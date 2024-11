PGE Ekstraliga: Eksperci oceniają żużlowe transfery. Kto zyskał najwięcej?

Australijczyk wraca po kilku latach do PGE Ekstraligi, ale nie jako postać drugorzędna, tylko ktoś, kto zdominował rozgrywki Metalkas 2. Ekstraligi. Wrocławianie wielkich oczekiwań mieć nie muszą. „Bądź lepszy od Woffindena” - mogliby powiedzieć, a poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Elita to zupełnie inna bajka, a do tego debiut w cyklu SGP, mogący być dodatkowym wyzwaniem dla Kurtza. Lata doświadczeń w wymagających ligach: szwedzkiej i angielskiej, mogą w tym jednak pomóc, by nie odczuwać zmiany rytmu jazdy z tygodnia na tydzień.

Australijczyk wraca po kilku latach do PGE Ekstraligi, ale nie jako postać drugorzędna, tylko ktoś, kto zdominował rozgrywki Metalkas 2. Ekstraligi. Wrocławianie wielkich oczekiwań mieć nie muszą. „Bądź lepszy od Woffindena” - mogliby powiedzieć, a poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Elita to zupełnie inna bajka, a do tego debiut w cyklu SGP, mogący być dodatkowym wyzwaniem dla Kurtza. Lata doświadczeń w wymagających ligach: szwedzkiej i angielskiej, mogą w tym jednak pomóc, by nie odczuwać zmiany rytmu jazdy z tygodnia na tydzień.

