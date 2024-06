Ellie Smart skacze z latarni morskiej przed zawodami Red Bull Cliff Diving

Ellie Smart ciągle słyszy to pytanie. Czy po siedmiu latach rywalizacji w Światowej Serii Red Bull Cliff Diving nadal czuje zdenerwowanie, gdy staje na krawędzi wysoko zawieszonej platformy? To naturalne. Ta kobieta zaliczyła już 31 startów w Światowej Serii Red Bull Cliff Diving. W zeszłym roku zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w 2022 roku była 3. Teraz dodaje do swojego cliff divingowego CV kolejne wyczyny.

Jak sama przyznaje, motyle w brzuchu, które czuje nigdy nie znikają. Weźmy na przykład skok z 4 czerwca - z 21,5 m, ze szczytu latarni morskiej Minots Ledge położonej około mili od południowego wybrzeża Massachusetts w USA. "Stałam tam przed pierwszym skokiem. Spojrzałam na jednego z kamerzystów i powiedziałam: 'Tak się boję, chyba nie dam rady'" - wspomina. "On na to: "Ty jesteś tutaj profesjonalistką"".

Skok wykonała przed zawodami w Bostonie. Oprócz promocji zawodów, służył on realizacji jej całorocznej serii, którą nazwała "12 miesięcy, 12 wyzwań". Elii zamierza realizować ją przez cały 2024. Nigdy wcześniej nie skakała z latarni morskiej i jak sama wspomina: "tak naprawdę nie znam nikogo, kto odhaczyłby to z listy rzeczy do zrobienia".

Na potrzeby skoku, na 170-letniej konstrukcji należało przymocować krótki podest, aby Smart wylądowała w wystarczająco głębokiej wodzie. To był wspaniały, słoneczny, letni dzień, a pomysł skoku przy lokalnym punkcie rozpoznawczym wywołał szczególne emocje. "Latarnie morskie są symbolem eksploracji, bycia odważnym, śmiałym i podejmowania ryzyka" - mówi. "Myślę, że dokładnie to robimy my, cliff diverzy. Możliwość skakania z latarni morskiej była czymś wyjątkowym".

Pomysł narodził się w zeszłym roku, kiedy Smart i jeden z jej menedżerów przeprowadzili burzę mózgów. Wspomniał, że widział Minots, a gdy i ona zobaczyła tę budowlę, od razu wiedziała: "To było po prostu absolutnie spektakularne, więc zdecydowaliśmy, że będzie to mój pierwszy duży projekt, który zaplanujemy jako przygotowanie do wydarzenia Red Bull Cliff Diving w Bostonie".

Wszystko szybko ułożyło się na swoim miejscu, gdy tylko jej zespół uzyskał pozwolenie od Straży Przybrzeżnej i właściciela konstrukcji, obserwującego skok z łodzi.

Smart dorastała w metropolii Kansas City i, jak chętnie podkreśla, "nigdy w życiu nie wyobrażała sobie, że dziewczyna z Kansas będzie skakać z klifów". Jako dziecko skakała na basenie i zdobyła stypendium na UC-Berkeley w Kalifornii. Jej marzeniem była rywalizacja dla swojego kraju, ale sprawy się nie ułożyły się po jej myśli i przestała skakać w połowie kariery uniwersyteckiej. Zamiast tego skupiła się na karierze w modzie. Po ukończeniu studiów udała się do Barcelony na staż. "W tamtym okresie mojego życia byłam bardzo dziewczęca" - wspomina. "Moja najlepsza przyjaciółka powiedziała wtedy: "Chodźmy skoczyć z klifu". A ja na to: "Fuj, to obrzydliwe, nie ma mowy"".

Kiedy jej przyjaciółka zdecydowała się pójść, Smart dołączyła do niej, a pierwszy skok odmienił jej życie. Wspomina to jako moment "aha, o mój Boże, może całe moje życie prowadziło mnie do znalezienia tego".

Zdecydowałam się dziś na ten skok, ponieważ jest on dla mnie wyjątkowy. Skakanie z latarni morskiej to dla mnie szczególny moment Ellie Smart

Jako amatorka, a następnie półprofesjonalistka, skupiła się na treningu fizycznym. Gdy dostała się do elity sportu, wiele się zmieniło. "Powiedziałabym, że 90 procent sukcesu sprowadza się do umiejętności mentalnych" - mówi Smart. "Wszyscy trenowaliśmy przez wiele lat i jest to głównie pamięć mięśniowa".

Na początku swojej kariery próbowała wzmacniać się przed skokami słuchając hip-hopu, ale z czasem odkryła, że tylko zalewa się adrenaliną w sporcie, w którym jej nie brakuje. Teraz skłania się raczej ku medytacji i słucha muzyki klasycznej lub całkowicie jej unika. "Naprawdę staram się doprowadzić do spokojnego stanu, ponieważ naturalnie, kiedy przygotowuję się do skoku, pojawia się sporo adrenaliny" - mówi.

Smart nie zdradza zbyt wiele na temat tego, co czeka ją podczas jej projektu. Wiadomo tylko, że na oku ma balon na ogrzane powietrze, diabelski młyn i dźwig. Niedawno ukończyła kurs spadochronowy i ma przyjaciół, którzy skaczą BASE. Razem zastanawiają się nad "kilkoma naprawdę dużymi projektami, które łączą wszystkie te rzeczy razem". Może więc być bardzo ciekawie.

Było to pierwsze z wielu dużych wyzwań, które Smart zaplanowała na 2024 rok © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Będzie potrzebowała swojej siły psychicznej i fizycznej, tak jak wtedy, gdy weszła na platformę na latarni morskiej patrząc w dół, na chłodne wody Atlantyku. A co z kamerzystą? "Mówię: "Wiem, że mogę to zrobić, tylko tak się dziecinnie zachowuję"" - mówi ze śmiechem. "Ale się boję. Za każdym razem, gdy to robię i myślę, że to uczucie strachu i stawiania czoła temu strachowi - i to, co czujesz później, to uczucie spełnienia. Jakbyś właśnie pokonał coś, o czym nie myślałeś, że możesz to zrobić".

"To właśnie sprawia, że wracam po więcej".