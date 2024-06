10 najbardziej ekscytujących rzeczy w nowym rozszerzeniu Elden Ring

Po Red Bull Levels: Elden Ring, gdzie zaprezentowaliśmy dodatek Shadow of the Erdtree na żywo, już nie możemy się doczekać, aż nowe rozszerzenie ujrzy światło dzienne. Oficjalna premiera DLC do Elden Ringa zaplanowano na 21 czerwca.

Samo Red Bull Levels było niesamowitym eventem, na którym pojawiły się takie postaci jak HandOfBlood, MissMikkaa i Sabaku no Maiku, którzy po raz pierwszy odwiedzili Krainę Cienia. Wszystko zaczęło się od bingo w Tarnished Trails, a następnie MissMikkaa poprowadziła warsztaty taneczne (co trudniejsze niż się wydaje!).

Następnie naszym wojownikom przyszło zmierzyć się w Brain and Brawn Challenge - serii walk na poziomie bossa, które okazały się o wiele bardziej brutalne - i ekscytujące - niż się spodziewaliśmy.

Wreszcie doczekaliśmy się też oczywiście pierwszego spojrzenia na Shadow of the Erdtree. A jest o czym mówić. Jeszcze więcej pozostaje jednak w tajemnicy aż do 21 czerwca. Jeśli zatem chcesz zagrać w tę grę całkowicie nieskażony spoilerami, odwróć teraz wzrok.

W przeciwnym wypadku, jeśli chcesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać w tym ogromnym, ekscytującym i niezwykle wymagającym dodatku do najlepszej gry wszech czasów, czytaj dalej na własne ryzyko...

Obejrzyj najciekawsze fragmenty Red Bull Levels: Elden Ring Shadow of the Erdtree:

01 Fabuła

Fabuła jest wszystkim w Elden Ring. A jeśli miało powstać DLC, musiało mieć najlepszą możliwą narrację. Na szczęście Shadow of the Erdtree podołało temu zadaniu.

Prowadzeni przez Miquellę gracze trafiają do Krainy Cienia, miejsca zasłoniętego przez Erdtree, gdzie bogini Marika po raz pierwszy postawiła stopę.

Tam odkryjesz mroczne sekrety świata, spotykając tajemniczych innych, którzy podążają śladami Miquelli...

Well-known streamers from all over the world were in Berlin for the event © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

02 Ogromny świat

A jest co odkrywać. Elden Ring Shadow of the Erdtree przenosi graczy poza Ziemie Pomiędzy, aby odkryć zupełnie nowy świat: Krainę Cienia.

Szacuje się, że Kraina Cienia jest mniej więcej wielkości Limgrave i Caelid razem wziętych. Co najlepsze, gracze mogą płynnie podróżować między DLC a oryginalną zawartością gry z całą swobodą, jakiej można oczekiwać.

03 Otwarty świat

Shadow of the Erdtree może i jest DLC, ale nie jest to dodatek poboczny. Jego światy, postacie i bronie (więcej na ten temat za chwilę) zostały skrupulatnie przemyślane, aby nie tylko zapewnić dodatkową wartość do podstawowej gry, ale także naprawdę podnieść jej wartość.

Nie możemy powiedzieć zbyt wiele o nowych mapach, poza tym, że zaczniesz na ogromnym i upiornym cmentarzu. Jeśli na początku wydaje ci się on nieco jałowy, nie obawiaj się, czeka na ciebie mnóstwo upiornych wrogów, w tym ogromny kocioł płomieni.

Eksploruj dalej, a znajdziesz jaskinie, lochy, tunele lawy, trawiaste pola, mistyczne lasy i nie jeden, ale dwa główne zamki: Zamek Belurat i Zamek Estis. Plus, oczywiście, wiele tajemnic, które wciąż czekają na odkrycie.

04 Pazury bestii

Reżyser Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, potwierdził, że pojawią się nowe kategorie broni, w tym nigdy wcześniej nie widziane miecze, tarcze i przedmioty do rzucania. To wystarczający powód, by zdecydować się na zakup dodatku.

Co najważniejsze, powracają też Pazury Bestii, wraz z nowym wariantem, który podobno będzie szybszy, bardziej agresywny i z bardziej przesadzonymi atakami niż jego cztery poprzednie odmiany. Co to oznacza w praktyce? Na odpowiedź na to pytanie trzeba będzie jednak poczekać do 21 czerwca.

05 Lekki Wielki Miecz

OK, wiemy, że chcesz dowiedzieć się więcej o broni. A co z mieczami?

Przedstawiona w zapowiedzi Elden Ring: Shadow Of The Erdtree, ta zupełnie nowa klasa ma taki sam zasięg jak Wielki Miecz, ale także oferuje szybsze kombinacje i zamachy - innymi słowy, idealna kombinacja dla tych, którzy dzielą swoje statystyki między zręczność i siłę.

NoWay4u_Sir was the first to crack the new boss © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool Udało mi się go ogłuszyć lekkim atakiem nowej broni. Myślę, że miałem po prostu ogromne szczęście NoWay4u_Sir

06 Trudniejsi złoczyńcy

Okazuje się, że te nowe i ulepszone bronie przydadzą się, albowiem bossowie i zwykli złoczyńcy będą nieco trudniejsi niż w podstawowej wersji gry.

Nie martw się jednak zbytnio, ponieważ...

07 Nowe błogosławieństwa

Aby pomóc ci uporać się z tymi trudnymi przeciwnikami, FromSoftware wprowadziło nową mechanikę buffów, aby podnieść twoje Błogosławieństwo Scadutree, które z kolei wzmacnia atak i odporność na ataki twojej postaci.

Nie ma znaczenia, jaką broń masz na wyposażeniu, a wzmocnienia te można kumulować, co oznacza, że im więcej Fragmentów Szkarłatnego Drzewa znajdziesz, tym potężniejsze będzie twoje Błogosławieństwo Szkarłatnego Drzewa.

08 Nowe klasy

W nowym DLC możesz teraz wybrać jedną z trzech klas, w tym zupełnie nowe klasy rycerza i czarodzieja (jak również zwykłą klasę wojownika). Każda z nich niesie ze sobą inne korzyści i choć możesz przenieść swoje uzbrojenie z podstawowej wersji gry, istnieje około 100 nowych broni, które podobno zostaną wprowadzone w Shadow of the Erdtree, dzięki czemu rozgrywka będzie niemal nieskończona, w zależności od tego, jaki awatar wybierzesz i jak zdecydujesz się go wyposażyć...

09 Ulepszone flaszki na perfumy

The look on Elajjaz's face shows just how intense the new DLC is © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool Nie miałem pojęcia, gdzie jest boss. Z nową bronią perfumeryjną, która zadaje obrażenia obszarowe od ognia, poszło bardzo gładko Elajjaz

Wspomnieliśmy już o niektórych z nowych broni, ale warto wspomnieć też o flaszkach perfum. Podobnie jak w podstawowej grze, będziesz mógł tworzyć odpowiednie mikstury.

Jeszcze lepszą wiadomością jest to, że tym razem będziesz mógł na stałe wyposażyć się w Butelkę Perfum i zadać albo szybkie obrażenia, albo wolniejszy atak, który emituje obrażenia obszarowe na pobliskich wrogów.

10 Więksi bossowie

Nie moglibyśmy tu nie wspomnieć też o tym, jak bardzo jesteśmy podekscytowani nowymi dodatkami do listy bossów.

W końcu kto nie lubi bez końca stawiać czoła niemożliwemu do pokonania potworowi, ginąc raz za razem, aż w końcu uda nam się wymyślić, jak wyrwać zwycięstwo z jego szponów?

Ok, to jednak na tyle i nie powiemy absolutnie nic więcej o czekających na ciebie bossach. Jesteś zdany tu tylko na siebie. Powiemy jedynie, że zarówno Divine Beast Dancing Lion, jak i Twinned Knight Relanna nie mogą się doczekać spotkania z tobą...

Shadow of the Erdtree ukaże się 21 czerwca na wszystkich platformach, na których dostępna jest główna gra: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One. Więcej informacji tutaj bandainamcoent.eu/elden-ring .