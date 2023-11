"DUST" - nowy mini-dokument o występie Szymona Godźka w Red Bull Rampage

To miał być ten rok... Wszyscy głęboko wierzyli w to, że 15 października

Na szczęście poza Szymonem, w Utah wylądował w tym roku również Dawid Wilkus - filmowiec, dzięki któremu możesz regularnie oglądać ciekawe treści na kanale Godziek Brothers na YouTube'ie. Dawid poleciał do Stanów, by dokumentować wszystko co wydarzy się na zawodach i ostatecznie zgromadził tyle materiału, że postanowił zrealizować mini-dokument o całym procesie, przez który w tym sezonie przechodził "Szaman". Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądały przygotowania do zawodów, co wydarzyło się w trakcie przejazdu Szymona oraz co sam zawodnik myśli o całej sytuacji, koniecznie odpalaj film dostępny poniżej.