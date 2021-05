Ekolista, czyli kilka piosenek o ratowaniu Ziemi

„Wiem, że przez to, co robię, mam dostęp do wielu waszych przemyśleń i chciałbym, żebyśmy razem teraz pomyśleli na temat tego, w jakim miejscu jest nasza planeta. Wiem, że wiecie, że to jest trzecia planeta od Słońca. I wiem też, że wielu z was słyszało o tym, że robi się tutaj odrobinę zbyt ciepło. Zmiany klimatyczne, bardzo niebezpieczne, które są wynikiem bezpośrednim naszych działań, naszego przemysłu, nadprodukcji... I tak naprawdę jest to ostatni moment, żeby jakoś to spowolnić i być może jeszcze zatrzymać. Chociaż niektórych zmian nie cofniemy i nie przywrócimy do życia niektórych gatunków zwierząt, ale moja jedna prośba do was to jest, żeby po prostu żebyście świadomi tego, co się dzieje” –

wypowiedziane do jego (i Taco Hemingwaya, w końcu grali na jednej scenie) fanów podczas pamiętnego koncertu na PGE Narodowym w 2019 roku.