Gry nie tylko na Dzień Dziecka

Pierwszy czerwca to data Międzynarodowego Dnia Dziecka. Ale bez względu na wiek, chyba każdy zasłużył na jakąś fajną niespodziankę z tej okazji. Dla starszych i młodszych graczy wybór prezentu jest dość prosty, a jedynym problemem staje się ciężka decyzja - jaki tytuł wybrać?

Rynek jest przepełniony produkcjami do wspólnej jak i solowej rozgrywki, odpowiedniej dla każdej grupy wiekowej. Przygotowaliśmy dla was jak i dla młodszych graczy, kilka propozycji, które sprawdzą się nie tylko w ten wyjątkowy dzień.

Cities: Skylines to klasyk z gatunku city builderów, w którym od podstaw zbudujecie swoje małe miasteczko, które z czasem, dzięki waszym decyzjom, będzie mogło stać się wielką metropolią. W rozgrywce większą uwagę trzeba skoncentrować na infrastrukturze, niż ekonomii miasta, jednak dla młodszych graczy może to być atutem.

Overcooked 2 to zręcznościowa gra dla każdego, stawiająca na współpracę. Razem w restauracyjnej kuchni będziecie musieli podjąć się wykonania jak największej ilości zamówionych przez klientów potraw, pamiętając o odpowiednich składnikach, zmywaniu naczyń i bezpieczeństwie. W końcu nikt nie chce pożaru na zapleczu.

Tegoroczny hit wśród motoryzacyjnych tytułów skierowany jest nie tylko do dorosłych odbiorców. Wyścigi na międzynarodowych torach, czy muzyczne wyzwania wciągną też dzieciaki. Szczególnie te, które fascynują się motoryzacją.

Po wykonaniu szeregu prostych zadań na torach, odblokujecie tryb rozgrywki dwuosobowej, by razem sprawdzić swoje umiejętności i wyłonić domowego mistrza kierownicy. Pamiętajcie, że czasem można dawać fory.

Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West

to doskonała propozycja dla nastoletnich graczy, bardziej doświadczonych w obyciu z kontrolerem. Piękne krajobrazy, rozwój postaci i próba ocalenia świata zapewniają wielogodzinną rozgrywkę i eksplorację świata. Od strony wizualnej, Horizon Forbidden West ukazuje kunszt grafiki, a mimo braku opcji rozgrywki multiplayer, fabuła potrafi wciągnąć, nawet, gdy jest się tylko obserwatorem.

Fani Aloy od dawna czekali na kontynuację jej przygód i historii postapokaliptycznego świata przyszłości, zdominowanego przez maszyny. Horizon Zero Dawn i kontynuacja –

Gdy słyszycie “Minecraft” to zapewne macie przed oczami świat, w którym wykopuje się sześciany kilofem, szuka diamentów i buduje domki. Ale czy słyszeliście o tej produkcji od Mojang Studios?

