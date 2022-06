7 zwycięskich przejazdów Emila Johanssona

zmiażdżył swoich przeciwników niewiarygodnym przejazdem. Na imprezie Red Bull Joy Ride, Szwed jechał niesamowicie precyzyjnie i stylowo, zaskakując pozostałych zawodników i kibiców zupełnie nowymi trikami. Co ciekawe, był to dopiero początek jego niezwykłych osiągnięć, bo już rok później, w swoim pierwszym pełnym sezonie (w poprzednich pauzował przez kontuzje) zdobył 3 złote medale w Austrii, Kanadzie i Nowej Zelandii i ostatecznie został drugim zawodnikiem na świecie, który wywalczył legendarną nagrodę Crankworx Triple Crown!

"Myślałem o wykonaniu tego przejazdu, gdy tylko zakończyliśmy zeszłoroczne zawody". Podsumował Johansson po wygraniu kolejnych zawodów w austriackim Innsbrucku. To był praktycznie perfekcyjny przejazd, za który młody Szwed uzyskał 97,5 na 100 punktów. Reprezentacyjny kolega Max Fredriksson tak podsumował występ Johanssona: "Gdy Emil jest z nami na zawodach, walczymy o drugie miejsce. On jest poza naszym zasięgiem."

Watch Emil Johansson's winning slopestyle run at SilverStar Bike Park in British Columbia.