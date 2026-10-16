11 przyszłych gwiazd, które musisz znać w trybie kariery EA Sports FC 27

Co sprawia, że gracze tak chętnie wracają do trybu kariery w EA FC? Dla wielu z nas największą frajdą jest wyszukiwanie młodych talentów, rozwijanie ich umiejętności i przekształcanie w prawdziwe legendy klubu. W EA FC 27 realizacja tego marzenia stała się jednak nieco trudniejsza. System transferowy przeszedł bowiem gruntowne zmiany, a konkurencyjne kluby znacznie aktywniej walczą o najbardziej obiecujących zawodników.

Dlatego kluczem do sukcesu jest odpowiednio wczesne wytypowanie celów transferowych i gotowość do rywalizacji o ich podpisy. Aby ułatwić ci to zadanie, przygotowaliśmy zestawienie 11 młodych talentów, o których pozyskanie zdecydowanie warto powalczyć.

Antonio Nusa w barwach RB Lipsk © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool Endrick robi sobie przerwę podczas Red Bull Ultimate Football Challenge © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Quotation Inne kluby potrafią teraz sprzątnąć ci sprzed nosa zawodników, za których właśnie złożyłeś ofertę Andreas Wilsdorf, producent trybu kariery, EA Sports

01 Endrick (Real Madryt)

Rozstanie z Endrickiem może sporo kosztować Real Madryt © EA Sports

Brazylijski napastnik Endrick od lat uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia. W EA FC 27 rozpoczyna rozgrywkę z oceną ogólną na poziomie 79 punktów, a jego potencjał wynosi aż 91, co daje ogromne możliwości dalszego rozwoju. Dla klubów dysponujących odpowiednim budżetem Endrick może okazać się znakomitym wzmocnieniem linii ataku.

Statystyki Wiek 20 Pozycja N

02 Jorthy Mokio (Ajax)

Jorthy Mokio znów jest jednym z największych talentów © EA Sports

Jorthy Mokio już w trybie kariery EA FC 26 uchodził za jeden z największych młodych talentów, a w najnowszej odsłonie serii nadal pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych zawodników do pozyskania. Belg może występować zarówno na pozycji defensywnego pomocnika, jak i środkowego obrońcy. Jego wartość nie przekracza 4 milionów euro, a przy odpowiednim rozwoju może osiągnąć ocenę ogólną na poziomie 89 punktów.

Statystyki Wiek 18 Pozycja ŚPD

03 Jorrel Hato (Chelsea)

Jorrel Hato to wszechstronny lewy obrońca © EA Sports

Holender występujący w Chelsea to jeden z najbardziej wszechstronnych zawodników defensywnych w trybie kariery EA FC 27. Jorrel Hato może grać zarówno na lewej stronie obrony, jak i na środku defensywy, a w razie potrzeby sprawdzi się również w roli defensywnego pomocnika. Z oceną ogólną wynoszącą 78 punktów jest już gotowy do regularnych występów w pierwszym składzie, natomiast potencjał na poziomie 89 czyni go niezwykle interesującą inwestycją na przyszłość.

Statystyki Wiek 20 Pozycja LO

04 Antonio Nusa (RB Lipsk)

Antonio Nusa to jedna z gwiazd reprezentacji Norwegii © EA Sports

Antonio Nusa dotarł z reprezentacją Norwegii do fazy pucharowej mistrzostw świata 2026, a od dwóch lat odgrywa ważną rolę w RB Lipsk. W EA FC 27 jego tempo i drybling oceniono na 85 punktów, a wartość rynkowa nie przekracza 20 milionów euro. To sprawia, że Norweg jest niezwykle interesującą propozycją dla graczy poszukujących szybkiego, wszechstronnego lewoskrzydłowego do swojej drużyny.

Statystyki Wiek 21 Pozycja LS

05 Rio Ngumoha (Liverpool)

Rio Ngumoha to trzeci najmłodszy zawodnik, który grał w kadrze Anglii © EA Sports

Rio Ngumoha zwrócił na siebie uwagę piłkarskiego świata w 2025 roku, kiedy zdobył zwycięską bramkę dla Liverpoolu w doliczonym czasie gry przeciwko Newcastle United. W EA FC 27 młody skrzydłowy może pochwalić się oceną ogólną wynoszącą 75 oraz tempem na poziomie aż 90. Przy wartości rynkowej oscylującej wokół 3 milionów euro jest stosunkowo niedrogą opcją dla klubów poszukujących szybkiego skrzydłowego z dużym potencjałem rozwoju.

Statystyki Wiek 18 Pozycja LP

06 Arthur Vermeeren (Royal Antwerp)

Arthur Vermeeren ma potencjał i wszechstronność © EA Sports

Belgijski pomocnik pozostaje zawodnikiem RB Lipsk, ale obecnie przebywa na wypożyczeniu w Royal Antwerp w swojej ojczyźnie. Dzięki podaniom ocenionym na 78 punktów i dryblingowi na poziomie 77 Arthur Vermeeren może występować zarówno w roli środkowego, jak i defensywnego pomocnika. Jego ocena ogólna wynosząca 76 punktów sprawia, że już na początku rozgrywki może być wartościowym wzmocnieniem środka pola, a jednocześnie dysponuje sporymi możliwościami dalszego rozwoju.

Statystyki Wiek 21 Pozycja ŚP

07 El Chadaille Bitshiabu (Galatasaray Stambuł)

El Chadaille Bitshiabu może wyrosnąć na prawdziwego potwora w obronie © EA Sports

El Chadaille Bitshiabu to jeden z najbardziej obiecujących zawodników, w których warto zainwestować, planując wzmocnienie defensywy. Francuz trafił do RB Lipsk z akademii Paris Saint-Germain, a w trybie kariery jego wartość wynosi około 12 milionów euro. Obecnie przebywa na wypożyczeniu w Galatasaray Stambuł. Wystarczą dwa sezony regularnych występów i odpowiedniego rozwoju, by wyrósł na środkowego obrońcę najwyższej klasy.

Statystyki Wiek 21 Pozycja CB

08 Assane Diao (Como)

Assane Diao będzie zostawiał obrońców daleko w tyle © EA Sports

Assane Diao to jeden z najszybszych skrzydłowych wśród młodych talentów EA FC 27, z tempem ocenionym aż na 90 punktów. Senegalczyk, występujący w barwach Como, jednego z największych pozytywnych zaskoczeń włoskiego futbolu ostatnich lat, może grać na obu skrzydłach. Jego wartość rynkowa wynosi około 17 milionów euro, co czyni go interesującą propozycją dla klubów poszukujących dynamicznego zawodnika, który dzięki swojej szybkości będzie w stanie skutecznie napędzać kontrataki.

Statystyki Wiek 21 Pozycja PP

09 Pablo García (Real Betis)

Pablo García to niedrogi prawoskrzydłowy z dużym potencjałem © EA Sports

Pablo García to prawdziwa perełka z Hiszpanii, która może okazać się jednym z najlepszych transferów w trybie kariery EA FC 27. Młody skrzydłowy rozpoczyna rozgrywkę z oceną ogólną wynoszącą 70 punktów, a jego wartość rynkowa oscyluje wokół 4 milionów euro. Jednocześnie dysponuje jednym z najwyższych potencjałów spośród wszystkich prawoskrzydłowych w grze. Warto rozważyć wypożyczenie go już w pierwszym sezonie, by zapewnić mu regularne występy i możliwość rozwoju. Dzięki temu od drugiego sezonu może być gotowy do walki o miejsce w podstawowym składzie.

Statystyki Wiek 20 Pozycja RW

10 Francesco Camarda (AC Milan)

Francesco Camarda to ogromny potencjał za jedyne 3 mln euro © EA Sports

Francesco Camarda to najtańszy środkowy napastnik o tak wysokim potencjale w trybie kariery EA FC 27. Za mniej niż 3 miliony euro możesz pozyskać jednego z najbardziej obiecujących młodych zawodników, który w przyszłości może stać się filarem ofensywy twojej drużyny. Przy odpowiedniej liczbie występów i regularnym rozwoju jego ocena ogólna może wzrosnąć o ponad 20 punktów.

Statystyki Wiek 18 Pozycja N

11 Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)

Konstantinos Karetsas to ten numer 10, którego szukałeś © EA Sports

Konstantinos Karetsas to młody grecki pomocnik Borussii Dortmund, który w EA FC 27 może pochwalić się oceną ogólną wynoszącą 76. Dzięki temu już od początku rozgrywki jest gotowy do odgrywania istotnej roli w pierwszym zespole. Mając zaledwie 18 lat, należy jednocześnie do najmłodszych zawodników o tak wysokich umiejętnościach. Dla klubów dysponujących średnim budżetem transferowym Karetsas może okazać się idealnym kandydatem na pozycję ofensywnego pomocnika, który nie tylko zapewni drużynie jakość od pierwszego sezonu, ale również będzie rozwijał się przez kolejne lata.

Statystyki Wiek 18 Pozycja ŚPO