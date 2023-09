12 najlepszych kart EA FC 24 okiem PLKD

Karta “Lewego” wygląda niemal identycznie jak przed rokiem. Dostał co prawda -1 do oceny ogólnej, ale za to +1 do podań, dryblingu czy fizyczności, co może czynić go w rzeczywistości lepszym niż w poprzedniej edycji gry. Nie lekceważyłbym go. Jego statystyki, playstyle+ “power header”, w połączeniu z jego siłą… wygląda to ciekawie, zwłaszcza, jeżeli zwiększymy mu trochę drybling i tempo. Może to być całkiem niezła opcja.