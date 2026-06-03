Przed nami The World’s Game - aktualizacja, która zmienia oblicze gry

Lato, dla piłkarskich fanów, kojarzy się przede wszystkim z futbolem reprezentacyjnym. Wakacje nieodzownie przywodzą na myśl klimat wielkich meczów z udziałem drużyn narodowych. Nie inaczej jest w EA SPORTS FC 26, gdzie właśnie dostajemy "The World's Game Update".

To nie jest kolejna sezonowa łatka. EA SPORTS przygotowało największy pakiet treści od premiery FC 26. Dostajemy tu zupełnie nowy, 48-drużynowy turniej z 53 licencjonowanymi reprezentacjami, nowy system nagród w Ultimate Team, darmową kartę ikony Pele oraz nerfy, mające zapewnić lepszy balans.

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48 drużyn, tylko jeden zwycięzca

Oczywiście, centralnym punktem "The World's Game Update" będzie wspomniany już, zupełnie nowy tryb rozgrywki, który startuje 4 czerwca. Będzie to pełnowymiarowy międzynarodowy turniej, w którym uczestniczyć będzie 48 drużyn.

Co ważne, do dyspozycji graczy oddano aż 53 w pełni licencjonowane reprezentacje, co pozwoli na pełne zatopienie się w emocje, znane z najważniejszych światowych imprez. Sam format turnieju również jest doskonale znany - faza grupowa, gdzie z każdej grupy awansują po dwie najlepsze ekipy, a także 8 najlepszych z 3. miejsc. Następnie czeka nas faza pucharowa, w której ekipy mierzyć się będą w formacie play-off, poczynając od 1/16 finału.

Co ważne - niemal wszystkie dostępne reprezentacje będą dysponować licencjonowanymi składami, strojami czy herbami. Wyjątków jest zaledwie kilka - Bośnia i Hercegowina oraz Demokratyczna Republika Konga swoje licencje otrzymają w kolejnej aktualizacji, z kolei Egipt i Japonia będą dysponować oryginalnymi składami, ale bez praw do całego "brandingu", natomiast reprezentacje Algierii, Curacao, Iraku, Iranu oraz Jordanii będą w pełni generatywne.

Pełna lista licencjonowanych drużyn w The World's Game Update:

EUROPA (27): Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Dania, Anglia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Islandia, Włochy, Holandia, Irlandia, Irlandia Północna, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szkocja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Walia

AFRYKA (8): Demokratyczna Republika Konga, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Maroko, Senegal, Republika Południowej Afryki, Tunezja, Republika Zielonego Przylądka

AMERYKA POŁUDNIOWA (6): Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj

AMERYKA PÓŁNOCNA/ŚRODKOWA (5) : Kanada, Meksyk, Panama, Stany Zjednoczone, Haiti

AZJA (5): Indonezja, Korea Południowa, Katar, Arabia Saudyjska, Uzbekistan

AUSTRALIA i OCEANIA (2): Australia, Nowa Zelandia

EA FC 26 The World's Game - wybór reprezentacji © EA Sports

EA SPORTS nie zapomina też o stadionach! Otóż nadchodzący turniej rozgrywać będziemy m.in. na doskonale znanych z realnego świata Gillette Stadium czy BMO Field, ale także na stworzonym specjalnie na potrzeby trybu fikcyjnym Central Maw, który ma w wyjątkowy sposób oddawać ducha wielkich imprez piłkarskich.

Nagrody, karty i bonusy

Nie od dziś wiadomo jednak, że sercem EA SPORTS FC jest tryb Ultimate Team. I rzecz jasna, nadchodzący update, także go nie pominie.

Największą nowością jest bez wątpienia dedykowany Token Store - sklep oparty na walucie Tokenów wydarzenia Festival of Football, które będzie można zdobywać przez grę w Rivals, Champions, Squad Battles, Rush, Objectives i SBC. Tygodniowy pułap możliwych do zdobycia tokenów wynosić będzie 1 000, co ma na celu nieco wyrównać szanse między graczami bardziej i mniej zaangażowanymi.

W samym Token Store czekać będą na was z kolei m.in. paczki, ewolucje i przedmioty kosmetyczne, a także... osobne stoisko Champions Store dedykowane FUT Champions.

Z kolei już za samo zalogowanie się i zagranie w FC 26 w okresie od 5 czerwca do 24 lipca czeka na was wyjątkowa karta ikony - Pele z ratingiem 93 OVR. Dodatkowo do karty dołączone będą też trzy ewolucja "Choose Your Journey", które pozwolą wam zadecydować o rozwoju legendarnego Brazylijczyka.

Ponadto czeka też na was ponad 100 nowych kart, a także dwie zupełnie nowe ikony - Mario Kempes oraz Rivellino, którzy zadebiutują w grze 19 czerwca.

Nową funkcjonalnością wartą uwagi będzie też "Evolution Undo", czyli możliwość cofnięcia i całkowitego resetu zastosowanych ewolucji. To odpowiedź na wielomiesięczne prośby społeczności, gdzie gracze wielokrotnie narzekali na brak możliwości korekty źle zastosowanych ulepszeń.

Uczciwsza walka bark w bark

Oczywiście tak duży update nie może się obejść także bez zmian dotyczących samego gameplay'u. I tu EA SPORTS nie pozostaje głuche na głosy graczy, wprowadzając kilka zmian, które powinny znacząco wpłynąć na przyjemność z gry.

Przede wszystkim nerfa otrzyma playstyle Bruiser oraz Bruiser+, które od dłuższego czasu zapewniały zbyt dużą dominację silnym, fizycznym obrońcom. Co więcej, deweloperzy zdecydowali się dodatkowo delikatnie zbuffować playstyle Enforcer oraz Enforcer+, co powinno poprawić walkę bark w bark po stronie graczy ofensywnych. Teraz tego typu starcia powinny lepiej odzwierciedlać statystyki, a nie z automatu boostować obrońcę.

Równolegle z aktualizacją serwera nastąpi też szereg rozszerzeń związanych z Archetypami w trybie Clubs. Dostępny level archetypów wzrośnie z 90 do 95, a co za tym idzie, odblokowany zostanie też kolejny, dziewiąty slot na PlayStyle, a także dojdzie czwarty Signature PlayStyle. To zdecydowanie zmiany, na jakie miłośnicy tego trybu czekali od dłuższego czasu.

Czy to wystarczy?

„The World's Game Update" to bezsprzecznie największy i najbardziej kompleksowy patch, jaki EA SPORTS FC 26 otrzymuje od premiery. Nowy tryb turniejowy, Token Store, darmowy Pele, nerfowany Bruiser, rozszerzone Archetypy w Clubs - to pakiet, któremu naprawdę trudno wiele zarzucić na papierze.

EA Sports FC 26 The World's Game © ea sports

Czy to jednak wystarczy, by zadowolić niezwykle wymagającą społeczność, jaką bez wątpienia są fani symulatora od EA SPORTS? Przekonamy się już w najbliższych tygodniach. Początek "The World's Game Update" już 4 czerwca!