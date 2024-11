Największe ofensywne talenty w EA FC 25

Trudno wyobrazić sobie rozgrywkę w EA Sports FC 25 bez uruchomienia trybu kariery i natychmiastowej próby pozyskania do składu wyjątkowych młodych napastników, z których każdy jest w stanie zmienić przebieg meczu swoim dryblingiem czy efektownym strzałem.

Każdy miłośnik trybu kariery kocha przekopywanie rynku w poszukiwaniu perełek. My postanowiliśmy ci to nieco ułatwić, przygotowując listę najbardziej obiecujących młodych zawodników, którzy są gotowi szturmem podbić rynek - o ile jeszcze tego nie zrobili. Zaczynamy!

01 Lamine Yamal – AD

Yamal pomógł Hiszpanii zdobyć tytuł mistrza Europy w wieku zaledwie 17 lat © Electronic Arts

Overall: 81

Potencjał: 94

Opisywanie zawodnika, który już odcisnął swoje piętno na światowym futbolu, wygrywając Euro z Hiszpanią i notując 50 meczów, 7 goli i 9 asyst w debiutanckim sezonie z Barceloną, jako „obiecującego talentu” jest nieco kontrowersyjne, ale Lamine Yamal wciąż ma jednak zaledwie 17 lat.

Yamal jest po prostu przyszłością tego sportu, o czym świadczy jego imponujący rekord jako najmłodszego zawodnika, który rozegrał profesjonalny mecz w wieku 15 lat, 9 miesięcy i 16 dni. Już wtedy jego potencjał był widoczny w jego umiejętnościach dryblingu i niesamowitej lewej nodze. Jeśli uda ci się podpisać z nim kontrakt w EA FC 25, nie ma wątpliwości, że stanie się jednym z najlepszych zawodników w grze. Z czterema gwiazdkami umiejętności technicznych i 87 punktami zwinności zdobytymi jeszcze przed 18. urodzinami. Zdecydowanie mamy tu do czynienia z nieziemską postacią.

02 Endrick – BU

Endrick zachwycił tłum na Bernabéu © Electronic Arts

Overall: 77

Potencjał: 91

Barça patrzy w przyszłość z Lamine Yamalem, ale ich arcyrywal nie jest daleko w tyle. W rzeczywistości możemy spodziewać się wielkiej rywalizacji między Yamalem a 17-letnim cudownym dzieckiem Realu Madryt, Endrickiem Souzą. Kataloński skrzydłowy jest obecnie w centrum uwagi, ale potencjał Endricka jest równie wysoki. Nie bez powodu Real wydał 70 milionów euro, aby pozyskać jego usługi.

Pomimo ogromnej konkurencji, już pokazał się z dobrej strony w koszulce Realu Madryt, strzelając już dwie bramki dla drużyny, z czego jedną z nich w Lidze Mistrzów. Endrick jest niski, więc jego bardzo nisko położony środek ciężkości pozwala mu dobrze trzymać się na nogach w pojedynkach. Ma również świetne tempo - już w FC 25 jest to 89. To bez wątpienia jeden z najciekawiej zapowiadających się zawodników swojego pokolenia na pozycji nr 9, więc warto się nim zainteresować.

03 Semih Kılıçsoy – BU

Overall: 72

Potencjał: 88

Idąc w ślady Ardy Gülera i Kenana Yildiza, Semih Kiliçsoy może stać się nową gwiazdą imponującego tureckiego ataku. 18-letni zawodnik Besiktasu stał się ważną postacią pod wodzą Giovanniego Van Bronckhorsta, zdobywając 12 bramek i zapewniając 4 asysty w zaledwie 21 meczach.

Wychowanek tureckiej akademii Besiktasu, do której dołączył w wieku 10 lat, Kiliçsoy piął się po szczeblach kariery, odgrywając kluczową rolę w klubie ze Stambułu. Kilka dużych klubów wyraziło już zainteresowanie jego osobą, w tym między innymi Tottenham, Borussia i Ajax, ale skrzydłowy/napastnik wolał kontynuować swoją przygodę w Turcji. W EA FC 25 będzie on dostępny w dość niskiej cenie, co czyni go bardzo przystępnym zawodnikiem, ale jego czterogwiazdkowa lewa stopa i profil wszechstronnego napastnika mogą wkrótce uczynić z niego potężną broń.

04 Mathys Tel – BU

Mathys Tel już jest decydującym zawodnikiem Bayernu © Electronic Arts

Overall: 77

Potencjał: 88

Mathys Tel jest skazany na wspaniałą karierę i może być godnym następcą Oliviera Giroud dla Francji. Podpisany przez niemieckiego giganta - Bayern Monachium - za prawie 30 milionów euro ze Stade Rennais po zaledwie 10 występach w reprezentacji Francji, Tel wzbudzał pewne wątpliwości, ale udało mu się wyróżnić za każdym razem, gdy tylko wchodzi na boisko. Do tej pory większość swoich spotkań zaczynał na ławce, ale nie przeszkodziło mu to w zdobyciu już łącznie 16 bramek dla Bawarczyków. Obiecujący początek dla reprezentanta u-21, sprawia, że wkrótce może on zapukać do drzwi seniorskiej drużyny narodowej.

W EA FC 25 Tel jest zawodnikiem, z którym należy się liczyć w klubie. Z czterema gwiazdkami umiejętności technicznych, szybkością 86 i strzałami ocenionymi na 88, nie wahaj się podpisać z nim kontraktu, póki jest jeszcze czas.

05 Matias Soulé – AD

Overall: 77

Potencjał: 88

Jeśli szukasz technicznego i wyjątkowo kreatywnego zawodnika, młody Argentyńczyk Matias Soulé z AS Romy jest stworzony dla Ciebie. Zdolny do gry jako 10, wyróżniał się w zeszłym sezonie we włoskim Frosinone, strzelając 11 bramek w 36 występach. Przyciągnął zainteresowanie wielu klubów, zwłaszcza z Premier League, ale zdecydował się pozostać w Serie A i podpisać kontrakt z Romą. Zaliczył już 12 występów dla rzymskiego klubu, w których jak dotąd zdobył jedną bramkę.

Soulé ma cztery gwiazdki zarówno przy umiejętnościach technicznych, jak i w przypadku gorszej nogi. Są to dwa wielkie atuty do demolowania rywali.

06 Geovany Quenda – AD

Overall: 70

Potencjał: 88

Ten zawodnik jest przeznaczony dla osób, które są na tyle odważne, by rozpocząć karierę w klubie z nieco słabszych lig. Przy ogólnej ocenie na poziomie 70, 17-letni Geovany Quenda wyceniany jest na cztery miliony euro, co czyni go bardzo przystępnym cenowo. Prawdopodobnie będzie miał pewne niedociągnięcia na początku swojej kariery, ale nie martw się, nie będą one trwały długo. Skrzydłowy Sportingu Lizbona już potrafi zaznaczyć swoją obecność w ojczyźnie, pomimo zaledwie kilkunastu meczów, które rozegrał wśród seniorów. Zdaniem niektórych przypomina Cristiano Ronaldo.

Zaledwie pięć profesjonalnych występów wystarczyło, by zapewnić Qunedzie miejsce w seniorskiej kadrze narodowej, nawet jeśli Roberto Martinez ostatecznie nie zdecydował się dać mu szansy debiutu. Młoda portugalska gwiazda ma już jednak podwójną czterogwiazdkową ocenę i znakomitą szybkość 84 w EA Sports FC 25, więc oto przyszły spadkobierca CR7.

07 Benjamin Šeško – BU

Benjamin Šeško w barwach RB Lipsk © Red Bull Content Pool

Overall: 79

Potencjał: 88

Kolejny produkt akademii Red Bulla Salzburg, Benjamin Šeško, może szybko stać się światowej klasy numerem 9. Słoweniec jest wszechstronnym napastnikiem: mierzy 1,95 m, jest zabójczy pod bramką i bardzo szybki jak na swój wzrost. Swój profesjonalny debiut zaliczył w Salzburgu, gdzie w wieku 20 lat strzelił już 29 goli w 79 meczach, po czym przeniósł się do RB Lipsk. Tam odniósł nie mniejszy sukces, zdobywając już 25 bramek w 57 meczach dla klubu niemieckiej Bundesligi.

W wieku zaledwie 21 lat Šeško jest już kluczową postacią zarówno dla klubu, jak i kraju, co wiele mówi o jego talencie, a w FC 25 jest już bardzo mocny: cztery gwiazdki za umiejętności techniczne, tyle samo za gorszą nogę i ocena 85 za szybkość. Jest maszyną do zdobywania bramek.

08 Bradley Barcola – AG

Overall: 80

Potencjał: 87

Czy wciąż możemy mówić o Bradleyu Barcoli jako o obiecującym zawodniku, biorąc pod uwagę, że 21-latek udowodnił już swój talent na boiskach Ligue 1, jak i w kilku meczach, które rozegrał dla reprezentacji Francji? Łatwo zrozumieć, dlaczego PSG wyłożyło 50 milionów euro za byłego już gracza Lyonu. Mierzący 1,86 m Barcola nie stracił nic ze swojej techniki. Zdolny do wszystkiego na lewej flance, stopniowo staje się liderem ataku Paris Saint-Germain.

Na wirtualnych boiskach, zdolny do gry na obu flankach Barcola, będzie stałym zagrożeniem dla obrony przeciwnika. Jeśli chcesz podpisać z nim kontrakt w swoim klubie, nie zwlekaj, PSG może szybko zamknąć drzwi do jakichkolwiek negocjacji.

09 Johan Bakayoko – AD

Overall: 79

Potencjał: 88

21-letni Johan Bakayoko zdecydował się pozostać w PSV Eindhoven, ale na jak długo? Prawda jest taka, że belgijski zawodnik będzie miał spory wybór, jeśli chodzi o kolejne miejsce pracy. Już teraz znajduje się on na radarze Arsenalu i PSG. Ma jednak za sobą bardzo udany sezon w Eredivisie, w którym zanotował 12 bramek i 9 asyst w 33 meczach. Zaliczył również bardzo dobrą kampanię w Lidze Mistrzów.

Ze swoją szybkością i zwinnością, Bakayoko jest znakomitym wyborem, który może zrobić dużą różnicę na prawym skrzydle. Jednak biorąc pod uwagę kontrakt, który właśnie podpisał z PSV, może on kosztować całkiem spore pieniądze.

10 Karim Konaté – BU

Karim Konate © Andreas Schaad/FC Red Bull Salzburg

Overall: 73

Potencjał: 87

Kolejny zawodnik akademii Red Bull Salzburg, który znalazł się w centrum uwagi. Karim Konaté daje świetne perspektywy na pozycji nr 9. 20-letni napastnik z Wybrzeża Kości Słoniowej miał wyjątkowo udany sezon 2023/24, strzelając 20 bramek i zapewniając dwie asysty w lidze dla Salzburga. Napastnik udowodnił już swoją konsekwencję i stał się niekwestionowaną gwiazdą, przyciągając uwagę kilku znanych klubów. W rzeczywistości był bardzo blisko przenosin do ligi francuskiej tego lata, po tym jak Monaco mocno naciskało na jego podpis, ale ostatecznie zdecydował się póki co pozostać w swoim macierzystym klubie.

W EA Sports FC 25 stanowi on atrakcyjną opcję: jego wartość szacuje się na zaledwie 7,5 miliona euro.