Jak grać w Klubach w EA SPORTS FC 27

Jedną z największych nowości w EA SPORTS FC 27 jest The Grounds - rozbudowana przestrzeń społecznościowa, która stanowi teraz centrum rozgrywki związanej z Klubami. Gracze mogą spotykać się tam ze znajomymi, eksplorować różne dzielnice, brać udział w luźniejszych aktywnościach oraz rozgrywać mecze w mniejszych składach, od pojedynków 1 na 1 po starcia 2 na 2.

Aktywności podejmowane w The Grounds pozwalają jednocześnie rozwijać wirtualną gwiazdę i przygotowywać ją do rywalizacji w Klubach. Zdobywane postępy przekładają się na możliwości rozwoju zawodnika i jego skuteczność na boisku.

Zmienił się również sposób dostępu do samych Klubów. W EA SPORTS FC 27 nie funkcjonują już one jako całkowicie odrębna pozycja obok The Grounds. Zamiast tego zostały włączone w jego strukturę, dzięki czemu z jednej przestrzeni można przejść od swobodniejszych aktywności do właściwej rywalizacji klubowej, w tym meczów 11 na 11.

01 Jak założyć własny klub w EA SPORTS FC 27

Czemu by nie pójść w ślady Kyliana Mbappé? © EA Sports

Zanim rozpoczniesz wspólną grę ze znajomymi, musisz najpierw utworzyć własny klub lub dołączyć do już istniejącego. W EA SPORTS FC 27 cały ten proces odbywa się w ramach The Grounds, które stało się głównym punktem dostępu do Klubów.

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Przy pierwszej wizycie w The Grounds trzeba ukończyć krótkie wprowadzenie. Rozpoczyna się ono od rozgrzewki 11 na 11, podczas której wcielasz się w gwiazdę okładki gry, Kyliana Mbappé. Następnie trafiasz do właściwego świata The Grounds i poznajesz pierwszych mentorów. Dostęp do Klubów zostaje odblokowany po ukończeniu samouczka i spotkaniu z Paulo Dybalą.

Otwórz menu, żeby zacząć © EA Sports

Po uzyskaniu dostępu do Klubów możesz założyć własny zespół, dołączyć do istniejącego klubu lub zaakceptować zaproszenie od znajomego. Podczas tworzenia drużyny wybierzesz między innymi jej nazwę, skrót oraz ustawienia prywatności.

Po utworzeniu klubu otrzymasz dostęp do narzędzi związanych z jego zarządzaniem. Możesz tam kontrolować skład, zapraszać nowych zawodników, przeglądać osiągnięcia i statystyki zespołu, dostosowywać taktykę oraz rozwijać klub wraz z kolejnymi rozgrywkami.

Samo zarządzanie klubem nie oznacza jednak, że od razu rozpoczniesz mecz. Centrum klubowej części The Grounds stanowi Siedziba. To właśnie tutaj znajduje się Stadion Klubów oraz dostęp do właściwej rozgrywki w Klubach.

Do Siedziby możesz dotrzeć bezpośrednio w świecie The Grounds. Jest ona oznaczona na mapie ikoną domu i stanowi główny punkt, z którego możesz przejść do rozgrywek klubowych ze znajomymi.

02 Jak rozegrać mecz w Klubach w EA SPORTS FC 27

Aby rozpocząć mecz w Klubach, udaj się do Siedziby w świecie The Grounds. Znajduje się ona w pobliżu głównego obszaru, w którym pojawiasz się po wejściu do trybu, i jest oznaczona herbem twojego klubu.

Wpadnij do swojej siedziby, żeby wyjść na boisko © EA Sports

Po wejściu do Siedziby uzyskasz dostęp do menu Klubów. Stamtąd możesz przejść do rozgrywki, dołączyć do lobby swojej drużyny i wybrać pozycję, na której chcesz wystąpić.

Możesz dołączyć do meczu, w którym grają twoi koledzy z drużyny © EA Sports

Jeżeli mecz twojego zespołu już trwa, w określonych sytuacjach możesz dołączyć do niego w trakcie gry. Musi jednak być dostępna wolna pozycja, a odpowiednia opcja musi być włączona w ustawieniach klubu. Po wejściu do spotkania twoja wirtualna gwiazda zastąpi zawodnika sterowanego przez sztuczną inteligencję. Nie można natomiast przejąć miejsca zajętego przez innego gracza.