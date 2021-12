Poznaj Eileen Gu - amerykańską narciarkę, która zmienia świat freeskiingu!

Eileen Gu to jedna z najbardziej utalentowanych narciarek wszech czasów. Ba! To jedna z najbardziej niezwykłych osób, jakie udało się nam poznać! Mimo zaledwie 18 lat, ma już na koncie 3 złote medale X-Games (które zdobyła debiutując w legendarnych zawodach) i występy na wybiegach modowych w trakcie pokazów najbardziej rozpoznawalnych marek. A! Bylibyśmy zapomnieli. Gdy nie jeździ na nartach i nie chodzi po wybiegach, uczy się na Uniwersytecie Stanford, w towarzystwie najzdolniejszych studentów. Nieźle, co? Odpalajcie serię "Everyday Eileen" i dowiedzcie się więcej o niezwykłej zawodniczce. Dodatkowo, poniżej znajdziecie kilka niesamowitych faktów o młodej narciarce: