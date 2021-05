Dzień Flagi. Polacy o sukcesach pod biało-czerwoną!

„Jazda dla Polski to wielkie wyróżnienie i przywilej. Nie ma chyba większego honoru dla sportowca. Jestem dumny z tego, że razem z kolegami z reprezentacji dwa razy sięgnąłem po złoto Drużynowego Pucharu Świata. Zdaję sobie sprawę, ile to znaczy dla polskich kibiców i cieszę się, że mogłem dostarczyć im powodów do radości.

, ma w mojej pamięci szczególne miejsce. Potem okazało się, że to była ostatnia edycja tego turnieju, więc nabrała dodatkowej wagi. Podium, złoty medal, flaga i Mazurek Dąbrowskiego, do tego na swoim domowym torze – to było coś fantastycznego. Zawsze wstępują we mnie dodatkowe siły, mam podwójną mobilizację, kiedy startuję dla mojego kraju”.