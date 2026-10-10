Kto jest najszybszym zawodnikiem w EA Sports FC 27?

W EA FC 27 możecie zbudować wymarzoną drużynę w trybie Ultimate Team czy też przejąć stery ulubionego klubu i poprowadzić go do sukcesów w trybie kariery. Jednak niezależnie od wybranego trybu, szybcy zawodnicy mogą okazać się niezwykle przydatni. Dysponujący wysokim tempem środkowy obrońca potrafi dogonić napastnika wychodzącego na czystą pozycję, natomiast błyskawiczny skrzydłowy może w ciągu kilku sekund zamienić skuteczną interwencję w groźny kontratak.

W EA FC 27 tempo zawodnika jest wyliczane na podstawie dwóch atrybutów: przyspieszenia i szybkości sprintu. Aby ułatwić znalezienie piłkarza, który najlepiej sprawdzi się w twojej drużynie, przygotowaliśmy zestawienie uwzględniające klub, narodowość, pozycję, atrybuty związane z szybkością oraz ocenę ogólną każdego zawodnika.

Poniższa lista przedstawia 10 najszybszych piłkarzy w EA FC 27, ale nie oznacza to, że tylko oni zasługują na uwagę. W grze nie brakuje zawodników, którzy niewiele ustępują im pod względem szybkości, a przy odpowiednim wykorzystaniu swoich atutów mogą okazać się równie wartościowym wzmocnieniem drużyny.

01 Kylian Mbappé

Kylian Mbappé to najszybszy zawodnik w EA FC 27 © EA Sports

Klub: Real Madryt

Narodowość: Francja

Pozycja: N/LS

Tempo: 96

Przyśpieszenie: 97

Szybkość sprintu: 96

OVR: 91

Kylian Mbappé to nie tylko najszybszy zawodnik w EA FC 27, ale również piłkarz z najwyższą oceną ogólną w całej grze. Napastnik Realu Madryt imponuje błyskawicznym przyspieszeniem, któremu dorównuje równie znakomita szybkość sprintu. Gdy już się rozpędzi, niewielu obrońców jest w stanie dotrzymać mu kroku. W połączeniu z doskonałymi atrybutami dryblingu i strzałów sprawia to, że Mbappé jest niemal idealnym napastnikiem.

02 Karim Adeyemi

Karim Adeyemi jest szybki, ale czy wytrzyma cały mecz? © EA Sports

Klub: FC Barcelona

Narodowość: Niemcy

Pozycja: PP

Tempo: 95

Przyśpieszenie: 96

Szybkość sprintu: 95

OVR: 82

Po letnim transferze z Borussii Dortmund do Barcelony Karim Adeyemi stał się prawdziwym utrapieniem obrońców występujących w La Liga. Niemiec ma zaledwie 24 lata, więc wciąż dysponuje sporym potencjałem rozwoju. Choć imponuje znakomitymi atrybutami przyspieszenia i szybkości sprintu, jego słabszymi stronami pozostają wytrzymałość oraz siła. Oznacza to, że nie jest w stanie utrzymywać maksymalnego tempa przez cały mecz, a jeśli obrońca zdoła go dogonić, może stosunkowo łatwo odebrać mu piłkę w fizycznym pojedynku.

03 Oliver Burke

Oliver Burke to opcja w przystępnej cenie, jeśli zależy ci na szybkości © EA Sports

Klub: Union Berlin

Narodowość: Szkocja

Pozycja: N

Tempo: 95

Przyśpieszenie: 93

Szybkość sprintu : 96

OVR: 73

Oliver Burke to srebrny zawodnik w trybie Ultimate Team, którego największym atutem są zdecydowanie atrybuty związane z szybkością. Ze względu na stosunkowo niskie pozostałe oceny jest jednak przede wszystkim przystępną cenowo opcją w trybie kariery, szczególnie jeśli planujesz poprowadzić do sukcesów drużynę z niższej ligi. Dodatkową zaletą Szkota są style gry Szybki krok (Quick Step) i Szybkość (Rapid). Pierwszy z nich zapewnia lepsze przyspieszenie podczas dynamicznego startu do sprintu, natomiast drugi pozwala rozwijać większą prędkość podczas prowadzenia piłki.

04 Gabriel Silva

Gabriel Silva to niesamowicie dynamiczny sprinter © EA Sports

Klub: SC Braga

Narodowość: Brazylia

Pozycja : LS

Tempo: 95

Przyśpieszenie: 94

Szybkość sprintu: 96

OVR: 74

Gabriel Silva to znakomita propozycja dla graczy, którzy cenią sobie wszechstronność w ofensywie. Może występować na lewym skrzydle, lewej i prawej pomocy, a także na pozycji napastnika. Dzięki temu doskonale sprawdzi się w roli rezerwowego, który w końcówce spotkania wniesie do gry świeżość i szybkość, mogące przesądzić o losach meczu.

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Jego dodatkowym atutem jest styl gry Szybki krok+ (Quick Step+), który zapewnia znacznie lepsze przyspieszenie podczas dynamicznego startu do sprintu. Z kolei Technika (Technical) pozwala na szybszy sprint kontrolowany oraz wykonywanie precyzyjnych, szerokich zwrotów podczas dryblingu. Połączenie tych dwóch stylów gry może sprawić obrońcom sporo problemów, choć warto pamiętać, że Silva pozostaje zawodnikiem ze srebrną kartą.

05 Sirlord Conteh

Sirlord Conteh to świetny, szybki wybór dla drużyn z niższych lig © EA Sports

Klub: Heidenheim

Narodowość : Niemcy

Pozycja: N

Tempo: 95

Przyśpieszenie: 94

Szybkość sprintu: 95

OVR: 69

Conteh to kolejny zawodnik ze srebrną kartą, który wyróżnia się przede wszystkim imponującą szybkością. Na boiskach 2. Bundesligi słynie z błyskawicznego przyspieszenia, niezależnie od tego, czy występuje na swojej nominalnej pozycji napastnika, czy na prawym skrzydle. Nie jest jednak pozbawiony słabości. Jego gorsza noga została oceniona na zaledwie dwie gwiazdki, a atrybuty siły i wytrzymałości pozostawiają sporo do życzenia.

Conteh ustępuje również wielu innym napastnikom pod względem skuteczności wykończenia akcji. Podobnie jak Burke, może jednak okazać się wartościowym wzmocnieniem drużyny z niższej ligi w trybie kariery lub dobrym sposobem na zwiększenie szybkości srebrnego składu w Ultimate Team.

06 Jean-Mattéo Bahoya

Jean-Mattéo Bahoya łączy spryt i szybkość w swoich atakach © EA Sports

Klub: Leeds/Eintracht Frankfurt

Narodowość: Francja

Pozycja: LP

Tempo : 94

Przyśpieszenie: 91

Szybkość sprintu: 97

OVR: 76

Bahoya przebywa obecnie na wypożyczeniu w Leeds United, choć jego macierzystym klubem pozostaje Eintracht Frankfurt. Transfer ten pokazuje, jak duże nadzieje wiązane są z jego dalszym rozwojem. Jednym z największych atutów młodego zawodnika jest szybkość, która w połączeniu z czterema gwiazdkami sztuczek technicznych oraz dobrymi atrybutami dryblingu i kontroli piłki czyni go niezwykle niewygodnym rywalem dla obrońców. Umiejętności te doskonale sprawdzają się na jego nominalnej pozycji lewego pomocnika.

Bahoya może również występować na lewym skrzydle, a także w środku pola jako środkowy lub ofensywny pomocnik. W bardziej ofensywnej roli jest w stanie w pełni wykorzystać swoją szybkość i umiejętności dryblingu, by przedzierać się w pole karne rywali lub stwarzać sytuacje bramkowe kolegom z drużyny.

07 Tabitha Chawinga

Tabitha Chawinga – najszybsza zawodniczka w FC 27 © EA Sports

Klub: Olympique Lyon

Narodowość: Malawi

Pozycja: LS

Tempo: 94

Przyśpieszenie : 94

Szybkość sprintu: 94

OVR: 87

Chawinga może pochwalić się najwyższą oceną tempa spośród wszystkich piłkarek w EA FC 27. Jej szybkość oceniono na 94 punkty, ale to tylko jeden z wielu atutów tej zawodniczki. Wyróżnia się również znakomitym wykończeniem akcji, świetnym dryblingiem oraz siłą, dzięki której potrafi skutecznie osłaniać piłkę przed obrońcami. Choć jej nominalną pozycją jest lewe skrzydło, równie dobrze może występować jako środkowy napastnik lub ofensywny pomocnik. W tej ostatniej roli potrafi wyciągać rywalki z ich pozycji, tworząc przestrzeń dla partnerów z drużyny, lub pełnić funkcję drugiego napastnika.

Dodatkowo Chawinga dysponuje stylami gry Szybki krok+ (Quick Step+) oraz Szybkość (Rapid), które jeszcze bardziej zwiększają jej przewagę nad rywalami. Pierwszy zapewnia znacznie lepsze przyspieszenie podczas dynamicznego startu do sprintu, natomiast drugi pozwala osiągać większą prędkość podczas prowadzenia piłki.

08 Moussa Diaby

Nie jest może najsilniejszym z graczy, ale Diaby potrafi się ruszać © EA Sports

Klub: Bayer Leverkusen

Narodowość: Francja

Pozycja: PP

Tempo: 94

Przyśpieszenie: 94

Szybkość sprintu: 94

OVR: 82

Moussa Diaby powrócił do Bundesligi po niespodziewanym transferze z Al-Ittihad, sfinalizowanym w dramatycznych okolicznościach pod koniec letniego okna transferowego. Bayer Leverkusen z pewnością skorzysta na jego znakomitej szybkości i umiejętnościach dryblingu. Francuz może występować na obu skrzydłach, skutecznie napędzając akcje ofensywne i przenosząc piłkę w niebezpieczne rejony boiska.

Jeśli rozważasz sprowadzenie Diaby'ego do swojej drużyny w EA FC 27, warto jednak zwrócić uwagę na jego siłę ocenioną na zaledwie 46 punktów. Choć w pojedynkach biegowych potrafi zostawić większość rywali daleko w tyle, w bezpośrednich starciach z obrońcami jest znacznie bardziej podatny na utratę piłki niż wielu innych zawodników z tego zestawienia. Mimo tej słabości Diaby pozostaje solidnym wyborem, szczególnie jeśli szukasz francuskiego piłkarza lub zawodnika Bundesligi do budowania zgrania w Ultimate Team. Równie dobrze sprawdzi się w trybie kariery jako szybki i dynamiczny skrzydłowy, który będzie napędzał ofensywę twojej drużyny.

09 Anthony Elanga

Gra obiema nogami i jest szybki – Anthony Elanga to prawdziwa perełka © EA Sports

Klub: Newcastle United

Narodowość: Szwecja

Pozycja: PS

Tempo: 94

Przyśpieszenie: 93

Szybkość sprintu: 94

OVR: 79

Były zawodnik Manchesteru United i Nottingham Forest coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Premier League, stając się jednym z groźniejszych skrzydłowych Newcastle United. Anthony Elanga imponuje nie tylko błyskawiczną szybkością, ale również bardzo dobrymi atrybutami dryblingu i solidnym wykończeniem akcji.

Tym, co szczególnie wyróżnia Szweda na tle innych zawodników, jest jednak gorsza noga oceniona na pięć gwiazdek. Możliwość równie swobodnego dryblowania, podawania i oddawania strzałów obiema nogami sprawia, że obrońcom znacznie trudniej przewidzieć jego następny ruch. Rywale często muszą zachowywać większy dystans, nie wiedząc, w którą stronę Elanga zdecyduje się poprowadzić piłkę.

Ta wszechstronność ułatwia mu wygrywanie pojedynków jeden na jednego i stwarzanie dogodnych sytuacji kolegom z drużyny. Dzięki temu może okazać się szczególnie skuteczną bronią w końcówkach spotkań, gdy zmęczeni obrońcy mają coraz większe problemy z nadążaniem za jego dynamicznymi akcjami.

10 Gerso

Gerso wciąż jest szybki, mimo że ma już ponad trzydzieści lat © EA Sports

Klub: Incheon United

Narodowość: Portugalia

Pozycja: PP

Tempo: 94

Przyśpieszenie: 94

Szybkość sprintu: 94

OVR: 70

Gerso jest najstarszym zawodnikiem w gronie najszybszych piłkarzy EA FC 27, a obecnie występuje w południowokoreańskiej K League 1. Mimo wieku wciąż imponuje znakomitą dynamiką. Zarówno jego tempo, jak i przyspieszenie oraz szybkość sprintu zostały ocenione na 94 punkty. Do tego dysponuje czterema gwiazdkami sztuczek technicznych i trzygwiazdkową gorszą nogą, dzięki czemu potrafi skutecznie mijać obrońców na skrzydle i dogrywać piłkę w pole karne.

Jego słabsze atrybuty podań i obrony sprawiają jednak, że najlepiej sprawdza się w roli typowo ofensywnego skrzydłowego. Zdecydowanie więcej korzyści przyniesie drużynie, wykorzystując swoją szybkość do przełamywania defensywy rywali, niż odpowiadając za rozgrywanie akcji czy wspieranie obrony.