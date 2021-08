Dwóch kolejnych Polaków w SGP! Dudek i Przedpełski weszli z GP Challenge

Choć zasady utrzymywania się w serii SGP zmieniły się kilka lat temu, system eliminacji pozostał niezmienny. Szereg turniejów kwalifikacyjnych wyłania szesnastu zawodników, którzy walczą w imprezie rangi GP Challenge. Najlepszych trzech żużlowców tych zawodów awansuje do cyklu Speedway Grand Prix w kolejnym roku. W tym sezonie ostatni eliminacyjny turniej rozegrano w Żarnowicy. Słowacki tor sprzyjał Pawłowi Przedpełskiemu, który w fazie zasadniczej zdobył 12 punktów. Tyle samo miał na koncie Max Fricke. W wyścigu dodatkowym Polak pokonał Australijczyka, wygrał całe zawody i pewnie awansował do GP 2022. Świetnym wynikiem Paweł zakończył swój najszczęśliwszy tydzień w życiu.

„To było coś niesamowitego. We wtorek zostałem ojcem. Byłem ze swoją narzeczoną Michaliną w tej wyjątkowej chwili i muszę przyznać, że to niebywałe przeżycie. A potem mija kilka dni, a ja spełniam swoje sportowe marzenie i awansuję do Grand Prix! Myślę, że nigdy nie zapomnę tego tygodnia” – mówi Przedpełski.

Dudek o awans do SGP drżał do ostatniego wyścigu turnieju GP Challenge. W trzech pierwszych seriach „Duzers” wywalczył zaledwie 5 punktów. Wygrał dwa swoje kolejne wyścigi i skończył zawody z 11 punktami. 10 przed swoim ostatnim startem miał Janusz Kołodziej. W wyścigu kończącym zmagania czterokrotny indywidualny mistrz Polski sensacyjnie minął linię mety jako ostatni. Tylko takie rozstrzygnięcie dawało awans Dudkowi i tak właśnie się stało.

„Nerwy były potworne, niepewność duża do ostatniego okrążenia, ale liczy się to, że plan został zrealizowany. Ogromnie się cieszę, że wracam do cyklu mistrzowskiego” – przekazał po turnieju Dudek.

