Trzech Polaków z dzikimi kartami na zawody Red Bull Roof Ride

Stachak , Abramowicz , Zawistowski - zapamiętajcie te nazwiska, bo już niedługo o tej trójce zrobi się naprawdę głośno! Chłopaki wywalczyli dzikie karty na zawody Red Bull Roof Ride, które 21 sierpnia odbędą się w Katowicach. Trójka zawodników została wybrana przez komisję sędziowską na podstawie nadesłanych w ubiegłym tygodniu filmów. Riderzy już zapowiedzieli, że mimo bardzo wymagającej trasy, w piątkowych kwalifikacjach, pokażą na co stać polskich dirtowców!

i wielu innych. Niezwykły tor zbudowany na dachu katowickiego MCK'u zweryfikuje umiejętności techniczne i odporność psychiczną zawodników. Będzie bardzo widowiskowo i bardzo ciekawie. Trasa zaczyna powoli nabierać kształtu, a my już nie możemy się doczekać startu imprezy. Wróćmy jednak, to trzech riderów, którzy wywalczyli przepustki na niezwykły event:

. Na liście startowej, poza wspomnianą trójką same wielkie nazwiska -

Paweł Stachak znany również jako "człowiek barspin", zdecydowanie zasłużył na swoją dziką kartę. Od paru dobrych lat pojawia się na wszystkich największych imprezach dirtowych, na których regularnie zajmuje czołowe lokaty. Posiada bardzo szeroki wachlarz trików, do którego regularnie dorzuca nowe bangery!

"Dzika karta nie jest dla mnie dużym zaskoczeniem, ale bardzo cieszę się z powrotu dirtowej rywalizacji i to w najgrubszej możliwej opcji! Na myśl o tych zawodach jestem zarówno podjarany, jak i pełen obaw... Już po wizualizacji widzimy, że to nie będą rurki z kremem!" - Skomentował zawodnik.

