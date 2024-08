Wraz z premierą EA FC 25 , EA Sports wprowadzi również nowy tryb rozgrywki o nazwie Rush . Nowy tryb powinien oferować dynamiczne, społecznościowe wrażenia z gry w piłkę nożną 5 vs 5, zachowując jednocześnie odczucia znane z klasycznego trybu 11 vs 11. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Volty, Rush nie będzie jednak samodzielnym trybem gry, ale zostanie wpleciony w dotychczas znane już tryby.