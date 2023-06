Elektronika w MotoGP: To jeszcze motocykl, czy już komputer?

Marc Márquez: ALL IN Marc Márquez staje przed najtrudniejszą decyzją w swojej karierze, ale robi wszystko, by wrócić do ścigania się na najwyższym poziomie i powalczyć o kolejny tytuł mistrza świata MotoGP.

Puryści powiedzą, że miało to swoje plusy, bo pełna kontrola nad maszyną leżała w prawym nadgarstku, ale druga strona medalu jest taka, że kariery były z tego powodu dużo krótsze i okraszone długą listą kontuzji, przed którymi nawet najlepszy prawy nadgarstek nie był w stanie uchronić - szczególnie w obliczu narwanych, dwusuwowych silników.

Idea jej działania jest bardzo prosta; zawodnik odkręca gaz do oporu, a elektronika ogranicza moc przenoszoną na tylne koło, aby zapobiec jego uślizgowi i spektakularnemu wystrzeleniu motocyklisty przez kierownicę, nazywanego highsidem.

Z czasem kontrola trakcji stała się coraz bardziej zaawansowana, a w MotoGP można regulować ją nie tylko względem danego miejsca na torze (i to pomimo zakazu używania w Grand Prix systemu GPS), biegu, ale nawet kąta złożenia

Kolejne rozwiązanie to wheelie control, czyli system zapobiegający unoszeniu się przedniego koła na wyjściach z zakrętów. Współczesne motocykle - nie tylko te z MotoGP, ale nawet drogowe - są tak mocne, że chętnie „idą na koło” nawet na najwyższych biegach i przy niemal maksymalnych prędkościach.

