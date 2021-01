Poradnik MTB: Wszystko, co musisz wiedzieć o rowerach elektrycznych

Rowery elektryczne - po co komu taka maszyna i dlaczego Tobie też się przyda?

Mimo, że "konserwatywne" środowisko rowerowe związane z freeridem i zjazdem podchodzi do rowerów elektrycznych bardzo sceptycznie (hejtując dla zasady), dwukołowce ze wspomaganiem są dla wielu osób sposobem na poznanie nowej pasji i rozpoczęcie nowej, niezwykłej przygody.

Zacznijmy od prostego przykładu. Załóżmy, że jedziesz na lokalne trasy, na których nie ma wyciągu. Masz w łydzie więcej mocy i nie męczysz się na podjazdach, przez co zjazdy stają się bardziej efektywne. Lepiej bawisz się na rowerze, a Twoja forma rośnie w zawrotnym tempie. W końcu możesz nadążyć za bardziej wysportowanymi znajomymi, dojeżdżasz wyżej, dalej, trenujesz częściej. Nie ma tragedii co? No właśnie.

Elektryki podnoszą też efektywność treningu, ponieważ wbrew temu co uważają "facebookowi eksperci", siłę wspomaganie można stopniować, a w przypadkach zjazdów całkowicie wyłączyć. Więcej zabawy na zjazdach i mniej cierpienia na podjazdach? Chyba nie brzmi to najgorzej co?

Czym rowery elektryczne różnią się od normalnych rowerów?

1. Silnikami

Na rynku silników produkowanych do rowerów elektrycznych prym wiedzie obecnie pięć firm: Bosch, Shimano, Brose, Yamaha i Panasonic. Poza rynkowymi gigantami są też firmy takie jak na Rocky Mountain, które decydują się na opracowanie własnych, unikatowych systemów napędowych. Silniki są zazwyczaj lepiej zoptymalizowane, a przez to lżejsze, bardziej ekologiczne i wydajne, ale co za tym idzie dużo droższe.

2. Napęd

Większość części, z których zbudowane są elektryki, nie różni się od tych, które znajdziemy w normalnych rowerach. Sprawa wygląda inaczej w przypadku napędu, który musi zostać dopasowany do silnika wbudowanego w ramę. Firma Sram wypuściła nawet całą grupę EX1, która została zaprojektowana z myślą o rowerach elektrycznych. Zastosowanie takich komponentów zwiększa wydajność roweru i pozytywnie wpływa na żywotność silników oraz związanych z nim mechanizmów.

3. Inne - co wymienić?

Rowery elektryczne są z definicji cięższe od swoich klasycznych odpowiedników. Warto mieć ten fakt na uwadze zwłaszcza przy wyborze odpowiednich hamulców i opon. Wąską oponę z delikatnym bieżnikiem, warto zamienić na konkretną gumę z agresywną kostką, a tańsze hamulce, które często pojawiają się w takich rowerach zastąpić porządnym, czterotłoczkowymi heblami.

Elektryczne FAQ - pytania na temat rowerów elektrycznych

Czy elektryki są dużo cięższe od klasycznych rowerów?

A czy to w ogóle ma znaczenie? No właśnie. Pamiętasz jak jeszcze kilka lat temu każdy rower do zjazdu lub freeride'u ważył prawie 20 kg? Jakoś wtedy nikt nie zwracał na to uwagi. Podobnie jest z elektrykami. 2/3 sezony temu ważyły ponad 25 kilogramów, a w roku 2020 pojawił się pierwszy rower (Specialized Turbo Levo S-Works), który ważył niewiele ponad 17 kg!

Jak wygląda ładowanie baterii?

Każdą baterię rowerową możesz naładować w swoim domu podpinając ją do najzwyklejszego gniazdka. Pierwsze 80% pojemności zapełnia się zazwyczaj w 2/3 godziny, a "problem" pojawia się dopiero przy końcówce. (czas wydłuża się do kilku godzin) Większość użytkowników sugeruje, że najlepszy moment na "uzupełnienie paliwa" to noc. Po powrocie z treningu i wyczyszczeniu maszyny, po prostu podpinasz ją do prądu i szykujesz na kolejny dzień zabawy na trasach!

Gdzie mogę jeździć na elektryku

Rower elektryczny to nieograniczone możliwości © Haibike

Praktycznie wszędzie. Jeśli możesz gdzieś wjechać na klasycznym rowerze, to na 99% możesz też skorzystać z elektryka. Oczywiście pojawiają się ośrodki i budowniczy tras rowerowych, którzy nie życzą sobie "e-riderów", na swoich miejscówkach, ale to raczej bardzo sporadycznie spotykane przypadki.

Czy mogę podróżować z rowerem elektrycznym?

I tak i nie. Większość linii lotniczych nie podejmuje się transportu rowerów z olbrzymimi bateriami, bo jest to po prostu niebezpieczne. Jednak wraz z rozwojem turystyki rowerowej , kreatywni riderzy, znaleźli sposób na obejście tego problemu. Na pokład samolotu zabierają rower bez baterii, a całą elektronikę wypożyczają na miejscu. Proste i genialne. Nie sądzisz?

Jak daleko mogę dojechać na jednej baterii?

To zależy już tylko i wyłącznie od Ciebie. Rowery elektryczne nigdy nie odwalą za Ciebie całej "brudnej roboty". Pomogą Ci wspinać się wyżej i dojechać dalej, ale ktoś jednak będzie musiał kręcić korbami. Zazwyczaj w elektrykach dostępne są 3 różne tryby, z których każdy kolejny zapewnia mocniejsze wsparcie. Większość producentów baterii informuje, że przy najmocniejszym wsparciu, bateria poradzi sobie ze wspinaczką na wysokość 1000 metrów i popracuje conajmniej półtorej godziny. Jeśli więc podejdziesz do tematu z głową i dorzucisz kilka watów od siebie, to chyba nie ma miejsca, w które nie dojechałbyś przy pomocy elektryka...