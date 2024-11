Najlepsze budżetowe składy na start w Ultimate Team EA FC 25

Co jest podstawą sukcesu? Posiadanie za sobą świetnego zespołu. To prawda zarówno w życiu, jak i, zwłaszcza, w EA FC 25. Tu, podobnie jak w przypadku twoich ulubionych drużyn IRL, będziesz potrzebował najlepszych graczy do gry.

Oczywiście, możesz skorzystać z wymienionych przez niego graczy, ale też i całkowicie go zignorować. W końcu, jeśli chodzi o Ultimate Team, to ty jesteś szefem.

Nie jest to najbardziej efektowny skład, ale potraktuj go jako szansę na zaprezentowanie się przystępnym, dobrze zapowiadającym się graczom, znanym tylko prawdziwym fanom piłki nożnej. Kto wie, może właśnie odkryjesz kolejnego Ronaldo.

Kolejnym zawodnikiem, na prawej obronie, będzie Giovanni Di Lorenzo z Napoli. "W środku stawiamy natomiast na francuską parę Benjamin Pavard i Raphaël Varane”, radzi Levi. „Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że Varane kosztuje około 200-300 tysięcy coinsów, ale tym razem jego cena waha się od 900 do może 1 tysiąca. Oczywiście jego statystyki nie są już tak świetne, ale wszyscy znamy jego budowę. Jego walka zawsze była dobra i nie wątpię, że tym razem będzie tak samo”.

Jest to wszechstronny zespół z kilkoma wyróżniającymi się nazwiskami i chociaż Levi ustawił go w 4-5-1, piękno polega na tym, że może łatwo przejść na 4-3-2-1 w ataku.

