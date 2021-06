Formuła 1. Elastyczne tylne skrzydło - o co tyle krzyku?

"Samochód Formuły 1 nie może posiadać żadnych ruchomych elementów aerodynamicznych" - mówi regulamin techniczny F1. Od sezonu 2011 jest tam jeszcze dopisek "Z wyjątkiem systemu DRS". Elastyczność elementów sprawia jednak, że w zakrętach jest obecny niezbędny docisk, a na prostych nie ma aż tak dużych oporów. Zobaczmy, jak podchodzą do tego zespoły F1.

F1: Co może się wyginać?

Tematem naszych rozważań będą przede wszystkim przednie i tylne skrzydło. Części te mają zapewnić docisk, pomóc w zbalansowaniu samochodu oraz, w przypadku przedniego skrzydła, nakierować powietrze tak, by jak najefektywniej opływało resztę auta. Dobór wielkości i nachylenia płatów skrzydeł ma kluczowe znaczenie dla znalezienia potrzebnego w tej sytuacji kompromisu między dociskiem a prędkością.

W tym miejscu do gry wchodzi elastyczność. Gdy bolid się rozpędza, wzrasta szybkość opływającego go powietrza, a zatem siła, z jaką naciska na napotykane elementy. Dla uproszczenia zajmijmy się na razie tylnym skrzydłem i załóżmy, że jego górna lotka jest prostopadła do asfaltu. Oczywiście w rzeczywistości jest ona odchylona od pionu, ale ułatwimy sobie w ten sposób rozumowanie. Gdy bolid jedzie powoli, powietrze napotyka na lotkę, która stawia pewien opór. Gdy jedzie szybko, pęd powietrza jest tak duży, że odgina nieco skrzydło, odchylając lotkę i zmniejszając kąt, pod jakim w nią uderza. Powoduje to znaczny spadek oporu, a zatem wzrost prędkości. Spada też docisk, ale na prostych nie jest on tak potrzebny.

Widoczne różnice w tylnym skrzydle Red Bulla i Mercedesa © Red Bull Content Pool

Kiedy więc mówimy, że "bolid X ma bardziej elastyczne tylne skrzydło niż bolid Y", oznacza to, że przy danej prędkości pęd powietrza odgina je do tyłu o większą wartość niż u rywali. Przekłada się to na większy zysk prędkości. Podsumowując: im bardziej elastyczne tylne skrzydło, tym łatwiej jest znaleźć kompromis między dociskiem a prędkością. Jest to jednak balansowanie na krawędzi regulaminu, a rywale są czujni. Trzeba zatem być ostrożnym.

Przednie skrzydło i nos

Osobną kwestią jest elastyczność przedniego skrzydła, które może się wyginać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jego płaty odginają się do tyłu, gdy bolid się rozpędza - jest to więc analogiczna sytuacja do tej z tylnym skrzydłem i chodzi w niej o to samo, czyli o zmniejszenie oporu aerodynamicznego na prostej.

Widoczne ugięcie lewej części skrzydła RB8 © Red Bull Content Pool

Po drugie z kolei, jego boczne części odginają się w dół. Im przednie skrzydło jest bliżej ziemi, tym lepiej działa, ponieważ tworzy się wtedy coś na kształt dyfuzora - wąski kanał tworzony przez asfalt i główny płat skrzydła rozszerza się w miarę zmiany kształtu kolejnych płatów. Płynące tędy powietrze zwiększa swoją prędkość i zmniejsza ciśnienie, co powoduje przyssanie przedniej części auta do toru. Problem w tym, że regulamin jasno określa minimalną wysokość skrzydła nad ziemią, zatem chcąc zejść poniżej tej granicy, trzeba je wygiąć. Robi to siła docisku. Czasem można to zaobserwować gołym okiem. A jak duża siła jest potrzebna, by wygiąć przednie skrzydło w dół? W końcu na pierwszy rzut oka wygląda ono na delikatne. W rzeczywistości skrzydło jest w stanie wiele wytrzymać, a stojący na nim człowiek to zbyt mały ciężar, by zauważalnie zmienić jego geometrię.

Od zamku do zamku

Trzeba myśleć nieszablonowo

Jak wygiąć przednie skrzydło bardziej niż pozwala na to regulamin? To jedna z kwestii, którym konstruktorzy bolidów Formuły 1 poświęcają bardzo wiele czasu. Najprościej byłoby już na etapie budowy nadać mu większą elastyczność, jednak tutaj znów problemem jest regulamin, który określa, o ile maksymalnie może się ono wygiąć podczas prób. Adrian Newey w czasach dominacji Red Bulla znalazł jednak inne rozwiązanie.

Widoczne przekrzywienie przedniego skrzydła RB15. © Red Bull Content Pool

Genialny inżynier doszedł do wniosku, że nie będzie trzeba zbytnio wyginać bocznych części skrzydła, jeśli w całości znajdzie się ono bliżej ziemi. Projektując bolid RB8, na sezon 2012 stworzył więc elastyczny nos, którego elementem były mocowania skrzydła. Według tej koncepcji ugięcie nosa samo w sobie wystarczyłoby do osiągnięcia zamierzonego efektu, a w tej kwestii regulamin techniczny był mniej restrykcyjny. Ostatecznie rozwiązanie zostało wdrożone, a rywale nie znaleźli żadnego kruczka prawnego, który zmusiłby austriacką ekipę do rezygnacji z niego. RB8 dał wówczas trzeci mistrzowski tytuł Red Bullowi w klasyfikacji konstruktorów i Sebastianowi Vettelowi w klasyfikacji kierowców.

To nie pierwszy raz

Kontrowersje w sezonie 2021, gdy wszyscy patrzą "Czerwonym Bykom" na ręce (a raczej na tylne skrzydła) to nic nowego. Obecnie zresztą nie tylko austriacka ekipa powinna znaleźć się na cenzurowanym, ponieważ w samochodach Mercedesa wprawne oko dojrzy dziwnie wyginające się przednie skrzydła.

Ponadto w przeszłości, w czasach, gdy tylne skrzydło mogło mieć kilka płatów, również szeroko dyskutowane były odległości między nimi i wyginanie się ich podczas jazdy. Działo się tak, ponieważ inżynierowie zauważyli, że przy odpowiednim wygięciu względem siebie stawiają one znacznie mniejszy opór. Ostatecznie po sezonie 2003 zakazano stosowania więcej niż dwóch elementów i taki stan rzeczy utrzymuje się do dziś. Red Bull po raz kolejny wzbudził kontrowersje, choć w F1 każdy balansuje na granicy regulaminu. Im lepiej inżynierowie potrafią wykorzystać luki w przepisach w celu przyśpieszenia samochodu, tym większe brawa im się należą. Tych z Milton Keynes należy oklaskiwać na stojąco.

***

Autor tekstu prowadzi vloga "Ze świata F1" na YouTube.