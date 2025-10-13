© EA
Strzelaj w strojach Red Bulla w EA SPORTS FC 26 i wygraj nagrody od PLKD!
Red Bull z przytupem wkracza do świata EA SPORTS FC 26! Podejmij wyzwanie i weź udział w konkursie na najlepszą bramkę. Do zdobycia doładowania PlayStation Network, puszki Red Bulla i gadżety VARTA!
Oswoiliście się już z najnowszą odsłoną EA SPORTS FC 26? To świetnie! Mamy dla Was bowiem coś specjalnego. Red Bull wkracza na wirtualne boiska z wyjątkowym wyzwaniem. Już od 10 października możecie próbować swoich sił w challenge'u, który pozwoli wam zdobyć m.in. unikalne stroje Red Bulla, a w dalszym etapie także gadżety firmy VARTA oraz doładowanie PlayStation Network w wysokości nawet 650 zł! Brzmi dobrze? No to nie czekajcie i chwytajcie za pady. Czas na realizację zadań macie bowiem jedynie do 24 października.
Co dokładnie trzeba zrobić, by wziąć udział w naszym wyzwaniu?
Oto dokładna lista rzeczy, które musicie ogarnąć (spokojnie, wystarczy odhaczenie 4 z 5 pozycji):
- Strzel 5 goli głową w Squad Battles na poz. min. „Nowicjusz” (lub w Rivals/Mistrzostwach/wydarzeniach na żywo/Rush)
- Strzel 10 goli mocnymi strzałami w Squad Battles na poz. min. „Nowicjusz” (lub w Rivals/Mistrzostwach/wydarzeniach na żywo/Rush)
- Rozegraj 8 meczów Rush
- Strzel 20 goli w Squad Battles na poz. min. „Nowicjusz” (lub w Rivals/Mistrzostwach/wydarzeniach na żywo/Rush)
- Zalicz 5 asyst dośrodkowaniami w Squad Battles na poz. min. „Nowicjusz” (lub w Rivals/Mistrzostwach/wydarzeniach na żywo/Rush)
Każdy, kto podoła tym wymaganiom (4 z 5), zgarnie paczki oraz ekskluzywną jednorazową ewolucję i unikatowe koszulki Red Bulla. To jednak dopiero początek zabawy!
Masz już strój? Graj w nim i weź udział w naszym konkursie!
Ogłaszamy bowiem konkurs: „Red Bull x EA SPORTS FC 26 – strzelaj w strojach Red Bulla i odbierz nagrodę”. Zasady są banalnie proste - musicie jedynie podzielić się z nami najlepszą z bramek, jaką uda Wam się zdobyć w strojach Red Bulla. Bomba z dystansu, efektowna przewrotka czy koronkowa akcja całego zespołu - tu już wybór należy do Was. Pamiętajcie jednak, że im bardziej spektakularnie, tym lepiej. Nagrajcie replay, wrzućcie go na YouTube i wyślijcie link przez formularz zgłoszeniowy, na dole strony.
Termin? W tym przypadku nieco krótszy, bowiem macie czas od 13 do 19 października 2025 roku. Macie zatem tydzień, na doszlifowanie waszych akcji bramkowych do perfekcji. 10 autorów najbardziej spektakularnych bramek zgarnie zestawy: doładowanie PlayStation Network, puszki Red Bulla i produkty VARTA. Na zwycięzcę czeka natomiast doładaowanie PlayStation Network o wartości 650 zł! Jest o co walczyć! (pełną listę nagród znajdziecie w regulaminie).
No dobra, ale jak w zasadzie zostanie wyłoniona najlepsza "10" i sam zwycięzca? Otóż 20 października ich wyboru na specjalnym lajwie na swoim kanale na Twitchu dokona PLKD. Już teraz możecie zatem zostawić followa TUTAJ.