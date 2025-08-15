Chociaż gracze na całym świecie wciąż odpalają EA FC 25, to w internecie jednak coraz więcej mówi się przede wszystkim o kolejnej odsłonie - FC 26. Zanim jednak trafi ona do sklepów, postanowiliśmy spróbować odpowiedzieć Wam na wszystkie nurtujące Was pytania. Kiedy gra zostanie wydana? Na jakich platformach będzie można w nią grać? Jakie nowe funkcje zostaną wprowadzone? Wszystkie te informacje i wiele więcej znajdziecie poniżej.

01 Oficjalny trailer

Pierwszy zwiastun EA FC 26 pojawił się 16 lipca, zapowiadając zmiany w rozgrywce. Mogliśmy dostrzec w nim następujące nowości:

Przebudowa rozgrywki oparta na opiniach społeczności

Dwa różne tryby rozgrywki – "competitive" i "authentic"

"Archetypy” graczy dla trybów kariery klubowej i indywidualnej.

Nieco więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj , gdzie zamieszczono szczegółowe informacje na temat zmian w rozgrywce, opisane w dalszej części artykułu.

02 Kiedy zostanie wydana gra EA FC 26?

Odświeżony skład Manchesteru City powinien sprawić wiele frajdy © EA Sports

Tradycyjnie, w ostatnich latach, FC było wydawane pod koniec września – i ten rok nie jest wyjątkiem. 26 września został ogłoszony jako główna data premiery, po tym jak wydawca opublikował powyższy zwiastun, a wczesny dostęp dla osób, które zdecydowały się na pre-order, będzie dostępny od 19 września.

EA FC 26 dostępna będzie w dwóch różnych wersjach:

Standard Edition

Ultimate Edition (który obejmuje wczesny dostęp i dodatkową zawartość)

Edycja Ultimate zawiera różne bonusy w grze dla Ultimate Team, klubów i trybu kariery, a także wczesny dostęp. Ponadto dla osób, które zamówią w przedsprzedaży dowolną wersję do 26 sierpnia, dostępnych jest szereg korzyści. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj .

03 Na jakich platformach będzie dostępna gra EA FC 26?

FC 26 platformy PlayStation 4 i PlayStation 5 Xbox One i Xbox Series X|S Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 PC Mobile

Ciekawym będzie również zobaczyć, jak nadchodząca wersja będzie wyglądać na nowej konsoli Nintendo Switch 2. Konsola, która miała swoją premierę 5 czerwca, cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem.

04 Ile będzie kosztować EA FC 26?

Ceny różnią się w zależności od regionu świata. Natomiast w Polsce wygląda to następująco

Standard Edition Ultimate Edition PlayStation / Xbox: 339,90zł PlayStation / Xbox: 469,90zł Nintendo Switch / Switch 2: 59.99 dolarów (brak polskiego sklepu producenta) Nintendo Switch & Switch 2: 79.99 dolarów (brak polskiego sklepu producenta) PC: 299zł PC: 429zł

Dzięki subskrypcji EA Play możesz też zaoszczędzić 10 procent na cenach premierowych.

05 Jakie ligi i licencje będą dostępne w EA FC 26?

Trinity Rodman znalazła się w drużynie sezonu FC 25 © EA Sports

Prawa licencyjne zmieniają się co roku, więc łatwo stracić orientację, które ligi i drużyny są uwzględnione w grze. Na przykład w przypadku FC 25 EA Sports uzyskałp licencje SSC Napoli i AS Romy, ale straciło licencje na kluby z Mediolanu - Milan i Inter. Według plotek Liga MX (liga meksykańska) powróci do gry, a także trwają prace nad włączeniem większej liczby drużyn kobiecych i reprezentacji narodowych do FC 26.

Jednak większość gry pozostaje bez zmian – prawie wszystkie ligi i kluby z FC 25 nadal są w grze i zapewniają realistyczne wrażenia. Możesz też spodziewać się, że w grze pojawi się szwajcarska Super League z klubami takimi jak mistrzowie kraju FC Basel i Young Boys Bern.

Przewidywane licencjonowane ligi i rozgrywki w FC 26:

Kraj Ligi i rozgrywki Anglia Premier League, FA Cup, EFL, Barclays Women's Super League Hiszpania La Liga, Liga F Niemcy Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, Frauen-Bundesliga Francja Ligue 1, D1 Arkema Włochy Serie A, Coppa Italia USA MLS, National Women's Soccer League Portugalia Primeira Liga Belgia Jupiler League Holandia Eredivisie Argentyna LPF Argentina Arabia Saudyjska RSL - Saudi Professional League Korea Południowa K League Chiny Chinese Super League Australia A-League Turcja Süper Lig Rumunia SuperLiga Polska Ekstraklasa Austria Austrian Bundesliga Szwajcaria Swiss Super League Dania Super Liga Szkocja Scottish Premiership Irlandia SSE Airtricity League Premier Division Szwecja Allsvenskan Norwegia Eliteserien Indie Indian Super League Meksyk Liga MX (plotki)

06 Kto będzie na okładce EA FC 26?

Jude Bellingham i Jamal Musialia na okładce FC 26 © EA Sports

FC 25 miało nową gwiazdę na okładce w postaci angielskiego pomocnika Jude'a Bellinghama. Filar Realu Madryt znalazł się na okładkach zarówno edycji standardowej, jak i Ultimate, co czyni go najmłodszą gwiazdą na okładce w historii gry. Teraz ujawniono, że wychowanek Birmingham ponownie pojawił się na okładce edycji standardowej, obok swojego byłego kolegi z młodzieżowych reprezentacji Anglii - Jamala Musiali z Bayernu Monachium.

Leżący Zlatan na okładce Ultimate Edition © EA Sports

Z kolei okładkę edycji Ultimate zajmie jedyny w swoim rodzaju - Zlatan Ibrahimović.

07 Jakie nowe funkcje pojawią się w EA FC 26?

Gameplay

EA opublikowało 22 lipca powyższy filmik „Gameplay Deep Dive”, w którym przedstawiono wiele informacji na temat tego, jak ma być "ulepszona" rozgrywka, co najwyraźniej było głównym celem prac nad FC 26. Jak EA zamierza to osiągnąć? Cóż, na wiele sposobów, niektóre bardziej fundamentalne niż inne, jednak wszystkie zmiany mają być oparte na sugestiach społeczności.

Po pierwsze, rozgrywka zostanie podzielona na dwa różne tryby: "competitive" i "authentic". Tryb competitive będzie szybszy, bardziej responsywny i nagradzać będzie szybkie myślenie oraz refleks. Będzie on domyślnym trybem w rozgrywkach online, Ultimate Team i klubach. Authentic z kolei jest przeznaczony dla graczy, którzy preferują bardziej realistyczną rozgrywkę i jest domyślnym ustawieniem w trybach takich jak kariera gracza lub menedżera.

Jeśli chodzi o zmiany wprowadzone przez twórców w samej rozgrywce, lista jest długa:

Poprawiono drybling i poruszanie się, aby gracze byli bardziej zwinni.

Bramkarze będą teraz reagować bardziej konsekwentnie i inteligentnie.

Poprawiono wślizgi/przechwyty, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo odbicia piłki z powrotem do przeciwnika.

Podania i strzały powinny być teraz bardziej responsywne i oferować graczowi więcej opcji.

Lepsze ustawianie się zawodników powinno oznaczać, że koledzy z drużyny będą lepiej biegać i zapewnią większe wsparcie.

Bardziej realistyczna fizyczność piłkarzy pomoże Ci chronić i osłaniać piłkę.

Poprawki dotyczące pierwszego kontaktu i kontroli poprawiły przyjmowanie piłki.

Ogólne ulepszenia responsywności rozgrywki powinny sprawić, że gra będzie działać bardziej płynnie zarówno w trybie online, jak i offline.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie dostępności, dodając nowy tryb wysokiego kontrastu oraz możliwość włączania i wyłączania cieni stadionu i graczy. Zrównoważono style gry, poprawiono FC IQ i wprowadzono wiele innych zmian. Szczegółowe informacje można znaleźć w informacjach o wydaniu.

Spodziewaj się więcej kultowych celebracji w FC 26 © EA Sports

Jeśli brać pod uwagę też to, co dostawaliśmy w poprzednich wersjach, w FC 26 prawdopodobnie pojawi się też wiele innych nowych funkcji. EA Sports co prawda podało sporo oficjalnych szczegółów dotyczących zmian w rozgrywce, ale pojawiło się również kilka ekscytujących przecieków:

Tryby gry

Otwarty świat

Czy w FC 26 pojawi się tryb otwartego świata, podobny do tego, który znamy chociażby z NBA MyPark? Według plotek jest to możliwe. Część przecieków sugeruje, że tryb otwartego świata jest obecnie w fazie rozwoju. Jeśli to prawda, to w FC 26 będzie można świętować imprezy piłkarskie na ulicy i kupować nowe samochody za pomocą własnego avatara. Możliwe jest również, że tryb piłki ulicznej VOLTA zostanie połączony właśnie z otwartym światem.

Bramkarze zostali zoptymalizowani, aby prokurować mniej bramek © EA Sports

Ultimate Team (Liga weekendowa)

Popularna Liga weekendowa w FC Ultimate Team otrzyma nowy wygląd. Konkretnie, prawdopodobnie zostanie podzielona na dwa tryby:

Challengers (Dywizje 6-10)

Champions (Dywizja 5 i wyższe)

Dostęp będzie automatyczny poprzez tryb Division Rivals; nie będzie już oddzielnych kwalifikacji. Zmiana ta oznaczałaby między innymi, że gracze będą rywalizować częściej z graczami o podobnym poziomie umiejętności.

Istnieją również ogólne plany dotyczące FC Ultimate Team:

Nowe ikony (np. Arjen Robben, Toni Kroos i Maradona)

Nowi herosi

Bardziej dynamiczne eventy

Tryb kariery

Tryb kariery nadal cieszy się popularnością i prawdopodobnie w FC 26 pojawi się w nim kilka nowych opcji. Według plotek, pojawią się postacie menedżerów sterowane przez sztuczną inteligencję oraz zaawansowane narzędzia taktyczne. Więcej szczegółów na temat trybu kariery w FC 26 poznamy w najbliższych tygodniach.

W oczekiwaniu na oficjalną premierę FC 26 będziemy na bieżąco informować Was o wszystkich nowościach dotyczących gry. Zaglądajcie tu regularnie, aby nie przegapić żadnych informacji.