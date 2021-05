„Piter” w SEC, a „Magic” wciąż czaruje!

Cykl Speedway Euro Championship wystartuje w drugą sobotę czerwca w Bydgoszczy. Potem żużlowcy będą rywalizować w niemieckim Gustrow, w lipcu wrócą do Polski na zawody w Gdańsku i Rybniku – to właśnie na Śląsku, 10 lipca, poznamy najlepszego zawodnika Starego Kontynentu. Od ubiegłego roku cykl SEC dodatkowo zyskał na prestiżu, bowiem zwycięzca, poza medalem i premią otrzymuje przepustkę do cyklu Speedway Grand Prix w kolejnym sezonie.