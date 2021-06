Motor-e-sport: Czy przyszłość motorsportu będzie elektryczna?

Kiedy w ciągu ostatnich lat e-sport odnotowywał (i w sumie nadal notuje) prawdziwy wzrost popularności i liczbami po prostu bił na głowę wszystkie tradycyjne, fizyczne sporty - szczególnie motoryzacyjna gałąź patrzyła z niedowierzaniem na to, co dzieje się w wirtualnym świecie. Trudno dziwić się temu zjawisku - w końcu łatwość rozpoczęcia przygody z e-sportem, a także dostępność do sprzętu i gier to coś, z czym motorsport nigdy nie był w stanie konkurować.

Mat Rebeaud prezentuje: SnoMX

To jednak zaczęło się zmieniać, bo w motosporcie pojawiły coraz tańsze i równie ciekawe alternatywy, jak np. pitbike’i w motocyklowym świecie . Dzięki nim doszliśmy do momentu, w którym porządną zabawkę do jeżdżenia, czy nawet ścigania się, możemy kupić w cenie dobrego telefonu. Mocna promocja jazdy na mini motocyklach zbiegła się w czasie z ostatnim szalonym rokiem, w którym ludzie musieli zostać w domach i spędzać całe dnie z elektroniką.

Dzieci i rodzice zaczęli szukać alternatywy do aktywnego spędzania czasu i ucieczki z domów, żeby znowu poczuć się wolnym. A czy coś może dać tego więcej, niż motocykle? No jasne, że nie! Udowadniali to youtuberzy i gwiazdy, pokazując, że świetnie się bawią na motocyklach.

W młodym pokoleniu znowu zaczęła kiełkować miłość do pojazdów mechanicznych i silników spalinowych . Motorsport zaczął cieszyć się drugą młodością, bo ludzie szukali aktywności i zajawek, na które można wydać pieniądze. Popyt, jaki narodził się na rynku na motocykle, szczególnie te dedykowane dla młodych zawodników pokazuje, że rodzice i same dzieci chcą jeździć, chcą się ruszać i przede wszystkim chcą mieć pasję!

Offroad również doczekał się Pucharu Polski Pit Bike! © Otopit

Zaszczepienie miłości do motoryzacja wśród najmłodszych pozwala być dobrej myśli jeżeli chodzi o kontynuowanie motorsportowych tradycji, chociaż przyszłość nie będzie lekka dla tej gałęzi przemysłu.

Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin, coraz trudniejsze do spełnienia wymagania ekologów sprawiają, że w wielu dyscyplinach elektryczne silniki zaczynają coraz częściej zastępować te spalinowe. To, co dla starszych pokoleń było nie do zaakceptowania, bo przecież, jak motocykle czy samochody mogą nie być głośne, czy nie pachnieć spalanym paliwem, dla młodszych pokoleń staje się normalne. Dzieci wychowane przy elektronice i social mediach nie potrzebują bodźców, które u starszych powodowały dreszcze.

Młodzież teraz często poznaje świat przez ekran telefonu, telewizora czy komputera, gdzie najważniejsze są bodźce wizualne. Zapach i hałas odeszły na drugi plan, bo przecież tutaj nic nie czuć, a dźwięk zawsze można wyciszyć, albo włączyć muzykę. Okazuje się więc, że dzieciom obojętne jest, czy jeżdżą pojazdem spalinowym, czy elektrycznym - ważne, żeby po prostu jeździć.

Pit bike to doskonała zabawa i zacięta rywalizacja © Otopit

Wydaje się więc, że to w połączeniu z zapowiadanymi już zmianami w motorsporcie, jak wycofanie do 2030 roku silników spalinowych z Rajdu Dakar , czy coraz popularniejsze i coraz bardziej wydajne maszyny elektryczne dla dzieci, które zaczęły być konkurencyjne z ich spalinowymi odpowiednikami pokazuje dokładnie, w którą stronę pójdzie świat. Elektryczne rowery i hulajnogi już są codziennością i ulubionymi zabawkami, więc kwestią czasu jest, kiedy e-motocykle i e-samochody zaczną grać pierwsze skrzypce.

Czy to dobrze, czy to źle? Każdy to musi ocenić sam. Najważniejsze jednak, żeby pasja do motor-e-sportu była ciągle pielęgnowana wśród przyszłych pokoleń i dalej zyskiwała na popularności!