Dziarma: Warto walczyć o swoje marzenia

Czujesz, że jesteś kontrowersyjną artystką?

Dziarma: Jestem przede wszystkim sobą. Wszystko to, co prezentuję odbiorcom, robię w sposób zupełnie naturalny. Jeśli ktoś nazywa mnie kontrowersyjną artystką, to proszę bardzo - nie odbieram tego obraźliwie.

Osób, które nazywają cię w ten sposób, jest całkiem sporo.

Niektórzy mówią, że to, co robię, jest też w jakiś sposób wulgarne. Wydaję mi się, że kontrowersja związana z moją osobą wynika głównie z tego, że jestem ekspresyjna, otwarcie wypowiadam się na temat swojej seksualności, pokazuję ciało, a w utworach mówię wprost o seksie. Zdaję sobie sprawę z tego, że łamię stereotyp typowej, polskiej kobiety, która ma być zachowawcza, nie ma opowiadać o tym, co dzieje się w jej łóżku i nie może głośno mówić o swoich potrzebach. Większość Polaków wciąż jest jeszcze zamknięta na takie tematy, ale widzę też poprawę w tej kwestii - coraz więcej osób nie traktuje już seksu jak tematu tabu. Mimo wszystko wierzę, że Polacy w głębi duszy są otwartymi ludźmi, chcącymi się rozwijać i otwierać swoje umysły.

Kiedy postanowiłaś zacząć przełamywać ten stereotyp?

Zawsze wyrażałam się poprzez swój ekstrawagancki wygląd: ciekawe stroje czy wyróżniające się makijaże. Wyniosłam to z domu, w którym nigdy nie czułam wstydu. Mama nigdy nie mówiła mi zdań w stylu: „tego nie możesz robić, bo co ludzie powiedzą”. Zawsze pozwalała mi się wyrażać i dzięki temu jestem pewną siebie osobą. W branży muzycznej funkcjonuję od 16. roku życia, wtedy podpisałam pierwszy kontrakt z wytwórnią, więc swoją seksualność zaczęłam pokazywać nieco później, po skończeniu 18-tki. Podjęłam tę decyzję z wiadomych względów... Nie chciałam tego robić rodzicom. (śmiech)

Nie każdy może liczyć na wsparcie rodziców.

Ja miałam to szczęście, że bardzo wspierali mnie od samego początku. Nie podcinali mi skrzydeł. Mogłam na nich liczyć, szczególnie na mamę, która jeździła ze mną na różne castingi czy do studia nagraniowego. Zawsze będę jej wdzięczna za pomoc, jaką od niej otrzymałam. Pokazała mi obraz silnej, niewstydzącej się kobiety. Mama jest moim wzorem do naśladowania i autorytetem. Swoją drogą, uwielbia moje kawałki, kompletnie nie przeszkadzają jej np. przekleństwa. Wiem, że jest ze mnie dumna. Zawsze mi powtarza: „kto jak nie ty, córeczko?”.

Dobrze mówi, bo osób, które wychodzą przed szereg, wciąż jest na scenie zbyt mało.

Trochę tak jest. Artyści boją się krytyki, czują przed nią lęk. W obecnej sytuacji ludziom trochę siada psychika od nadmiernego przebywania w mediach społecznościowych, w związku z tym nastąpił wysyp hejterów. Dobrze byłoby, gdyby artyści się nimi nie przejmowali, robili swoje i wyrażali się w taki sposób, w jaki chcą. Nie ma sensu myśleć o tym, co inni powiedzą.

Ale inni zdecydowanie chcą wiedzieć, co ty myślisz o ich sytuacjach życiowych, prywatnych. Chodzi mi o wiadomości, które na Instagrmie dostajesz od swoich odbiorców.

Z wiadomości, które do mnie spływają, dowiaduję się przede wszystkim tego, że wszyscy mamy podobne problemy i tego, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. Czytając DM-y, nie czuję się takim odludkiem, bo widzę, że osoby po drugiej stronie są takie jak ja. Powinniśmy się wspierać w sieci i w życiu poza internetowym, zamiast ze sobą walczyć, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Jedyna rzecz, która w tych wiadomościach mnie przeraża to groźby, że ktoś sobie coś zrobi. Jeśli ktoś woła mnie o pomoc, to staram się pomagać. Jestem otwarta na ludzi. Nie szokuje mnie to, że obcy ludzie się przede mną otwierają, bo sama otwieram się przed innymi, opowiadając o sobie w piosenkach.

Na epce „V” momentami otworzyłaś się bardzo mocno. Jakie największe zmiany zaszły w twoim życiu od premiery tamtego krążka?

Siłą rzeczy widywałam się rzadko z moją rodziną, dzięki czemu stworzyłam sobie w głowie własny, dorosły świat. Czuję, że jeszcze bardziej otwieram się przed ludźmi w kawałkach. Nie czuję już presji, którą wcześniej sama sobie tworzyłam. Pracuję z super teamem, dzięki któremu jestem wolna, spokojna i bezpieczna. Jestem pewna, że w tej chwili żadne wyzwanie w branży muzycznej mnie już nie przerazi, bo mam wsparcie ludzi i jestem pewna swego. W ostatnich miesiącach nauczyłam się, że nawet jeśli moje serce jest złamane, to nie mam zamiaru przestawać dawać innym miłości i ich wspierać. Wiem, że dobro wraca, mimo że czasami świat wydaje się okrutny. Mam na myśli sprawy zawodowe, ale i moje życie prywatne.

Podpytuję o zmiany w twoim życiu, bo w „Czarnym bzie” mówisz, że byłaś w piekle.

Tym piekłem była znajomość z facetem i moje złamane serce. Byłam kiedyś słabą dziewczyną, która dawała sobą pomiatać i się upokarzać. Teraz znam swoją wartość i nie mam zamiaru wracać do relacji z niewłaściwymi osobami. Miałam już kilka takich przypadków, w których facet nie dawał sobie rady z tym, że jestem silną kobietą i jego ego cierpiało. Przez to chciał mnie ośmieszać i ze mnie szydził. Utwór dedykuję wszystkim kobietom, które potrzebują siły.

Jak bardzo singel odzwierciedla to, co znajdzie się na twoim debiutanckim albumie?

Odzwierciedla w dużym stopniu, jeśli chodzi o charakter całego krążka. Na albumie będę się bawić gatunkami muzycznymi - będzie troszeczkę śpiewania, trochę rapu. Będzie pop i r&b. Jeśli miałabym porównać moją nową płytę do epki, to powiem ci, że tutaj też pokażę dużo swojej wrażliwości. Pokażę się ludziom jako Agatka, a nie Dziarma. Zazwyczaj w utworach pokazuję się z silnej strony - jako kobieta, która daje innym moc. Tutaj będę wprost mówiła o swoich słabościach. Chcę pokazać odbiorcom, że nie muszą się kryć ze swoim słabościami i emocjami, że nie muszą się wstydzić, że czasami płaczą i jest im źle. Przyznam, że na początku trochę bałam się wpuszczać ludzi do swojego prywatnego świata, w którym odsłaniam swoje słabości i lęki. Uznałam jednak, że jestem otwartą księgą i żyję dla ludzi, więc zdecydowałam się nagrać tak osobisty krążek. W życiu artysty chodzi głównie o to, by pokazywać, co czuje się w środku. Nie chcę oczywiście generalizować, bo ludzie są różni, ale ja jestem osobą, która po koncertach wpierdziela się w tłum i normalnie z wszystkimi gada. Jak jem kotleta w restauracji, a ktoś podbija po zdjęcie, to robię zdjęcie z kotletem, a nie płaczę, że ktoś mi przeszkadza podczas obiadu. Urodziłam się po to, by robić to, co robię. Nie udaję niedostępnej gwiazdy.

Mimo że jak gwiazdy wyglądaliście w teledysku „Tak bardzo” . (śmiech) Mówisz tam: „kiedyś tak bardzo chciałam być kimś”. Kiedy to usłyszałem, od razu nasunęło mi się pytanie: kiedy poczułaś, że to, co robisz, jest w pełni twoje, autorskie?

Taki moment nastał chyba wtedy, gdy wyprowadziłam się od rodziców, stałam się pełnoletnia i zakończyłam nieudane współprace z różnymi firmami. Wybacz, ale nie mogę zdradzić, o kogo chodzi. Miałam w życiu kilka takich sytuacji, że ktoś ewidentnie utrudniał mi pracę i blokował moją twórczość. Wydaje mi się, że gdy zerwałam te współprace, to odblokowałam się w stu procentach.

We wspomnianym kawałku mówisz też, że dziś robią ci zdjęcia, jak przechodzisz obok. Nie wiem, czy to miłe, ale miłe na pewno nie było, gdy dewastowali ci blok, w którym mieszkałaś...

To prawda. Pisali mi farbą na bloku i na klatce schodowej różne rzeczy - nie zawsze pozytywne. To miało miejsce jeszcze, gdy mieszkałam w Częstochowie, która nie jest małym miastem, ale mental jest tam raczej małomiasteczkowy. Kiedy wypuściłam debiutanckiego singla w wieku 16 lat i osiągałam jakieś swoje pierwsze sukcesy, to spotkało mnie dużo hejtu. Ludzie wariowali. Biegali za mną po mieście, śmiali się ze mnie, upokarzali, wytykali palcami... No nie było to miłe, ale dałam radę. Tu znów muszę wspomnieć o mojej mamie, która dała mi mocne wsparcie i tłumaczyła pewne ludzkie zachowania. Ona też nie pozwoliła mi za bardzo jarać się tym, co osiągnęłam. Studziła mój zapał, ale jednocześnie mnie motywowała. Trzymała mnie w normalności, bym za bardzo nie odpłynęła w samouwielbienie, ale i bym nie przejmowała się krytyką. Z czasem zaczęłam czuć empatię do krytykujących mnie ludzi.

Dość szybko zaczęłaś się też pojawiać w telewizji.

To prawda. Praca w telewizji jest bardzo ciężka. To, co mamy teraz w świecie hip-hopu, to pikuś w porównaniu z TV. Tam często należy odcinać emocje i odpowiednio grać. Pamiętam, że dziwnie się poczułam, kiedy na przykład Kuba Wojewódzki nazwał mnie „najbardziej znienawidzoną nastolatką w kraju”, ale spoko, mogłam za taką uchodzić. Nie miałam z tym problemu (śmiech) Telewizja wykreowała na początku mój wizerunek, tnąc np. wypowiedzi w odpowiedni sposób, ale ostatecznie wyszło mi to na dobre.

Chcę jeszcze wrócić na moment do kawałka „Tak bardzo”. Jak zapamiętałaś prace nad teledyskiem?

Powiem ci szczerze, że był to najciekawszy i najfajniejszy plan zdjęciowy w moim życiu. Było naprawdę świetnie i profesjonalnie. Jedynym problem był wszechobecny pył, bo kręciliśmy ujęcia na terenie kopalni dolomitu. Pierwszy raz jechałam w ogóle na crossie i dodatkowo musiałam nawijać. (śmiech) Było to dość ekscytujące przeżycie. Mam jedną anegdotkę związaną z tym klipem - jak wróciliśmy z planu i wysmarkaliśmy nosy, to nasze chusteczki były brązowe. (śmiech) Masakra! Swoją drogą, nadal do tej pory mam w domu torbę pełną kurzu! A prałam ją już z trzy razy!

Na koniec zostawiłem sobie temat pod tytułem: Dziarma-sportsmenka.

Nigdy nie uprawiałam żadnych gier zespołowych, a z moimi paznokciami to już w ogóle byłoby mi ciężko. (śmiech) Przyznam ci też, że nigdy nie ćwiczyłam na WF-ie, ale jakoś od pięciu lat stwierdziłam, że pójdę w sport i zaczęłam spędzać coraz więcej czasu na siłce. Trochę więc się załamałam, kiedy je zamknęli. Cieszę się natomiast z tego, że wróciłam do biegania i uprawiam je regularnie. Akcja Wings for Life World Run bardzo mnie do tego nakręca i motywuje. Czuję, że mamy z moją drużyną wspólny cel. Cieszę się, że dzięki tej akcji pomogę innym ludziom. Aktywność fizyczna jest spoko, dzięki niej czuję siłę.

Jak zareagowałaś, gdy dostałaś propozycje bycia ambasadorką biegu Wings for Life World Run ?

Pełna zajawka! Bardzo się zajarałam. Cieszę się, że moje zasięgi zostaną wykorzystane do szlachetnego celu i mogę namawiać ludzi do tego, by wsparli bieg . Codziennie myślę o tej akcji i ciężko przygotowuję się dobiegu, bo to duże wyzwanie. Zastanawia mnie tylko to auto pościgowe... Nie wiem, czy dam radę! (śmiech) W akcji fajne jest to, że wszystkie środki, jakie uzbieramy, przekazane są na badania naukowe dotyczące leczenia urazów rdzenia kręgowego. Powiem ci, że osoby na wózku bardzo mnie inspirują, bo w niesamowity sposób pokazują mi, jak walczyć o siebie. Widzę po swoim Instagramie, że obserwuje mnie dużo osób na wózkach inwalidzkich, którzy mają ogromny dystans do siebie. W klasie również miałam osoby na wózkach, ale zawsze wiedziałam, że to wspaniali ludzie, którzy są z nami na równi. Chciałabym więc powiedzieć wszystkim osobom zmagającym się z chorobami, że warto walczyć o swoje marzenia. Wszyscy jesteśmy na równi i pokonamy drogę do sukcesu w ten sam sposób.