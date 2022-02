Ludzie sztosy: piętnastak Dwóch Sławów

Na koniec świętowania 15-lecia Dwóch Sławów chłopaki dzielą się jeszcze z nami anegdotą. „Początkowo numer »1000 500 100 900« nagrany był przez Jarasa na bicie do »Polskiej Krav magi«, ale ewidentnie coś tam ze sobą nie grało w kwestii vibe’u na linii wersy-bit. I tak powstała wersja »Sexy Rimejk«, która okazała się ostateczną wersją numeru »1000 500 100 900« na albumie. W skrócie - wersja płytowa to remix. Natomiast pierwotny bit tak się podobał chłopakom, że na warsztat wziął go Radas, potem Jaras i tak powstała »Polska Kravmaga«, do której dograli się jeszcze Wyga i Igorilla. Wiadomo - numer to swego rodzaju follow-up do ich twórczości. I jeszcze jedna ciekawostka: »1000 500 100 900« to pierwotny tytuł naszego albumu”.