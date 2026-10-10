Najlepsi wolni zawodnicy w trybie kariery EA SPORTS FC 27

Tryb kariery w EA SPORTS FC 27 pozwala przejąć wybrany klub i poprowadzić go na sam szczyt. Niezależnie od tego, czy zamierzasz wprowadzić niewielką drużynę do najwyższej klasy rozgrywkowej, czy przywrócić dawnemu gigantowi miejsce w europejskiej elicie, potrzebujesz nie tylko odpowiedniej taktyki i sprawnej siatki skautów, ale również umiejętnego poruszania się po rynku transferowym.

Jednym z najlepszych sposobów na tanie wzmocnienie kadry są wolni zawodnicy. Pozwalają zwiększyć głębię składu, dodać do zespołu doświadczenia, a niekiedy nawet pozyskać piłkarza gotowego od razu walczyć o miejsce w podstawowej jedenastce, bez konieczności płacenia kwoty odstępnego.

W kolejnych sezonach lista dostępnych wolnych zawodników może różnić się w zależności od przebiegu kariery. Na początku rozgrywki sytuacja jest jednak taka sama dla wszystkich graczy. Dlatego poniższe zestawienie skupia się na najlepszych opcjach dostępnych podczas pierwszego letniego okna transferowego, biorąc pod uwagę ocenę ogólną, potencjał oraz stosunek umiejętności zawodnika do oczekiwanego wynagrodzenia.

01 Memphis Depay

Memphis Depay to jedna z największych gwiazd, które możesz zdobyć za darmo © EA Sports

Pozycja : N

OVR : 80

POT : 85

Wiek : 32

Memphis Depay to jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk dostępnych wśród wolnych zawodników w EA SPORTS FC 27. Mimo 32 lat wciąż dysponuje bardzo dobrymi statystykami ofensywnymi, dzięki czemu może być wartościowym wzmocnieniem dla klubów o różnym poziomie sportowym.

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Jego dużym atutem jest uniwersalność. Depay może występować na całej szerokości linii ataku, a pięć gwiazdek sztuczek technicznych i trzy gwiazdki słabszej nogi sprawiają, że nadal potrafi sprawiać obrońcom sporo problemów.

Choć znajduje się już w końcowej fazie kariery, jego potencjał na poziomie 85 pozostawia jeszcze przestrzeń do rozwoju względem początkowej oceny ogólnej 80. W połączeniu z przystępnymi wymaganiami płacowymi czyni go to bardzo ciekawą opcją dla średnich i dużych klubów szukających doświadczonego napastnika bez konieczności płacenia kwoty odstępnego.

02 Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta to klasowy rozgrywający © EA Sports

Pozycja : ŚPO

OVR : 83

POT : 83

Wiek : 32

Giorgian De Arrascaeta to typowy kreator gry. Dobre statystyki podań, dryblingu i tempa sprawiają, że świetnie odnajduje się zarówno na skrzydle, jak i w roli ofensywnego pomocnika odpowiedzialnego za napędzanie akcji zespołu. Dodatkowym atutem są cztery gwiazdki słabszej nogi, które zwiększają jego wszechstronność przy podaniach i wykańczaniu sytuacji.

Minusem jest fakt, że De Arrascaeta osiągnął już swój maksymalny potencjał, więc nie należy liczyć na znaczący rozwój jego statystyk. Jeśli jednak jego parametry w momencie podpisania kontraktu są dla ciebie wystarczające, nadal pozostaje bardzo solidną opcją do wzmocnienia ofensywnych pozycji.

03 Angel Yondjo Matah

Angel Yondjo Matah ma potencjał, by przez wiele kolejnych lat zdobywać gole © EA Sports

Pozycja : N

OVR : 60

POT : 74

Wiek : 19

Yondjo Matah to młody napastnik z dużym potencjałem, choć na początku kariery jego umiejętności wymagają jeszcze sporo rozwoju. Przy regularnej grze i odpowiednim planie może jednak z czasem wyrosnąć na bardzo wartościowego zawodnika.

Jego ogromnym atutem są również niskie wymagania płacowe, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno w karierach rozpoczynanych w niższych ligach, jak i w większych klubach stawiających na rozwój młodych piłkarzy i późniejszą sprzedaż z zyskiem.

Matah ma już solidne podstawy, by stać się skutecznym napastnikiem. Dobre przyspieszenie, szybkość sprintu, ustawianie się i wykończenie sprawiają, że przy odpowiednim rozwoju może z czasem zostać podstawowym snajperem twojego zespołu.

04 David Alaba

David Alaba wciąż może być ciekawym wzmocnieniem © EA Sports

Pozycja : ŚO

OVR : 80

POT : 87

Wiek : 34

David Alaba to kolejne głośne nazwisko dostępne bez kwoty odstępnego. Choć nie należy już do najszybszych środkowych obrońców, nadrabia to bardzo dobrymi parametrami w pozostałych elementach gry. Wciąż skutecznie radzi sobie w odbiorze, dysponuje odpowiednią siłą fizyczną, a dzięki wysokiej jakości podań świetnie sprawdza się przy wyprowadzaniu piłki od własnej bramki.

Mimo 34 lat jego potencjał wynosi 87, więc nadal może poprawić swoją początkową ocenę ogólną. Osiągnięcie tego poziomu będzie zapewne wymagało regularnych występów, ale stosunkowo niewielkie wymagania płacowe sprawiają, że Alaba pozostaje bardzo ciekawą opcją dla klubów szukających doświadczonego środkowego obrońcy bez konieczności płacenia za transfer.

05 Lucas Paquetá

Lucas Paquetá to bardzo wszechstronny zawodnik © EA Sports

Pozycja : ŚPO

OVR : 79

POT : 82

Wiek : 29

Lucas Paquetá to jeden z najciekawszych wolnych zawodników dostępnych w trybie kariery EA SPORTS FC 27. Ma 29 lat, więc wciąż powinien przez kilka sezonów prezentować wysoki poziom, a jego potencjał jest nieco wyższy od początkowej oceny ogólnej.

Dużą zaletą Brazylijczyka jest wszechstronność. Może występować na obu skrzydłach, jako ofensywny pomocnik, a także bliżej bramki rywala. Dzięki temu świetnie sprawdza się jako zawodnik do rotacji albo wartościowe zabezpieczenie na wypadek kontuzji innych graczy ofensywnych.

Jego największym ograniczeniem jest natomiast tempo, ale nadrabia to techniką. Pięć gwiazdek sztuczek technicznych i cztery gwiazdki słabszej nogi dają mu sporo możliwości w grze kombinacyjnej i pojedynkach jeden na jednego. Jeśli otoczysz go szybkimi zawodnikami, Paquetá może być bardzo wartościowym elementem ofensywy.

06 Hugo Souza

Hugo Souza to wysoki bramkarz z ogromnym potencjałem © EA Sports

Pozycja : BR

OVR : 78

POT : 83

Wiek : 27

Jedyny bramkarz w naszym zestawieniu jest jednocześnie jednym z młodszych zawodników na liście. Przy wzroście 198 cm stanowi spore utrudnienie dla rywali, a jego początkowe statystyki bramkarskie już prezentują solidny poziom.

Największą zaletą jest jednak potencjał do dalszego rozwoju. Jeśli uda się go odpowiednio poprowadzić, z czasem może osiągnąć poziom pozwalający rywalizować z bramkarzami występującymi w czołowych klubach.

Do tego dochodzą stosunkowo niewielkie wymagania płacowe, dzięki czemu może być szczególnie ciekawym wyborem dla drużyn walczących o awans i szukających pewnego rozwiązania między słupkami.

07 Luiz Henrique

Luiz Henrique wnosi szybkość na skrzydle © EA Sports

Pozycja : PP

OVR : 78

POT : 81

Wiek : 25

Luiz Henrique to bardzo ciekawa opcja dla graczy szukających szybkiego, przebojowego skrzydłowego z dużymi możliwościami w dryblingu. Brazylijczyk ma cztery gwiazdki sztuczek technicznych, cztery gwiazdki słabszej nogi, a do tego 86 dryblingu, 89 przyspieszenia i 87 szybkości sprintu.

Takie połączenie sprawia, że może bez problemu walczyć o miejsce w podstawowym składzie większości drużyn, z wyjątkiem absolutnej czołówki. Jego potencjał na poziomie 81 również jest w zasięgu, jeśli zapewnisz mu regularną grę i odpowiedni rozwój.

08 Toni Fruk

Toni Fruk to zawodnik, wokół którego warto budować drużynę © EA Sports

Pozycja : ŚPO

OVR : 79

POT : 84

Wiek : 25

25-letni Chorwat to jeden z ciekawszych wolnych zawodników dla graczy, którzy szukają niedrogiego piłkarza z myślą o budowie zespołu na kilka kolejnych sezonów. Jego podstawowe statystyki są dobrze zbalansowane i trudno wskazać wyraźne słabości poza przeciętną siłą fizyczną oraz odbiorem.

Najlepiej wykorzystać go na pozycji ofensywnego pomocnika, gdzie może w pełni pokazać swoje atuty. Dobrze radzi sobie w pojedynkach jeden na jednego, potrafi urwać się wolniejszym obrońcom i skutecznie wykańczać akcje.

Przy potencjale na poziomie 84 ma też sporo miejsca na dalszy rozwój. Dzięki temu może z czasem stać się jednym z kluczowych zawodników ofensywy w klubie ze średniej półki.

09 James Rodríguez

James Rodríguez to starszy, ale sprawdzony zawodnik © EA Sports

Pozycja : ŚPO

OVR : 80

POT : 88

Wiek : 35

James Rodríguez nadal imponuje statystykami strzałów, podań i dryblingu, dzięki czemu może być wartościową opcją na pozycji ofensywnego lub środkowego pomocnika. Co prawda gra pozwala wystawić go również na prawym skrzydle, ale przy zaledwie 52 punktach przyspieszenia i 48 szybkości sprintu trudno oczekiwać, że będzie regularnie wygrywał pojedynki biegowe z szybszymi obrońcami.

Znacznie ciekawiej prezentuje się jego potencjał na poziomie 88, który jak na 35-letniego zawodnika jest wyjątkowo wysoki. Osobną kwestią pozostaje oczywiście to, czy Rodríguez zdąży się do niego zbliżyć przed zakończeniem kariery.

Nawet bez większego rozwoju jego obecne umiejętności sprawiają jednak, że może być bardzo przydatnym transferem. Szczególnie dobrze pasuje do klubów z niższych lig oraz zespołów walczących o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, które potrzebują doświadczonego i kreatywnego pomocnika bez konieczności płacenia kwoty odstępnego.

10 José Manuel López

José Manuel López to typowy wysoki napastnik © EA Sports

Pozycja: N

OVR :79

POT : 82

Wiek : 25

José Manuel López to napastnik w klasycznym stylu rosłego snajpera. Mierzy 188 cm, ma 87 punktów skoczności i 78 celności główek, dzięki czemu może być bardzo groźny przy dośrodkowaniach i stałych fragmentach gry.

Dobrze wypada również jako typowy egzekutor w polu karnym. 81 ustawiania się i 83 wykończenia sprawiają, że potrafi znaleźć sobie miejsce pod bramką i skutecznie zamieniać okazje na gole.

Ma przy tym dopiero 25 lat, więc może rozwijać się razem z twoim zespołem. Przy potencjale na poziomie 82 z czasem powinien stać się jeszcze pewniejszą opcją na środku ataku.