Pomimo tragicznej pogody, która zaatakowała nas przed samym wydarzeniem, wszystkie linie działały jak należy i każdy, niezależnie od poziomu, mógł znaleźć coś dla siebie. To prawdziwa siła Dualu!

3. Nocne jazdy na trailsach to prawdziwy sztos

: Pomysł na night jam zrodził się w mojej głowie już rok temu. Podczas poprzedniego Jamu zabrakło elementu zaskoczenia i stwierdziłem, że w tym roku zorganizujemy dla wszystkich niespodziankę. Coś, czego jeszcze nie było! Około miesiąc przed imprezą zacząłem się rozglądać za sensownymi lampami, które dobrze doświetliłyby tak dużą przestrzeń, przy dosyć niskim poborze mocy. Skąd wziąć prąd w środku lasu jeśli nie z agregatów... Po pierwszych poszukiwaniach okazało się, że cena wynajęcia mocno przekraczała nasz budżet, więc odezwałem się do

Wiktor Bojarski : Pomysł na night jam zrodził się w mojej głowie już rok temu. Podczas poprzedniego Jamu zabrakło elementu zaskoczenia i stwierdziłem, że w tym roku zorganizujemy dla wszystkich niespodziankę. Coś, czego jeszcze nie było! Około miesiąc przed imprezą zacząłem się rozglądać za sensownymi lampami, które dobrze doświetliłyby tak dużą przestrzeń, przy dosyć niskim poborze mocy. Skąd wziąć prąd w środku lasu jeśli nie z agregatów... Po pierwszych poszukiwaniach okazało się, że cena wynajęcia mocno przekraczała nasz budżet, więc odezwałem się do Jarka Kurka , który również jeździ na rowerze i pracuje w multimediach. Od razu zajarał się tematem i dwa dni później wszystko było dogadane. Oświetlamy dual! Po drodze napotkaliśmy jeszcze kilka problemów logistycznych, ale dzięki pomocy ludzi z naszej ekipy takich jak Kupson , Paweł Zabiegaj , mój Brat i Jarek ostatecznie daliśmy radę!

Zrobiliśmy Night Jam jakiego w Polsce jeszcze nie było, a komentarze znajomych wskazywały na to, że chyba wszystkim się podobało. Myślę, że w przyszłym roku podniesiemy poprzeczkę jeszcze wyżej, ale na razie nie zamierzam zdradzać szczegółów. Na pewno zrobimy wszystko, żeby Night Jam odbył się z jeszcze większym przytupem!

4. Na Dual Jam przyjeżdżają WSZYSCY