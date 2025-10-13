Strzelaj w strojach Red Bulla w EA SPORTS FC 26 i wygraj nagrody od PLKD!

Oswoiliście się już z najnowszą odsłoną

? To świetnie! Mamy dla Was bowiem coś specjalnego. Red Bull wkracza na wirtualne boiska z wyjątkowym wyzwaniem. Już

od 10 października możecie próbować swoich sił w challenge'u, który pozwoli wam zdobyć m.in. unikalne stroje Red Bulla

, a w dalszym etapie także gadżety firmy VARTA oraz doładowanie PlayStation Network w wysokości nawet 650 zł! Brzmi dobrze? No to nie czekajcie i chwytajcie za pady. Czas na realizację zadań macie bowiem jedynie

do 24 października.