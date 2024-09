Formuła 1 technicznie: elastyczność przednich skrzydeł w sezonie 2024

Płaty przedniego skrzydła są elastyczne, dlatego odchylają się w dół i do tyłu w miarę wzrostu prędkości, z jaką jedzie bolid. Pozwala to ograniczyć opór, a więc zwiększyć prędkość maksymalną i poprawić przyśpieszanie. Wspomniane uginanie sprawia też, że znajdują się one bliżej ziemi, co również wpływa na opór oraz uzyskiwany w tym obszarze docisk. Bardzo ważne jest także to, jak skrzydło wpływa na balans auta, powodując jego pod- lub nadsterowność. Samochody F1 obecnej generacji mają tendencję do zmiany swojej charakterystyki od podsterowności do nadsterowności i z powrotem na przestrzeni jednego zakrętu. Stosowanie elastycznych przednich skrzydeł to próba kontroli tych zmian i uczynienia bolidów bardziej przewidywalnymi i łatwiejszymi w prowadzeniu.