Przygoński: zwykła jazda samochodem może być fajnym doświadczeniem

Przed nami Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Pokonujesz długie trasy w ramach obowiązków służbowych? Często odwiedzasz rodzinę, która mieszka daleko? A może po prostu uwielbiasz podróżować i wykorzystujesz wolne dni na spontaniczne wypady? Niezależnie od tego, która opcja jest ci najbliższa – przeczytaj rozmowę z Kubą Przygońskim. Nasz mistrz kierownicy w bardzo przystępny sposób wyjaśnia, jak zadbać o to, by zwykłą przejażdżkę zamienić w ciekawą i bezpieczną przygodę!

Lubisz jeździć samochodem?

Bardzo! Jazda autem mnie odpręża, wprowadza w pozytywny stan. W dalekich trasach lubię słuchać muzyki, bo bardzo dobrze wpływa na mój ogólny komfort psychofizyczny za kierownicą. Przemieszczanie się samochodem, choć w gruncie rzeczy brzmi prozaicznie, może być fajnym doświadczeniem, o ile oczywiście, odpowiednio przygotujemy się do trasy.

Co jest najważniejsze?

Jest kilka spraw, o które trzeba zadbać. Po pierwsze, stworzenie sobie optymalnych warunków. Warto poświęcić dwie minuty i porządnie ustawić temperaturę, lusterka i fotel – tak, żebyśmy swobodnie dosięgali nogami do pedałów i rękoma do kierownicy. Jest na to prosty sposób. Trzeba się wyprostować w fotelu i położyć rękę na kierownicy. Przy dobrym ustawieniu nasz nadgarstek powinien opierać się na „kółku”. To jest najlepsza pozycja – z jednej strony najbardziej komfortowa, a z drugiej najbezpieczniejsza, bo gwarantuje, że w razie nagłej sytuacji będziemy mieli możliwość swobodnej, odpowiedniej reakcji.

Obie ręce na kierownicy?

Zawsze! Od tej reguły nie ma odstępstw. To absolutna podstawa bezpieczeństwa. Tylko z dwiema rękami na kierownicy będziemy mieli szansę bronić się w niebezpiecznej sytuacji. Jedną ręką nic się nie zdziała i to wychodzi czarno na białym na najprostszych testach. Wiele razy sprawdzałem się na różnych szkoleniach z zakresu bezpiecznej jazdy i sam prowadziłem kilka z nich. Widywałem kozaków, którzy chwalili się, ile przejechali kilometrów w swoim życiu, że potrafią prawie wszystko i prowadzą pewnie jedną ręką. Po kilku próbach na płycie poślizgowej zawsze zmieniali zdanie. Już przy prędkości 50 km/h okazywało się, że jedną ręką to można się najwyżej podrapać po czole, ale na pewno nie prowadzić bezpiecznie samochód. Ludzie szybko zdawali sobie sprawę, jak bardzo jest to niebezpieczne. Pamiętajmy – zawsze trzymamy kierownicę dwoma rękami!

Co jeszcze widzisz na takich szkoleniach?

Przede wszystkim to, że się odbywają i jest ich coraz więcej. To bardzo dobrze. Mówiąc o tym, jak przygotować się do podróży, warto spojrzeć szerzej i pomyśleć także o tym, by znaleźć czas i odbyć takie szkolenie. To znakomita inwestycja w bezpieczeństwo, inwestycja długoterminowa, która na pewno się opłaci. To świetne rozwiązanie. Na takich zajęciach można skorygować swoje błędy i nauczyć się wielu rzeczy, które pomagają w codziennym ruchu. Można na własnej skórze przekonać się, jak zachowuje się samochód w trudnych warunkach i pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyć się radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Lepiej poznać je w takich okolicznościach i być na nie przygotowanym, niż dać się zaskoczyć na publicznej drodze.

Kuba Przygoński © Jacek Jabłoński/Przygonski.com

Z tego, co mówisz, wynika, że na kwestię bezpieczeństwa można spojrzeć wielowymiarowo…

Oczywiście, że tak. Wspomniałem o szkoleniach i odpowiednim ustawieniu fotela, ale pamiętajmy o innych aspektach. Porządek w aucie. Niby banalna rzecz, a ma duży wpływ na nasz komfort w trakcie jazdy, a tym samym na bezpieczeństwo. Inaczej się jedzie, kiedy w kabinie jest czysto, ładnie pachnie itd. To detale, ale mają znaczenie, bo wpływają na nasz odbiór otoczenia. Ważne jest też odpowiednie zabezpieczenie bagażu. Nie można rzucić ciężkich albo ostrych rzeczy na fotel, bo w razie ostrego hamowania będą stanowić ogromne zagrożenie. Nasz nastrój też jest istotny. Wiem, że to nie jest czynnik, który możemy zaplanować, ale warto próbować dbać o to, żeby nie ruszać w trasę wzburzonym, zestresowanym, targanym jakimiś złymi emocjami. Nerwy nie pomagają za kierownicą.

Co z przerwami na odpoczynek?

Są niezbędne przy dłuższych trasach. Niezależnie od tego, jak dobrze się czujemy, warto zatrzymać się na chwilę co dwie-trzy godziny. Rozprostować kości, wyciągnąć ręce nad głowę, pooddychać głęboko, napić się czegoś. Czujność za kółkiem łatwo uśpić i czasem trudno się zorientować, że nasz organizm pracuje gorzej. Pierwsze uczucie zmęczenia, czy senności musi być sygnałem do postoju. Nie wolno, naprawdę nie wolno jechać na zmęczeniu. Albo myśleć, że do celu zostało już niedaleko i da się ten kawałek pokonać. To najgorsze, co może przyjść do głowy. Najwięcej wypadków notuje się najbliżej domu, czy innego miejsca docelowego, kiedy zmęczony kierowca chce już tylko dociągnąć do mety. Czy to jest 50, 20, czy 5 kilometrów – warto się zatrzymać, wyjść na chwilę z auta i dokończyć podróż kilka minut później, ale bezpiecznie i w jednym kawałku.

Kuba Przygoński © Marcin Kin

Jakie jeszcze błędy kierowcy popełniają najczęściej?

Nie dostosowują prędkości do warunków panujących na drodze. Ograniczenia są wskazówką, a nie wyznacznikiem prędkości, z jaką musimy jechać. Można jechać 140 km/h na autostradzie, ale tylko wtedy, kiedy pozwalają na to pogoda, natężenie ruchu i nasza dyspozycja. Kiedy pada, jest ograniczona widoczność, albo jesteśmy zmęczeni – tę prędkość należy zredukować. Ta zasada dotyczy każdej drogi. Nie chodzi o to, żeby jechać cały czas na dozwolonym limicie. Chodzi o to, żeby myśleć i świadomie dostosowywać tempo.

Czy według ciebie Polacy są dobrymi kierowcami?

Na pewno lepszymi, niż jeszcze 10-15 lat temu. Naprawdę sporo się zmieniło na naszych drogach i widzę duży postęp. Na trasach lokalnych, jednopasmowych jeździmy rozsądniej. Dawniej to było pole bitwy, co drugi kierowca walczył z całym światem i dokonywał manewrów rodem z WRC, żeby tylko wyprzedzić jedno auto lub dwa. Wydaje mi się, że ludzie zdali sobie sprawę, że to tak naprawdę nic nie daje. Wszystkie badania, dane statystyczne, a – przede wszystkim – nasze doświadczenia pokazują, że wyprzedzenie kilku samochodów na takiej trasie nie pozwala na znaczne skrócenie czasu przejazdu. Bo i tak na jakimś odcinku spowolnią nas światła, roboty drogowe, albo teren zabudowany i okaże się, że ryzykując życie, zarobiliśmy… dwie minuty. To bez sensu. Nie warto stawiać na szali kilku chwil i zdrowia.

A jak radzimy sobie na autostradach i ekspresówkach?

Tu też jest progres. Widzę, że Polacy coraz lepiej wykorzystują możliwości takich dróg. Większość już doskonale wie, od czego jest lewy pas, a od czego prawy, jak ułatwiać sobie wspólną jazdę, a nie przeszkadzać. Na pewno duży wpływ ma coraz lepsza sieć autostrad. Szybko się ich uczymy dobrych nawyków i to jest pocieszające. Oczywiście, to nie jest tak, że wszystko robimy perfekcyjnie. Nadal wiele rzeczy można poprawić, ale ja nie dam się zapisać do grupy narzekającej. Widzę poprawę, kibicuję wszystkim kierowcom i wierzę, że będzie jeszcze lepiej. Prowadzenie samochodu to przyjemność, powinno relaksować, a nie wzbudzać frustrację. Lepsze przygotowanie do jazdy, zainwestowanie w podnoszenie swoich umiejętności i świadomość zasad na drodze bardzo ułatwiają czerpanie z tej prozaicznej czynności wielkiej frajdy.