Prognozy ocen w EA FC 27. Czy forma z lata doda skrzydeł?

Przyznajcie, patrząc na letnie poczynania niektórych gwiazd nie raz przeszło wam przez myśl "a może by tak spróbować go sprowadzić..." Gdy Jonathan David strzelał hattricka, bądź Antonio Nusa ściągał pajęczynę w bramce rywali pięknym technicznym strzałem, w myślach już zaczęliście ich umieszczać w swoich składach FC Ultimate Team. Zwłaszcza, że przecież ich karty bazowe w kolejnej odsłonie EA FC - tej z numerem 27 - powinny zanotować znaczący wzrost ocen.

01 Yan Diomande – Wybrzeże Kości Słoniowej - OVR: 73 (+7)

Błyskawiczna kariera gwiazdy RB Lipsk, która jeszcze rok temu spadała z LaLiga wraz z CD Leganés, przypomina niemalże grę na cheatach w trybie kariery gry EA FC. Nawet na wielkiej scenie międzynarodowej imprezy Diomande stanowi wyzwanie dla niemal wszystkich bocznych obrońców, o czym przekonać mógł się nawet Joshua Kimmich.

Yan Diomande w FC 26 Ultimate Team © EA Sports

Karty specjalne Yana Diomande w FC 26 Ultimate Team

TOTS Highlights (92)

Future Stars (88)

TOTW/Second In-Form (86)

TOTW (80)

02 Nathaniel Brown - Niemcy - OVR: 81 (+4)

Zaledwie 238 minut gry, rozłożonych na pięć meczów międzynarodowych przed kluczowym turniejem w 2026 roku, wystarczyło Nathanielowi Brownowi, by znaleźć się w składzie reprezentacji Niemiec pod wodzą byłego trenera RBL Juliana Nagelsmanna. Ten 23-latek zdołał się już nawet odwdzięczyć selekcjonerowi, strzelając swoją pierwszą bramkę w reprezentacji oraz zaliczając asystę.

Nathaniel Brown w FC 26 Ultimate Team © EA Sports

03 Luka Vušković - Chorwacja - OVR: 75 (+3)

Chorwacja w najbliższych latach zdecydowanie nie powinna martwić się o obsadę linii defensywnej. Obok już doświadczonego, a wciąż młodego Josko Gvardiola coraz odważniej zaczyna rozpychać się także zaledwie 19-letni Luka Vusković.

Wydaje się, że w najbliższej edycji EA FC awans Vuskovicia do grona "złotych" kart powinien być formalnością. Były piłkarz Radomiaka już dziś jest bowiem na radarze topowych europejskich klubów, a udane występy na mistrzostwach mogą tylko przyśpieszyć ewentualny transfer.

Luka Vušković w FC 26 Ultimate Team © EA Sports

Karty specjalne Luki Vuskovicia w FC 26 Ultimate Team

TOTS Highlights (94)

Future Stars (86)

TOTW/Second In-Form (85)

04 Kerim Alajbegović – Bośnia i Hercegowina - OVR: 67 (+6)

Kerim Alajbegovic, po tym jak w barwach Red Bull Salzburg stał się wschodzącą gwiazdą europejskiej piłki, następnie z dużą lekkością stał się najmłodszym strzelcem bramki dla swojego kraju w historii mistrzostw (miał wówczas 18 lat i 276 dni). A należy pamiętać, że Bośniacy wciąż pozostają w grze, po tym jak zapewnili sobie awans z niełatwej grupy.

Naszym zdaniem Alajbegović może być bohaterem jednego z wyższych wzrostów overalla, a jego wartość powinien jeszcze podbić letni transfer do Bayeru Leverkusen.

Kerim Alajbegovic w FC 26 Ultimate Team © EA Sports

05 Ismael Saibari - Maroko - OVR: 82 (+3)

Wyrównane starcie z Brazylią, wyeliminowanie Holandii... Maroko póki co prezentuje naprawdę wysoki poziom, pozwalający marzyć być może nawet o medalu. A jedną z wiodących postaci "Lwów Atlasu" jest bez wątpienia Ismael Saibari, który już w trakcie sezonu klubowego pokazał znakomitą formę, zostając piłkarzem roku Eredivisie.

Tutaj podbitka overalla wydaje się jedynie formalnością.

Ismael Saibari w FC 26 Ultimate Team © EA Sports

Karty specjalne Ismaela Saibariego w FC 26 Ultimate Team

TOTS (94)

TOTW/Second In-Form (87)

TOTW (84)

06 Johan Manzambi - Szwajcaria - OVR: 71 (+4)

Można tylko spekulować, czy twórcy gry EA FC 27 zastanawiają się obecnie raczej nad oceną 20-latka, czy też nad tym, jak wprowadzić jego viralową cieszynkę do animacji celebracji bramek.

Jedno jest pewne: swoje trzy bramki w fazie grupowej (i każdą kolejną) młody reprezentant Szwajcarii Johan Manzambi pracuje na transfer do czołowej ekipy Europy. Ponieważ jednak w obecnej odsłonie EA FC nie otrzymał żadnych kart specjalnych, przyznajemy temu szwajcarskiemu piłkarzowi z SC Freiburg wzrost overalla o 4 punkty bazowe.

Johan Manzambi w FC 26 Ultimate Team © EA Sports

07 Paul Wanner - Austria - OVR: 76 (+4)

Ostatnim piłkarzem, na którego chcemy skierować waszą uwagę jest Paula Wanner. Jako świeżo upieczony mistrz Holandii z PSV Eindhoven, a do tego najmłodszy zawodnik reprezentacji Austrii na mistrzostwach, nie może ujść uwadze skautów.

Wanner bardzo sprawnie wkomponował się w system pressingu stworzony przez byłego stratega piłkarskiego RB, Ralfa Rangnicka. Naszym zdaniem Wanner ma wszystko, by w przyszłości stać się wyróżniającą postacią w świecie EA FC!

Paul Wanner w FC 26 Ultimate Team © EA Sports