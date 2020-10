Bardzo dziękuję! Cieszę się, że bezpiecznie zakończyłem te wietrzne zawody. Co do planowania, to muszę przyznać, że mam już pewien rytuał, który wypracowałem w ciągu kilku ostatnich lat. Do każdych zawodów podchodzę bardzo podobnie: od początku mam w głowie dokładnie zaplanowany przejazd, ale na każdej przeszkodzie testuje również "rezerwowe triki". Chcę być przygotowany na każdą ewentualność.