Startują eliminacje do Red Bull BC One. Pierwszy City Cypher w Gdańsku!

Co za historia! Przypominamy polską drogę do finałów …

Red Bull BC One Cypher Poland 2021: wszystko, co musisz wiedzieć

Podczas wydarzenia wyłonionych zostanie po czterech najlepszych b-boyów i dwie najlepsze b-girls. Otrzymają oni dzikie karty i zostaną zaproszeni do finałowej 16-stki na Red Bull BC One Cypher Poland – 3 lipca w Krakowie . Finałowy skład krajowego Cyphera uzupełnią jeszcze najlepsi tancerze z kolejnego City Cyphera – 15 maja w Warszawie – oraz z otwartych eliminacji, które odbędą się również bezpośrednio przed finałowym starciem w Krakowie.

Podczas wydarzenia wyłonionych zostanie po czterech najlepszych b-boyów i dwie najlepsze b-girls. Otrzymają oni dzikie karty i zostaną zaproszeni do finałowej 16-stki na Red Bull BC One Cypher Poland – 3 lipca w Krakowie . Finałowy skład krajowego Cyphera uzupełnią jeszcze najlepsi tancerze z kolejnego City Cyphera – 15 maja w Warszawie – oraz z otwartych eliminacji, które odbędą się również bezpośrednio przed finałowym starciem w Krakowie.