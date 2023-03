F1 technicznie: ECU - komputer sterujący bolidem

Nowoczesne samochody Formuły 1 są bardzo trudne do opanowania - nie tylko w kwestii kręcenia kierownicą, ale także wyboru odpowiednich parametrów z setek możliwych kombinacji. ECU (ang. Electronic Control Unit - elektroniczna jednostka kontrolująca) pomaga kierowcom w doborze prawidłowych ustawień pracy silnika, sprzęgła, skrzyni biegów, mechanizmów odzyskiwania energii, a nawet systemu DRS. Wiele z nich nadzoruje wręcz samodzielnie. Minęły bowiem czasy, kiedy do poruszenia auta wystarczyło wprowadzenie do cylindra paliwa i powietrza oraz zainicjowanie eksplozji, a do jego prowadzenia - kierownica, pedały i dźwignia zmiany biegów.

Obecnie proporcje mieszanki paliwowo-powietrznej, moment jej zapłonu, moc, jaką w danym momencie ma generować jednostka napędowa, a także m.in. szybkość działania sprzęgła i czas zmieniania przełożeń są ściśle określone przez inżynierów i różnią się nie tylko pomiędzy poszczególnymi sesjami w trakcie weekendu Grand Prix, ale także pomiędzy różnymi fazami wyścigu, a nawet pomiędzy poszczególnymi zakrętami na pojedynczym okrążeniu. Najogólniej mówiąc, przez większość czasu bolid pracuje w trybie stanowiącym kompromis między wydajnością a szybkością zużycia części i poziomem spalania paliwa. Pełna moc uzyskiwana jest praktycznie tylko w kwalifikacjach i w wybranych fazach wyścigu, takich jak start lub kluczowe manewry. Niektóre zespoły, zwłaszcza te borykające się z niezawodnością swoich konstrukcji czasami w ogóle nie używają pełnej mocy, aby nie ryzykować awarii. Jak bowiem mówi stare prawo Formuły 1, "to finish first, first you have to finish".

To finish first, first you have to finish.

