Fenomen El-P: Całkiem znośna ciężkość bitu

, Erick Sermon czy Pete Rock pozostali po prostu ikoną gatunku, to i szeroko pojmowany hiphopowy niezal doczekał się swojego superbohatera. El-P i jego twórczość od początku spolaryzowały odbiorców. Niby dopóki o tobie mówią, zwracają na ciebie uwagę, to wszystko się zgadza, ale gdy spora liczba tych komentarzy brzmi w stylu: „co za asłuchalne, poj***ne gówno!”, no to można już mieć wątpliwości, co do słuszności obranej drogi.

Rzecz w tym, że 45-letni Jamie Meline, rodowity nowojorczyk o bardzo mieszanych (kajuńsko-irlandzko-litewsko-żydowskich) korzeniach, od początku doskonale wiedział, w jakim kierunku chce iść i parł do celu konsekwentnie. To droga ciekawa, od bożka undergroundu rapowego, faworyta mediów skupiających się na wszelkich odmianach muzycznej alternatywy, aż do komercyjnego triumfu projektu Run The Jewels. Projektu, który wystartował z głębokiego podziemia, by trochę niespodziewanie stać się jednym z najważniejszych hiphopowych zjawisk dekady.

Ciężar stopy i werbla