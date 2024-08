EA FC 25: najważniejsze informacje. Premiera, cena, nowe tryby

Mistrzowie świata, mistrzowie Europy, zwycięzcy DFB eCup: sezon w EA FC 24 był po raz kolejny znakomity dla drużyny RBLZ Gaming. Anders Vejrgang udowodnił w FC 24, że jest obecnie najlepszym graczem na świecie i został mistrzem świata i Europy w Berlinie. Sezon FC 24 dobiegł jednak końca, a nowy spin-off serii, FC 25, jest już w blokach startowych. W związku z tym przedstawiamy przegląd nowej gry od EA Sports - oto, co wszystko co musisz wiedzieć o FC 25:

Aplikacja internetowa do wczesnego budowania zespołu również będzie ponownie dostępna. Nie jest jeszcze jasne jednak, kiedy to nastąpi.

Xbox One & Xbox Series X|S

Prawa licencyjne zmieniają się co roku. W związku z tym można łatwo stracić orientację, które ligi i drużyny są uwzględnione w grze. Na przykład w przypadku FC 25, EA Sports nabyło licencje dla SSC Napoli i AS Romy. Z drugiej strony straciło je na mediolańskie kluby - Milan i Inter. Ale nie martw się: wiele pozostaje bez zmian - większość lig i klubów jest nadal zawarta w grze i zapewnia realistyczne wrażenia z gry.

Pojawi się nowa gwiazda okładki. Jude Bellingham z Realu Madryt uświetni okładkę Edycji Standardowej i Edycji Ultimate. Czyni to gwiazdę Realu Madryt najmłodszym graczem na okładce w historii gry. Na Edycji Standardowej można zobaczyć Jude'a Bellinghama samotnie kibicującego drużynie.

Z kolei w Ultimate Edition obok Bellinghama pojawią się trzy ikony piłki nożnej: Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane i David Beckham. Buffon to jednak nie tylko jedna z gwiazd okładki. Wieloletni bramkarz reprezentacji Włoch powróci do gry jako ikona i będzie grywalny w Ultimate Team.

Jak co roku, EA Sports wprowadziło kilka nowych funkcji. Oto najistotniejsze z nich:

Największą nowością w FC 25 jest „FC IQ”. Jest to całkowicie zmieniony system zarządzania drużyną, który spodoba się w szczególności entuzjastom taktyki. Nowe funkcje obejmują role zawodników, które zastępują instrukcje zawodników i umożliwiają większą finezję taktyczną. Role zawodników są oparte na analizie danych Opta.

Dzięki FC IQ możesz zanurzyć się w indywidualnych ustawieniach taktycznych lub skorzystać z gotowych ustawień opartych na taktyce prawdziwych drużyn. Wybór należy do ciebie: czy poświęcisz dużo czasu na stworzenie idealnego ustawienia taktycznego dostosowanego do twojego stylu gry, czy też zaoszczędzisz czas i wybierzesz gotową i ustandaryzowaną taktykę?

