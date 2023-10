PLKD o EA FC 24: To może być dobry rok!

To miała być największa rewolucja w serii gier FIFA od wielu lat . Po tym, jak EA Sports nie porozumiało się ze światową federacją piłkarską, doszło m.in. do zmiany nazwy gry. Nowości jednak jest znacznie więcej, poczynając od wprowadzenia do gry kobiet, na stylach poszczególnych piłkarzy kończąc.

O tym wszystkim rozmawiamy z czołowym w naszym kraju streamerem i youtuberem FIFA, "PLKD".

Bartłomiej Bukowski, RedBull.pl: Od premiery EA FC 24 minął już prawie miesiąc. Jak pierwsze wrażenia?

"PLKD": Na pewno rzuca się w oczy, że w grze jest niestety bardzo dużo błędów i bugów. Co prawda był już jeden patch, który miał poprawić stabilność, ale niestety nie wygląda to tak, jak według mnie powinno wyglądać takie nowe rozdanie. Sam, podobnie jak większość graczy, musiałem wielokrotnie restartować grę, nawet po 5 razy w ciągu jednej sesji. Pod kątem stabilności jest słabo.

Myślisz, że EA zdoła to naprawić w najbliższej przyszłości?

Mam nadzieję. To jest jednak w takim tytule niedopuszczalne. Czasami nawet nie da się otworzyć paczki, bo całe menu się rozsypuje. Takich błędów jest mnóstwo. Nie wyobrażam sobie, by to nie zostało naprawione, choć spodziewam się, że poczekamy na to jeszcze z 2-3 tygodnie. Przy tak dużej premierze nie jest to coś, czego się spodziewałem.

Ok, mamy za sobą aspekty techniczne. A jak oceniasz sam gameplay?

Jest bardzo podobny do poprzedniej odsłony gry. Powoli też gracze uczą się już jak budować składy w ultimate team, ludzie wiedzą, czego używać.

EA FC 24 © EA Sports

Podobno jednak gra strasznie faworyzuje ataki skrzydłami i z kontry

Tak, skrzydła są mega ważne. Bardzo trudno atakuje się środkiem pola. Sam też skupiam się na takiej taktyce. Tak jest po prostu najłatwiej. Wystarczy później dograć do środka i strzelić praktycznie na pustą bramkę.

Prawda jest jednak taka, że sprawia to, że gra jest mega nudna. Zwłaszcza, gdy trafi się na rywala, który tylko i wyłącznie w ten sposób stara się zdobyć bramkę. Idzie wówczas praktycznie usnąć. Raz trafiłem np. na gościa, który miał w zasadzie najlepszy możliwy atak, Mbappe, Neymara i przez cały mecz nie spróbował ani razu czegoś innego niż biegnięcie skrzydłem i zejście do środka. Jest to trochę przykre.

Czy zatem gra innym sposobem jest w ogóle możliwa?

Można próbować innych taktyk dzięki stylom. One są póki co mega skuteczne. Trzeba ich jednak poprawnie używać, a wielu graczy, ku mojemu zaskoczeniu, na razie nie za dobrze sobie z nimi radzi. Jeśli jednak wiesz jak to robić, to mega pomaga w trakcie spotkania.

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do skrzydeł. Kto sprawdza się na nich najlepiej? Jakich piłkarzy polecasz?

Jeżeli nie musimy patrzeć na budżet, to zdecydowanie będzie to Dembele w wersji Champions League.

Damian "PLKD" Kornienko © Jacek Jabłoński

Bardzo dobrze sprawdza się także Neymar, który o dziwo nie jest nawet aż tak drogi. Co prawda jest nieco wolniejszy, ale da się nim robić piękne rzeczy przy użyciu sztuczek. Warto też zwrócić uwagę na Salaha, który według mnie ma w tym roku najlepszą złotą kartę w historii ze względu na styl, który pozwala mu niesamowicie skutecznie uderzać finezyjnie. W zasadzie każdy taki strzał to bramka.

Mocna jest także Hansen, piłkarka o której rozmawialiśmy już przed premierą gry. Teraz dodatkowo dostała też specjalną kartę, która kosztuje blisko 2 miliony. Ma tam dołożony styl z technicznym uderzeniem. Myślę, że obecnie każdy pros chciałby ją mieć w składzie.

Do poprawy na pewno jest sędziowanie. Można dostać czerwoną kartkę w zasadzie za wszystko, nawet za czysty odbiór. PLKD

Wśród graczy da się także usłyszeć sporo narzekań na grę obrony, która jest trudna do opanowania i pozwala na wiele napastnikom rywali

Ja akurat nie powiedziałbym, że obrońcy grają słabo. Obecnie mam na środku defensywy Kounde i Varane’a i całkiem fajnie to działa. Trzeba jednak być ostrożnym. Jeśli dobrze wycelujesz, w odpowiednim momencie zrobisz odbiór, to ci się on uda. Na pewno jednak nie można tak ryzykować jak we wcześniejszych wersjach gry. Wówczas, gdy popełniło się błąd, szybko można było go naprawić. Teraz jednak jedno złe wejście i pojawia się problem. Sam na początku na to marudziłem, bo ciężko przejść na coś nowego, jednak uważam, że obrona jest ok.

Do poprawy natomiast na pewno jest sędziowanie. Można dostać czerwoną kartkę w zasadzie za wszystko, nawet za czysty odbiór.

RB Leipzig in EA FC 24 © EA Sports

A jak oceniasz chyba najbardziej kontrowersyjną nowinkę obecnej edycji, czyli karty kobiet?

Na pewno jest kilka kobiet, którymi można pograć. Zwłaszcza kilka napastniczek. Ogólnie jednak, jak spojrzymy na składy jakie gracze budują, to nie ma za dużo tych kobiet w grze. Kilka perełek da się jednak znaleźć jak choćby Rolfo na lewą obronę, którą polecają nawet prosi, czy Diani, która ma wybitne statystyki a kosztuje tylko 72 tysiące. Jest kilka kart, którymi można się fajnie pobawić. Zdecydowanie jednak nie zgadzam się z opiniami, by to jakkolwiek zniszczyło rozgrywkę.

Czy zatem karty kobiet nie będą idealnym rozwiązaniem dla kogoś z ograniczonym budżetem?

Zdecydowanie. Na początek jak najbardziej. Jest wiele dobrych zawodniczek w naprawdę niskich cenach. Dodatkowo te kobiety mają jeszcze style, których z reguły nie mają mężczyźni. Tak to EA ustawiło, aby nieco wzmocnić kobiety w grze. I za naprawdę małe pieniądze można dorwać świetne piłkarki

Alexia Putellas EA FC 24 © EA Sports

Widziałem jednak chociażby komentarz z oburzeniem, że malutka piłkarka, potrafi w obronie przeskoczyć Rubena Diasa.

Trzeba zacząć od tego, że problemem nie są tu same kobiety, czy ich fizyczność, ale to jak ta gra jest zaprogramowana. Od wielu lat mali piłkarze są mega skuteczni nawet w obronie, potrafią skakać, bo tak naprawdę wszystko zależy od ich statystyk. Na pewno ta piłkarka miała dobre statystyki skoczności.

Ja dla przykładu grałem już Lewandowskim, ale grałem też piłkarzem 10 cm niższym od niego i paradoks jest taki, że tym drugim łatwiej mi się główkuje, co kompletnie nie ma sensu. Ten problem istnieje jednak od lat. Do dziś pamiętam, jak z 10 lat temu Sebastian Giovinco, który ma 1,64 m wzrostu, strzelił mi dwie bramki z główki, podczas gdy miałem na obronie gościa 1,90 m. Tak to niestety działa i EA musi nad tym w końcu popracować.

Teraz, dzięki stylom, najlepsi zawodnicy wreszcie się wyróżniają. Uważam, że to jedna z najlepszych nowinek w historii Ultimate Team. PLKD

Sporo już mówiliśmy o stylach. Jak jednak oceniasz samo ich pojawienie się w grze? Czy któreś z nich dominują skutecznością i popularnością nad innymi?

Na pewno mamy ciekawe style w obronie. Gdy ktoś ma daną umiejętność, to naprawdę to czuć. Osobiście jednak bardziej skupiam się na tych ofensywnych stylach. Moi widzowie doskonale wiedzą, że moim ulubionym jest finezyjne uderzenie, bo naprawdę te strzały lecą wówczas jak na autopilocie.

Często w poprzednich latach narzekałem, że w przypadku najlepszych zawodników nie czuć, że są oni najlepsi. Mogłeś mieć Ronaldo Nazario, a potrafił on zmarnować najprostszą sytuację. Teraz jednak dzięki stylom ci gracze wreszcie się wyróżniają. Uważam, że to jedna z najlepszych nowinek w historii Ultimate Team.

A czy są jakieś karty, które szczególnie Cię rozczarowały?

Na pewno w jakimś stopniu Robert Lewandowski. Mam go jeszcze w swoim składzie, ale nie wiem jak długo. Jest to też kwestia tego, że niektóre style nie mają aż takiego wpływu na grę. I tak Lewandowski, posiadając styl związany z główkami, nie dostaje aż takiego bonusu do grywalności. Przed premierą spodziewałem się, że przy jego skoczności, celności główek, to może być wreszcie rok, w którym będziemy mogli go naprawdę fajnie wykorzystywać.

Robert Lewandowski © EA Sports

Zagrałem nim jednak już koło 50 spotkań i tego nie czuję. Niestety, jeżeli chodzi o walkę w powietrzu Robert mnie często irytuje. Oczywiście, strzały i wykończenie akcji ma na najwyższym poziomie, jednak brakuje chociażby tempa czy dryblingu. Przynajmniej w wersji podstawowej, bo wersja Champions League ma już te parametry podkręcone.

Odwróćmy zatem pytanie. Kto Cię najbardziej zaskoczył na plus?

Zdecydowanie jestem zachwycony Salahem, niesamowity jest też Kounde czy Theo Hernandez. Jednak moim numerem 1 jest obecnie Antoine Griezzmann. Również posiada on styl z finezyjnym uderzeniem i gra nim jest czystą przyjemnością.

Podsumowując, jak oceniasz EA FC 24?

Co by nie mówić, lubię tę grę. Oczywiście, często skupiamy się na rzeczach najgorszych, jednak uważam, że gdy już EA naprawi menu i dopracuje niektóre rzeczy w gameplay’u to naprawdę będzie to świetna gra.

Nowinki w obecnej edycji, takie jak wspomniane style czy ewolucje również oceniam bardzo na plus. Ultimate Team jest dzięki temu dużo ciekawszy. Moim zdaniem to może być dobry rok.

